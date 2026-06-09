Spis treści: Audi Q7 ma stylizację à la Q3. Lepsze proporcje i bardziej dynamiczny design Nowe Audi Q7. Nowa konfiguracja i pojemność bagażnika Nowe Audi Q7 z zaawansowanymi reflektorami Matrix LED Audi Q7 z 3.0 V6 TDI. Do wyboru trzy rodzaje zawieszenia Nowe Audi Q7. Ceny i debiut w salonach

Nowe Audi Q7 z 2026 roku będzie musiało zabłysnąć nie tylko komfortem czy przestronnością, ale też lepszym, bardziej wyrafinowanym napędem czy zaawansowanymi funkcjami, takimi jak światła Matrix LED. Od 2015 roku w świecie motoryzacji zaszła przecież mała rewolucja. Wnętrza się "ucyfrowiły", auta dostały bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa, napędy, nawet jeśli nie są hybrydowe, to przynajmniej w jakiś sposób "zelektryfikowane". Nowe Audi Q7 jest przy poprzedniku jak model z innej epoki. Patrzymy na nadwozie i wnętrze.

Audi Q7 ma stylizację à la Q3. Lepsze proporcje i bardziej dynamiczny design

Audi nie podaje na razie wymiarów nadwozia, ale można spodziewać się, że nowe Q7 będzie nieznacznie dłuższe, pewnie również szersze i być może nieco niższe. Efekt jest taki, że przy poprzedniku wygląda, jakby przez ostatnie jedenaście lat dużo chodziło na siłownię, by nabrać sportowej rzeźby i pozbyć się wizualnej ociężałości. Oczywiście, z każdej strony widać tu tzw. nowy język stylistyczny Audi. Maskę wraz z logo podniesiono, a osłona chłodnicy Singleframe (w opcji podświetlana) jest większa. Reflektory umieszczono piętro pod wąskimi światłami do jazdy dziennej. Dalej - nadkola są bardziej uwydatnione, a charakterystyczne dla modeli z napędem quattro przetłoczenia wyrastają z boku nadwozia i zwężają się ku słupkowi D. Sam słupek ma bardziej pionową pozycję, co przełożyło się na niemal poziomą linię dachu, a w kabinie - na więcej miejsca nad głowami.

Z tyłu widać z kolei podobieństwa do modelu A6. Głównie za sprawą lamp o charakterystycznym kształcie oraz podświetlanym pasie przebiegającym przez całą szerokość pokrywy bagażnika. Logo Audi jest tu dodatkowo podświetlane.

Z tyłu nowego Audi Q7 pojawiły się podświetlane pas i logo Audi materiały prasowe

Nowe Audi Q7. Nowa konfiguracja i pojemność bagażnika

Wnętrze, podobnie jak nadwozie, jest całkowicie nowe. I tak jak nadwozie jest kombinacją tego, co znamy już z nowego A6 czy Q5. Złośliwie dodamy tylko, że wypadałoby, aby jakość materiałów i spasowanie stały na wyższym poziomie niż w limuzynie. Czasy, kiedy kabiny Audi stanowiły wzór, minęły, choć producent zarzeka się, że w Q7 będzie jak dawniej.

Deska rozdzielcza nowego Q7 składa się głównie z ekranów. Zaskoczenia nie ma - jeden to zestaw cyfrowych zegarów, drugi to wyświetlacz główny OLED o zakrzywionym kształcie, jest jeszcze dodatkowy dla pasażera. Kierowca będzie mógł korzystać z zaawansowanej obsługi głosowej, z systemem wspierającym się "wiedzą" z Chata GPT.

Zupełnie nowy wygląd zyskała kabina. Teraz rządzą tu ekrany Audi materiały prasowe

Przestronność wnętrza powinna być dużym atutem Q7. Podobnie jak pojemność bagażnika, która w wersji 5-miejscowej wynosi 806/2075 l, a w wariancie 7-osobowym 722/1980 l - to duże wartości, ale warto jednak podkreślić, że nieco mniejsze niż w poprzedniku. Po raz pierwszy w historii Q7 będzie dostępne nie tylko w wariantach 5- i 7-osobowych, ale też takim dla sześciu osób, z dwoma oddzielnymi fotelami w drugim rzędzie.

Drzwi do kabiny - to także nowość - będzie można otwierać elektrycznie. Oczywiście odpowiednie czujniki zadbają o to, by nie doszło do ich zderzenia z przeszkodą (np. nadjeżdżającym rowerzystą). W ofercie będzie też mnóstwo kombinacji wykończenia wnętrza, w tym nowe kolory tapicerki, na przykład "kamienny beż". Q7 ma być maksymalnie przyjazne użytkownikom, stąd elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika ruchem stopy z podświetleniem wskazującym, gdzie ją przystawić, czy porty do ładowania urządzeń, z mocą nawet do 100 W.

Po raz pierwszy w historii Q7 będzie dostępne nie tylko jako 5- lub 7-miejscowy SUV, ale też w wersji 6-osobowej Audi materiały prasowe

Panoramiczny dach rozciąga się od pierwszego do trzeciego rzędu włącznie. Nowo opracowany mechanizm pozwolił na smuklejszą konstrukcję dachu, co przełożyło się na więcej miejsca nad głowami zarówno z przodu, jak i z tyłu. W opcji dostępne są: przełączana przezroczystość oraz - po raz pierwszy - podświetlenie szyby, którego kolor dostosowuje się do oświetlenia nastrojowego. Dach można przełączać między trybem przezroczystym a nieprzezroczystym korzystając z dziewięciu poziomów. Gdy pojazd stoi zaparkowany, dach automatycznie staje się nieprzezroczysty, uniemożliwiając zaglądanie do środka. Po ponownym uruchomieniu samochodu przywracane jest ostatnio używane ustawienie.

Nowe Audi Q7 z zaawansowanymi reflektorami Matrix LED

Cyfrowe światła Matrix LED będą wyposażone w funkcje świateł pasa ruchu i światło orientacyjne. Ta pierwsza włączy odpowiednie światła w polu widzenia kierowcy w sytuacji, gdy podczas zmiany pasa ruchu w pobliżu auta pojawi się przeszkoda. Ta druga z kolei "poprowadzi" kierowcę tam, gdzie wyznaczono tymczasowe pasy ruchu (na przykład w miejscu robót drogowych). Dodatkowo cyfrowe światła będą w stanie wyświetlić symbol śnieżynki na potencjalnie oblodzonej nawierzchni oraz podświetlić osoby znajdujące się na drodze krótkim, wyraźnym światłem.

Ale to nie wszystko, bo nowe Q7 będzie mieć też zaawansowane kierunkowskazy. W nocy system będzie projektował światło na nawierzchnię w synchronizacji z dynamicznymi sygnałami z przodu i z tyłu pojazdu. Tylne lampy OLED także mają dodatkowe możliwości "komunikacji" - mogą ostrzegać innych odpowiednimi grafikami o manewrze automatycznego parkowania czy wyświetlać przykuwającą wzrok sygnaturę, na przykład w trakcie awaryjnego hamowania.

Pierwsze takie oświetlenie na świecie - po włączeniu kierunkowskazów nocą na nawierzchni pojawią się ostrzegawcze, świetlne strzałki Audi materiały prasowe

Audi Q7 z 3.0 V6 TDI. Do wyboru trzy rodzaje zawieszenia

Odwrót od elektryfikowania na siłę wszystkiego co popadnie sprawił, że początkowo w salonach nowe Audi Q7 zadebiutuje wyłącznie z jednostką wysokoprężną 3.0 TDI V6 - czyli bez wątpienia najlepszym rodzajem silnika do tego typu auta. Dostępny będzie w dwóch wariantach mocy (245 KM/500 Nm i 299 KM/630 Nm), w obu przypadkach do pomocy dostanie niewielką jednostkę elektryczną o mocy 24 KM (370 Nm). Zapewni ona lepszą reakcję na gaz, płynniejsze działanie systemu start/stop czy obniżenie zużycia paliwa, bo będzie w stanie przy niewielkich prędkościach napędzać samochód.

Gama jednostek napędowych z czasem powiększy się o odmiany benzynowe (prawdopodobnie 3.0 V6 TFSI) oraz hybrydowe plug-in. Można też oczekiwać wersji SQ7 z silnikiem 4.0 V8 i mocnym wsparciem elektrycznym (napęd plug-in). Jeśli idzie o nas to duży turbodiesel z potężnym zapasem momentu obrotowego pozostaje najlepszym wyborem - zwłaszcza w dobie tak dopracowanych pod względem zużycia paliwa, dynamiki i komfortu akustycznego konstrukcji

Klienci nowego Q7 będą mieli trzy rodzaje zawieszeń do wyboru - klasyczne ze stalowymi sprężynami, adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z elektroniczną kontrolą tłumienia oraz sportowe zawieszenie adaptacyjne obniżone o 30 mm. Dane z nawigacji będą w przypadku dwóch ostatnich używane do optymalizacji pracy zawieszenia - np. podnoszenia samochodu, na drogach szutrowych czy takiego ustawienia, by komfortowo przejechać przez przejazd kolejowy. Podczas wsiadania i wysiadania auto może obniżyć się aż o 62 mm.

Opcjonalne, adaptacyjne zawieszenie może korzystać z danych nawigacji i dostosowywać swoją pracę do rodzaju drogi i sytuacji Audi materiały prasowe

Nowe Audi Q7. Ceny i debiut w salonach

Jak dowiedzieliśmy się w polskim przedstawicielstwie Audi, polski cennik nowego Q7 pojawi się jeszcze w czerwcu, a pierwsze egzemplarze trafią do salonów późnym latem/wczesną jesienią. Można spodziewać się, że auto będzie nieco droższe od poprzednika. Ceny w Niemczech startują od 87 900 euro (ok. 373 tys. zł) za wersję podstawową i 90 500 euro (ok. 383 tys. zł) za mocniejszą.

Nowe Audi Q7 będzie zapewne o kilka tysięcy zł droższe od poprzednika. Cena wersja podstawowej wyniesie około 370 tys. zł Audi materiały prasowe

Najbliższymi rywalami nowego Audi Q7, podobnie jak wcześniej, będą przede wszystkim BMW X5 i Mercedes GLE. Oba modele są na rynku od końca poprzedniej dekady - a to oznacza, że nowe Q7 ma spore szanse, by wyjść w tym wyścigu na pierwsze miejsce, bo pod względem zaawansowania technologicznego, przynajmniej na papierze, jest najlepsze. Żaden z rywali nie oferuje tak nowoczesnych reflektorów, systemów bezpieczeństwa, rozbudowanych multimediów etc. W klasie SUV-ów premium szykuje się więc ostra walka, zwłaszcza, że na horyzoncie (2027-2028 rok) są już następcy BMW X5 i Mercedesa GLE.

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