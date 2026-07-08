Nowe Alpine A110 ujawnione. Technologia 800 V i dwa silniki elektryczne

W skrócie Podczas zbliżającego się festiwalu w Goodwood marka Alpine zaprezentuje trzecią odsłonę modelu A110 w wersji testowej pod nazwą Alpine A110 Future.

Nowe, w pełni elektryczne Alpine A110 zostanie zbudowane na aluminiowej platformie APP i wyposażone w technologię 800 V oraz dwa silniki elektryczne na tylnej osi.

Oprócz prezentacji nowego prototypu, francuski producent pokaże w Goodwood ewolucję modelu A110, auta A290 i A390, a w wydarzeniu wezmą udział kierowcy zespołu BWT Alpine Formula One Team.

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Goodwood Festival of Speed organizowany jest od 1993 roku i jest uznawany za jedną z największych plenerowych imprez motoryzacyjnych na świecie. Każdego roku wydarzenie przyciąga ponad 600 samochodów i motocykli reprezentujących różne epoki motoryzacji oraz sporty motorowe, a także liczne grono legendarnych kierowców wyścigowych i rajdowych.

W tym roku jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie prezentacja prototypu Alpine A110 Future. Francuskiej nowości, która - jak zapowiada producent - wyznacza kierunek rozwoju trzeciej generacji kultowego modelu A110. Odwiedzający festiwal będą mogli obejrzeć auto z bliska, a także zobaczyć je podczas przejazdów. Prototyp będzie pojawiał się na trasie przez wszystkie dni wydarzenia, które odbędzie się w dniach 9-12 lipca.

Nowa platforma dla elektrycznego samochodu sportowego

Trzecia generacja A110 będzie pierwszym elektrycznym samochodem sportowym Alpine. Konstrukcja powstaje na całkowicie nowej platformie APP, która ma pozwolić na stworzenie nowoczesnego pojazdu bezemisyjnego, bez konieczności rezygnowania z cech charakterystycznych dla modeli marki. Podstawę platformy stanowi aluminiowa konstrukcja, która ma zapewnić niską masę, precyzję prowadzenia, zwinność i szybką reakcję na polecenia kierowcy.

Alpine A110 Future materiały prasowe

Nowe, elektryczne Alpine A110 ma wykorzystywać dwa zestawy akumulatorów pracujące w architekturze 800 V. Dzięki technologii "cell-to-pack" oraz zastosowaniu ogniw o wysokiej gęstości energetycznej udało się ograniczyć masę całego układu i skrócić czas ładowania. Rozmieszczenie baterii pozwala zachować korzystny rozkład masy - 40 proc. na przednią oś i 60 proc. na tylną.

Za napęd odpowiadać będzie nowa tylna oś typu e-axle z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi w układzie "3 w 1", który łączy silnik, przekładnię oraz falownik wykorzystujący technologię węglika krzemu (SiC). Uzupełnieniem konstrukcji będą wykonane w całości z aluminium zawieszenie, a także nowy zintegrowany układ hamulcowy i kierowniczy.

Goodwood jako miejsce prezentacji historii i przyszłości marki

Tegoroczna obecność Alpine na Goodwood Festival of Speed nie ograniczy się wyłącznie do prezentacji prototypu. Producent przygotował ekspozycję przedstawiającą ewolucję modelu A110 - od samochodu, który zdobył uznanie w świecie rajdów, po zapowiedź elektrycznej przyszłości marki. Na trasie podjazdu oraz na stoisku pojawią się również dwa aktualne modele producenta - Alpine A290, określany przez producenta jako najlepiej sprzedający się elektryczny hot hatch marki, oraz pięciomiejscowy sportowy fastback Alpine A390 o mocy 470 KM.

Alpine przygotowało również program wydarzeń wykraczający poza samą ekspozycję samochodów. Podczas festiwalu obecny będzie pięcioosobowy skład kierowców zespołu BWT Alpine Formula One Team. Najważniejszymi postaciami będą Pierre Gasly i Franco Colapinto, którym towarzyszyć będą kierowcy rezerwowi oraz zawodnicy Alpine Academy - Nina Gademan, Paul Aron i Alex Dunne.

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