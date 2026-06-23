Audi zaprezentowało zmodernizowaną gamę A3 na rok modelowy 2027. Producent chwali się nowym cyfrowym kokpitem, większą liczbą systemów wspomagających kierowcę oraz rozszerzonymi funkcjami parkowania. Wśród zmian znalazła się jednak jedna, która może wywołać najwięcej dyskusji - całkowicie przeprojektowano sposób obsługi klimatyzacji.

Do tej pory w Audi A3 pod ekranem był panel z fizycznymi przyciskami do obsługi klimatyzacji AUDI AG materiały prasowe

Audi A3 straciło fizyczny panel klimatyzacji

W poprzednim Audi A3 pod ekranem znajdował się osobny panel z fizycznymi przyciskami do obsługi klimatyzacji. Kierowca mógł regulować temperaturę, siłę nawiewu czy ogrzewanie szyb bez korzystania z systemu multimedialnego.

W nowym modelu panel zniknął. Jego miejsce zajął stały pasek dotykowy umieszczony w dolnej części 12,8-calowego ekranu MMI. To właśnie tam przeniesiono regulację temperatury, klimatyzacji i pozostałych funkcji układu wentylacji. Sam ekran jest częścią nowego zakrzywionego kokpitu, który obejmuje również 11,9-calowy zestaw cyfrowych wskaźników.

Zmiana wpisuje się w strategię dalszej cyfryzacji wnętrza, choć oznacza odejście od rozwiązania stosowanego w dotychczasowym modelu.

W nowym Audi A3 obsługę klimatyzacji przeniesiono na ekran AUDI AG materiały prasowe

Audi idzie w innym kierunku niż Volkswagen

Decyzja Audi jest o tyle interesująca, że pojawia się w momencie, gdy część producentów zaczyna zmieniać podejście do ergonomii.

Najgłośniej zrobił to Volkswagen. Szef designu marki Andreas Mindt zapowiedział, że przyszłe modele ponownie otrzymają fizyczne elementy sterowania najważniejszymi funkcjami, takimi jak regulacja temperatury, głośność czy światła awaryjne. Producent przyznał również, że dotykowe panele na kierownicy nie spełniły oczekiwań użytkowników i w nowych modelach zostaną zastąpione klasycznymi przyciskami.

Audi obrało jednak przeciwny kierunek. W nowym A3 liczba fizycznych elementów sterowania została jeszcze bardziej ograniczona, a obsługa klimatyzacji trafiła na ekran.

Odświeżone Audi A3 trafi do salonów we wrześniu AUDI AG materiały prasowe

Nie tylko nowy ekran. Audi rozbudowało systemy wspomagania

Zmiany nie ograniczają się jednak do wyglądu kokpitu. Odświeżone Audi A3 otrzymało także nowe systemy wspomagające kierowcę. Adaptacyjny tempomat potrafi teraz wykorzystywać tzw. dane rojowe (swarm data), dzięki którym może utrzymywać samochód na pasie ruchu nawet wtedy, gdy oznakowanie poziome jest słabo widoczne. Na autostradzie system może również samodzielnie zmienić pas ruchu po włączeniu kierunkowskazu, a na skrzyżowaniach automatycznie ruszyć po zapaleniu się zielonego światła.

Audi A3 będzie potrafiło zapamiętać trasę o długości do 50 metrów AUDI AG materiały prasowe

Samochód zapamięta drogę do garażu

Jedną z najbardziej praktycznych nowości jest funkcja "trained parking". Kierowca może jednorazowo nauczyć samochód konkretnego manewru, na przykład wjazdu do wąskiego garażu lub pod wiatę.

Audi A3 zapamiętuje trasę o długości do 50 metrów i przy kolejnych próbach wykonuje cały manewr samodzielnie - steruje kierownicą, przyspiesza, hamuje i zmienia biegi. System pozwala zapisać do pięciu różnych manewrów. Dodatkowo wersja park assist pro umożliwia zaparkowanie lub wyjechanie z miejsca postojowego z wykorzystaniem aplikacji myAudi, gdy kierowca stoi już poza samochodem.

Audi A3 AUDI AG materiały prasowe

Nowe Audi A3 trafi do salonów we wrześniu

Odświeżona gama Audi A3 obejmuje wersje Sportback, Sedan, allstreet, odmiany benzynowe, wysokoprężne, hybrydy plug-in oraz sportowe S3 i RS 3. Sprzedaż na rynku niemieckim rozpocznie się w połowie września. Ceny podstawowego A3 Sportback startują od 31 850 euro, polski konfigurator z cennikiem nie jest jeszcze dostępny.





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