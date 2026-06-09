Nowe Audi Q7 to debiut roku. Ma światła "orientacyjne", a pod maską tylko TDI

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Audi Q7 to kultowy już SUV segmentu premium. W salonach nowe Q7 pojawi się jesienią, na start dostanie wyłącznie silnik 3.0 V6 TDI w dwóch odmianach mocy i z układem miękkiej hybrydy. Nadwozie i kabina zostały dogłębnie odnowione, na liście wyposażenia znalazły się światła Matrix LED z funkcjami, których Audi Q7 dotąd nie oferowało.

Audi Q7 III generacji w ciemnoszarym kolorze, jadące po górskiej asfaltowej drodze, widok z przodu
Nowe Audi Q7 to model III generacji. W salonach pojawi się najdalej we wrześniuAudimateriały prasowe

Spis treści:

  1. Audi Q7 ma stylizację à la Q3. Lepsze proporcje i bardziej dynamiczny design
  2. Nowe Audi Q7. Nowa konfiguracja i pojemność bagażnika
  3. Nowe Audi Q7 z zaawansowanymi reflektorami Matrix LED
  4. Audi Q7 z 3.0 V6 TDI. Do wyboru trzy rodzaje zawieszenia
  5. Nowe Audi Q7. Ceny i debiut w salonach

Nowe Audi Q7 z 2026 roku będzie musiało zabłysnąć nie tylko komfortem czy przestronnością, ale też lepszym, bardziej wyrafinowanym napędem czy zaawansowanymi funkcjami, takimi jak światła Matrix LED. Od 2015 roku w świecie motoryzacji zaszła przecież mała rewolucja. Wnętrza się "ucyfrowiły", auta dostały bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa, napędy, nawet jeśli nie są hybrydowe, to przynajmniej w jakiś sposób "zelektryfikowane". Nowe Audi Q7 jest przy poprzedniku jak model z innej epoki. Patrzymy na nadwozie i wnętrze.

Audi Q7 ma stylizację à la Q3. Lepsze proporcje i bardziej dynamiczny design

Audi nie podaje na razie wymiarów nadwozia, ale można spodziewać się, że nowe Q7 będzie nieznacznie dłuższe, pewnie również szersze i być może nieco niższe. Efekt jest taki, że przy poprzedniku wygląda, jakby przez ostatnie jedenaście lat dużo chodziło na siłownię, by nabrać sportowej rzeźby i pozbyć się wizualnej ociężałości. Oczywiście, z każdej strony widać tu tzw. nowy język stylistyczny Audi. Maskę wraz z logo podniesiono, a osłona chłodnicy Singleframe (w opcji podświetlana) jest większa. Reflektory umieszczono piętro pod wąskimi światłami do jazdy dziennej. Dalej - nadkola są bardziej uwydatnione, a charakterystyczne dla modeli z napędem quattro przetłoczenia wyrastają z boku nadwozia i zwężają się ku słupkowi D. Sam słupek ma bardziej pionową pozycję, co przełożyło się na niemal poziomą linię dachu, a w kabinie - na więcej miejsca nad głowami.

Z tyłu widać z kolei podobieństwa do modelu A6. Głównie za sprawą lamp o charakterystycznym kształcie oraz podświetlanym pasie przebiegającym przez całą szerokość pokrywy bagażnika. Logo Audi jest tu dodatkowo podświetlane.

Audi Q7 w ciemnym kolorze jadące po krętej, asfaltowej drodze, otoczonej skalistym zboczem i zielenią.
Z tyłu nowego Audi Q7 pojawiły się podświetlane pas i logoAudimateriały prasowe

Nowe Audi Q7. Nowa konfiguracja i pojemność bagażnika

Wnętrze, podobnie jak nadwozie, jest całkowicie nowe. I tak jak nadwozie jest kombinacją tego, co znamy już z nowego A6 czy Q5. Złośliwie dodamy tylko, że wypadałoby, aby jakość materiałów i spasowanie stały na wyższym poziomie niż w limuzynie. Czasy, kiedy kabiny Audi stanowiły wzór, minęły, choć producent zarzeka się, że w Q7 będzie jak dawniej.

Deska rozdzielcza nowego Q7 składa się głównie z ekranów. Zaskoczenia nie ma - jeden to zestaw cyfrowych zegarów, drugi to wyświetlacz główny OLED o zakrzywionym kształcie, jest jeszcze dodatkowy dla pasażera. Kierowca będzie mógł korzystać z zaawansowanej obsługi głosowej, z systemem wspierającym się "wiedzą" z Chata GPT.

Kokpit Audi z cyfrowym panelem instrumentów, dużymi wyświetlaczami na desce rozdzielczej, eleganckim połączeniem jasnej skóry i drewna oraz nowoczesną kierownicą z logo marki.
Zupełnie nowy wygląd zyskała kabina. Teraz rządzą tu ekranyAudimateriały prasowe

Przestronność wnętrza powinna być dużym atutem Q7. Podobnie jak pojemność bagażnika, która w wersji 5-miejscowej wynosi 806/2075 l, a w wariancie 7-osobowym 722/1980 l - to duże wartości, ale warto jednak podkreślić, że nieco mniejsze niż w poprzedniku. Po raz pierwszy w historii Q7 będzie dostępne nie tylko w wariantach 5- i 7-osobowych, ale też takim dla sześciu osób, z dwoma oddzielnymi fotelami w drugim rzędzie.

Drzwi do kabiny - to także nowość - będzie można otwierać elektrycznie. Oczywiście odpowiednie czujniki zadbają o to, by nie doszło do ich zderzenia z przeszkodą (np. nadjeżdżającym rowerzystą). W ofercie będzie też mnóstwo kombinacji wykończenia wnętrza, w tym nowe kolory tapicerki, na przykład "kamienny beż". Q7 ma być maksymalnie przyjazne użytkownikom, stąd elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika ruchem stopy z podświetleniem wskazującym, gdzie ją przystawić, czy porty do ładowania urządzeń, z mocą nawet do 100 W.

Jasna, skórzana tapicerka tylnej kanapy w luksusowym aucie z przestronnym wnętrzem, eleganckimi przeszyciami i panoramicznym dachem nad głowami pasażerów.
Po raz pierwszy w historii Q7 będzie dostępne nie tylko jako 5- lub 7-miejscowy SUV, ale też w wersji 6-osobowejAudimateriały prasowe

Panoramiczny dach rozciąga się od pierwszego do trzeciego rzędu włącznie. Nowo opracowany mechanizm pozwolił na smuklejszą konstrukcję dachu, co przełożyło się na więcej miejsca nad głowami zarówno z przodu, jak i z tyłu. W opcji dostępne są: przełączana przezroczystość oraz - po raz pierwszy - podświetlenie szyby, którego kolor dostosowuje się do oświetlenia nastrojowego. Dach można przełączać między trybem przezroczystym a nieprzezroczystym korzystając z dziewięciu poziomów. Gdy pojazd stoi zaparkowany, dach automatycznie staje się nieprzezroczysty, uniemożliwiając zaglądanie do środka. Po ponownym uruchomieniu samochodu przywracane jest ostatnio używane ustawienie.

Nowe Audi Q7 z zaawansowanymi reflektorami Matrix LED

Cyfrowe światła Matrix LED będą wyposażone w funkcje świateł pasa ruchu i światło orientacyjne. Ta pierwsza włączy odpowiednie światła w polu widzenia kierowcy w sytuacji, gdy podczas zmiany pasa ruchu w pobliżu auta pojawi się przeszkoda. Ta druga z kolei "poprowadzi" kierowcę tam, gdzie wyznaczono tymczasowe pasy ruchu (na przykład w miejscu robót drogowych). Dodatkowo cyfrowe światła będą w stanie wyświetlić symbol śnieżynki na potencjalnie oblodzonej nawierzchni oraz podświetlić osoby znajdujące się na drodze krótkim, wyraźnym światłem.

Ale to nie wszystko, bo nowe Q7 będzie mieć też zaawansowane kierunkowskazy. W nocy system będzie projektował światło na nawierzchnię w synchronizacji z dynamicznymi sygnałami z przodu i z tyłu pojazdu. Tylne lampy OLED także mają dodatkowe możliwości "komunikacji" - mogą ostrzegać innych odpowiednimi grafikami o manewrze automatycznego parkowania czy wyświetlać przykuwającą wzrok sygnaturę, na przykład w trakcie awaryjnego hamowania.

Tylny fragment szarego Audi Q7 podczas cofania, z wyświetlanymi na asfalcie pomarańczowymi strzałkami projekcyjnymi wskazującymi kierunek skrętu samochodu.
Pierwsze takie oświetlenie na świecie - po włączeniu kierunkowskazów nocą na nawierzchni pojawią się ostrzegawcze, świetlne strzałkiAudimateriały prasowe

Audi Q7 z 3.0 V6 TDI. Do wyboru trzy rodzaje zawieszenia

Odwrót od elektryfikowania na siłę wszystkiego co popadnie sprawił, że początkowo w salonach nowe Audi Q7 zadebiutuje wyłącznie z jednostką wysokoprężną 3.0 TDI V6 - czyli bez wątpienia najlepszym rodzajem silnika do tego typu auta. Dostępny będzie w dwóch wariantach mocy (245 KM/500 Nm i 299 KM/630 Nm), w obu przypadkach do pomocy dostanie niewielką jednostkę elektryczną o mocy 24 KM (370 Nm). Zapewni ona lepszą reakcję na gaz, płynniejsze działanie systemu start/stop czy obniżenie zużycia paliwa, bo będzie w stanie przy niewielkich prędkościach napędzać samochód.

Gama jednostek napędowych z czasem powiększy się o odmiany benzynowe (prawdopodobnie 3.0 V6 TFSI) oraz hybrydowe plug-in. Można też oczekiwać wersji SQ7 z silnikiem 4.0 V8 i mocnym wsparciem elektrycznym (napęd plug-in). Jeśli idzie o nas to duży turbodiesel z potężnym zapasem momentu obrotowego pozostaje najlepszym wyborem - zwłaszcza w dobie tak dopracowanych pod względem zużycia paliwa, dynamiki i komfortu akustycznego konstrukcji

Klienci nowego Q7 będą mieli trzy rodzaje zawieszeń do wyboru - klasyczne ze stalowymi sprężynami, adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z elektroniczną kontrolą tłumienia oraz sportowe zawieszenie adaptacyjne obniżone o 30 mm. Dane z nawigacji będą w przypadku dwóch ostatnich używane do optymalizacji pracy zawieszenia - np. podnoszenia samochodu, na drogach szutrowych czy takiego ustawienia, by komfortowo przejechać przez przejazd kolejowy. Podczas wsiadania i wysiadania auto może obniżyć się aż o 62 mm.

Luksusowy, niebieski SUV o nowoczesnym designie, dużych felgach i przyciemnianych szybach zaparkowany przy betonowej ścianie.
Opcjonalne, adaptacyjne zawieszenie może korzystać z danych nawigacji i dostosowywać swoją pracę do rodzaju drogi i sytuacjiAudimateriały prasowe

Nowe Audi Q7. Ceny i debiut w salonach

Jak dowiedzieliśmy się w polskim przedstawicielstwie Audi, polski cennik nowego Q7 pojawi się jeszcze w czerwcu, a pierwsze egzemplarze trafią do salonów późnym latem/wczesną jesienią. Można spodziewać się, że auto będzie nieco droższe od poprzednika. Ceny w Niemczech startują od 87 900 euro (ok. 373 tys. zł) za wersję podstawową i 90 500 euro (ok. 383 tys. zł) za mocniejszą.

Szary, nowoczesny SUV o dynamicznej sylwetce i przyciemnianych szybach zaparkowany przed minimalistycznym, betonowym budynkiem.
Nowe Audi Q7 będzie zapewne o kilka tysięcy zł droższe od poprzednika. Cena wersja podstawowej wyniesie około 370 tys. złAudimateriały prasowe

Najbliższymi rywalami nowego Audi Q7, podobnie jak wcześniej, będą przede wszystkim BMW X5 i Mercedes GLE. Oba modele są na rynku od końca poprzedniej dekady - a to oznacza, że nowe Q7 ma spore szanse, by wyjść w tym wyścigu na pierwsze miejsce, bo pod względem zaawansowania technologicznego, przynajmniej na papierze, jest najlepsze. Żaden z rywali nie oferuje tak nowoczesnych reflektorów, systemów bezpieczeństwa, rozbudowanych multimediów etc. W klasie SUV-ów premium szykuje się więc ostra walka, zwłaszcza, że na horyzoncie (2027-2028 rok) są już następcy BMW X5 i Mercedesa GLE.

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