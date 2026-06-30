Spis treści: BMW X5 to kolejny model z serii Neue Klasse Wnętrze BMW X5 w stylu Neue Klasse Pięć rodzajów napędu w BMW X5 - spalinowe, elektryczne i wodorowe Układ jezdny BMW X5 ma zapewnić wysoki komfort i pewne prowadzenie BMW X5 2027 - data premiery i ceny

Pojęcie Neue Klasse odnosi się do linii modelowej z lat 60., która na nowo zdefiniowała charakter BMW i pozwoliła producentowi wyjść z kryzysu finansowego. Obecnie hasło "nowej klasy" oznacza zupełnie nową filozofię projektowania, nowy język stylistyczny, a przede wszystkim nową, modułową platformę. Pierwszymi "nowożytnymi" modelami z tej serii są nowe iX3 oraz i3.

BMW X5 to kolejny model z serii Neue Klasse

Teraz dołącza do nich BMW X5, czyli piąta już generacja pierwszego SUV-a marki, który debiutował na rynku w 1999 roku. I o ile wcześniejsze odsłony były bardzo do siebie podobne, o tyle najnowsza to prawdziwa rewolucja.

Mogłem się o tym przekonać podczas przedpremierowego pokazu w siedzibie BMW w Monachium. Na pierwszy i drugi rzut oka auto do złudzenia przypomina iX3 - dopiero gdy podejdzie się bliżej, uwagę zwracają wyraźnie większe wymiary nadwozia. Nowe X5 ma 4998 mm długości, równe 2 metry szerokości i jest wysokie na 1749 mm. Naprawdę spory jest także rozstaw osi mierzący 3035 mm. Odpowiednie dla takich rozmiarów nadwozia są felgi - bazowe mają 21 cali, a za dopłatą otrzymamy nawet 23-calowe.

BMW X5 ma niemal 5 m długości i ponad 3-metrowy rozstaw osi BMW materiały prasowe

Najłatwiej zaś nowe X5 odróżnić od iX3 po sygnaturze świetlnej reflektorów. Standardowo są one dość podobne, ale w większym modelu można włączyć dodatkowe elementy, dzięki czemu światła do jazdy dziennej tworzyć będą podwójny kształt X, co oczywiście nawiązuje do oznaczeń, jakie mają wszystkie SUV-y BMW. Modele różnią się również sygnaturą tylnych świateł.

Sygnatura świetlna z podwójnymi "X" to znak rozpoznawczy nowego X5 BMW materiały prasowe

Wnętrze BMW X5 w stylu Neue Klasse

Również wnętrze nowego X5 nie jest zaskoczeniem dla kogoś, kto miał już do czynienia z modelami Neue Klasse. Projektanci BMW zupełnie na nowo podeszli do projektu wnętrza i zerwali z kilkoma klasycznymi zasadami. Kierowca nie ma więc przed sobą ekranu wskaźników - zamiast tego otrzymuje wyświetlacz ciągnący się przez całą szerokość podszybia, który przekazuje najważniejsze informacje zarówno skierowane do kierującego, jak też takie, interesujące wszystkich podróżnych.

Deska rozdzielcza BMW X5 jest typowa dla modeli Neue Klasse BMW materiały prasowe

Centralne miejsce zajmuje ekran o przekątnej 17,9 cala, służący do obsługi wszystkich funkcji samochodu. Dodatkowy wyświetlacz (14,6 cala) znajduje się przed pasażerem - nie znajdziemy go w iX3, ale pojawił się już w odświeżonej serii 7, która również otrzymała wnętrze w stylu Neue Klasse. Nie można również zapomnieć o kierownicy, która ma dwa pionowe ramiona, co w pierwszej chwili może trochę dezorientować, ale na szczęście jej wyprofilowanie pozwala na wygodne trzymanie jej w pozycji za piętnaście trzecia.

Dodatkowy ekran dla pasażera do tej pory miała tylko zmodernizowana seria 7 BMW materiały prasowe

Zupełną nowością w X5 są też automatyczne drzwi, znane z serii 7. Otwierają się i zamykają po wciśnięciu odpowiedniego przycisku, a w przypadku kierowcy wystarczy, by usiadł on na fotelu i wcisnął hamulec, by jego drzwi samoczynnie się zamknęły. Zestaw czujników dba oczywiście o to, by w nic nie uderzyć. Dodatek o tyle przydatny, że BMW postanowiło w ogóle zrezygnować z klamek zewnętrznych i ich rolę pełną "skrzydełka" umieszczone na krawędzi drzwi, tuż pod szybą.

BMW Winglets czyli "skrzydełka" pełniące rolę klamek zewnętrznych BMW materiały prasowe

Pięć rodzajów napędu w BMW X5 - spalinowe, elektryczne i wodorowe

Jednym z największych wyróżników nowego BMW X5 jest liczba dostępnych rodzajów napędu, których docelowo będzie aż pięć. Klienci otrzymają do wyboru odmiany benzynowe, wysokoprężne, hybrydy plug-in, elektryczne oraz wodorowe. Jednak wbrew pozorom tylko jedna z nich jest prawdziwą nowością w gamie X5.

BMW X5 BMW materiały prasowe

Mowa oczywiście o wersji elektrycznej, która zwraca uwagę nie tylko dużą mocą (578 KM), ale przede wszystkim ogromną baterią o pojemności aż 141 kWh netto. Pozwala ona przejechanie nawet 845 km i można ładować ją prądem o mocy 460 kW. Niestety znacząco odbija się ona na masie własnej pojazdu, która wynosi aż 2,9 t. Pełna ogłoszona w momencie premiery gama silnikowa BMW X5 wygląda następująco:

BMW X5 2027 - wersje silnikowe

iX5 60 X5 40d X5 40 X5 50e X5 M60e Silnik 2x elektr. R6 diesel R6 benz. R6 benz. R6 benz. Pojemność - 2993 cm3 2998 cm3 2998 cm3 2998 cm3 Moc 578 KM 313 KM 400 KM 489 KM 612 KM Mom. obr. 805 Nm 670 Nm 540 Nm 700 Nm 800 Nm Bateria (netto) 141 kWh - - 26,5 kWh 26,5 kWh Moc ładowania 460 kW - - 11 kW 11 kW Masa własna 2900 kg 2430 kg 2365 kg 2640 kg 2700 kg Bagażnik 655 l 655 l 655 l 525 l 525 l 0-100 km/h 4,6 s 6,1 s 5,3 s 5,0 s 4,5 s Prędk. maks. 210 km/h 230 km/h 250 km/h 242 km/h 250 km/h Zasięg el. 845 km - - 102 km 98 km

W późniejszym terminie do gamy dołączy również benzynowa odmiana M Performance. Producent nie podał żadnych szczegółów na jej temat, ale można spodziewać się, że będzie napędzana podwójnie doładowanym silnikiem V8 o pojemności 4,4 l.

Natomiast na 2028 rok zapowiedziano premierę iX5 Hydrogen, czyli wersji wodorowej. Ta była już obecna w poprzedniej generacji modelu (pokazano ją w 2021 roku), ale nie oferowano jej w normalnej sprzedaży. Wyprodukowano tylko niewielką partię samochodów, która trafiła na testy do wybranych flot. Teraz zaś mowa o w pełni seryjnym modelu. BMW nie zdradziło jeszcze żadnych szczegółów na temat tej odmiany, ale wiemy, że bazować będzie ona na wersji elektrycznej. Nowo opracowane płaskie zbiorniki wodoru mają zostać umieszczone w przestrzeni, którą w elektryku zajmuje bateria. Zasięg na jednym tankowaniu ma wynosić 750 km.

BMW X5 BMW materiały prasowe

Układ jezdny BMW X5 ma zapewnić wysoki komfort i pewne prowadzenie

X5 nigdy nie było modelem małym ani lekkim, lecz masa własna obecnej generacji (szczególnie wersji elektrycznej) każe zastanowić się nad tym, na ile SUV BMW będzie w stanie zapewnić typowe dla marki prowadzenie. Producent uspokaja jednak, zapewniając, że piąta generacja X5 zaoferuje najlepsze wrażenia z jazdy w swoim segmencie.

Ma to być możliwe między innymi dzięki niemal idealnemu rozkładowi mas między osiami. Auto ponadto standardowo wyposażono w adaptacyjne zawieszenie, a za dopłatą otrzymamy zawieszenie pneumatyczne. Jego wybór oznaczać też będzie doposażenie auta w skrętną tylną oś (3,2 stopnia), która poprawia stabilność przy większych prędkościach oraz zmniejsza promień zawracania o 0,8 m.

BMW X5 BMW materiały prasowe

Do wersji hybrydowych oraz elektrycznych zamówić będzie także można "adaptacyjną kontrolę podwozia" z niwelowaniem przechyłów na zakrętach. BMW nie rozwinęło na jakiej zasadzie działa to rozwiązanie, ale można domyślać się, że chodzi o aktywne stabilizatory.

BMW X5 2027 - data premiery i ceny

Nowe BMW X5 pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Producent nie podał co prawda konkretnych dat, ale wiemy, że wersja benzynowa oraz wysokoprężna mają trafić do sprzedaży w listopadzie. Natomiast na początku 2027 roku dołączą do nich hybrydy plug-in oraz elektryk.

BMW nie podało jeszcze cen nowego X5, ale można spodziewać się, że będą zbliżone do tych obecnej generacji. Te zaczynają się od 410 tys. zł.

BMW X5 BMW materiały prasowe

BMW X5 BMW materiały prasowe

BMW X5 BMW materiały prasowe





Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL