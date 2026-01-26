Nowa Toyota RAV4 to już hit. 100 km na prądzie i 5 l spalania

Spis treści: Jak wygląda nowa Toyota RAV4? Wnętrze nowej Toyoty RAV4 Pojemność bagażnika nowej Toyoty RAV4 Jakie napędy ma nowa Toyota RAV4? Wersje wyposażenia nowej Toyoty RAV4 Ile kosztuje nowa Toyota RAV4?

Toyota RAV4 od momentu debiutu w 1994 roku sprzedała się w liczbie ponad 15 mln egzemplarzy na całym świecie. Również w Polsce cieszy się dużą popularnością, bowiem w samym 2025 roku uplasował się on na dziewiątym miejscu najlepiej sprzedających się modeli w naszym kraju. Swoją drogą dominację Toyoty na polskim rynku pokazuje fakt, że było to piąte auto tej marki w top 10 najchętniej kupowanych aut nad Wisłą w 2025 roku.

Jak wygląda nowa Toyota RAV4?

Teraz na europejski rynek powoli wchodzi nowa, szósta generacja Toyoty RAV4. Tym samym samochód został wyposażony w rozwiązania z nowego języka stylistycznego, znanego z innych modeli japońskiego producenta. Mamy nowy przód z wyraźnie zarysowanymi światłami, mnóstwo ostrych linii oraz trapezowe nadkola przywodzące na myśl RAV4 poprzedniej generacji. Producent sam deklaruje, że stylistycznie auto ma nawiązywać do "terenowych właściwości, z których słynie RAV4". Moim zdaniem, o ile trudno nazwać poprzednią generację RAV4 brzydką, to nowe wcielenie wygląda dużo lepiej. Mało tego, według mnie jest to najbardziej wyraziście wyglądająca Toyota RAV4 w historii.

Co prawda pod kątem stylistycznym obecna i poprzednia generacja sporo się różnią, ale już jeśli chodzi o platformę, nie zaszły zbyt duże różnice. Nowa Toyota RAV4 została zbudowana na tej samej platformie, co poprzednie wcielenie. Warto jednak podkreślić, że Japończycy ją wzmocnili. Niemniej nowe auto ma dokładnie takie same wymiary, co schodząca generacja, czyli 4,6 metra długości oraz rozstaw osi na poziomie 2,69 m.

Nowa Toyota RAV4 zbudowana jest na tej samej, choć wzmocnionej, platformie, co poprzednia generacja. W efekcie samochód ma te same rozmiary: 4,6 m długości i 2,69 m rozstawu osi. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wnętrze nowej Toyoty RAV4

Pod kątem technologicznym całkowitą nowością jest system operacyjny Arene. Toyota deklaruje, że opracowała go z myślą o uproszczeniu obsługi, ale też szybszym działaniu systemów pokładowych. Nowe oprogramowanie odpowiada zarówno za multimedia, jak też za integrację z nawigacją, asystentami oraz usługami zdalnymi. Japończycy zapowiadają, że pojawienie się nowego systemu to "początek ery pojazdów definiowanych programowo", w których "zaawansowane technologie cyfrowe dają nowe możliwości dla poprawy bezpieczeństwa oraz przyczyniają się do eliminacji wypadków drogowych, co jest celem Toyoty".

Wnętrze zostało zaprojektowane od nowa. Mamy dwa kanciaste ekrany. Wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3 cala oferuje kilka trybów widoku od klasycznych wskaźników po tryby z uproszczonym widokiem zawierające tylko najważniejsze informacje. Skoro już o informacjach mowa, to nowy wyświetlacz wskaźników może dostarczać ich jeszcze więcej: w tym powiadomienia o fotoradarach czy strefach niskiej emisji.

Wnętrze zostało zaprojektowane od nowa. Toyota RAV4 wykorzystuje nowy system operacyjny Arene. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Znakomitą większość funkcji obsługujemy natomiast z poziomu 12,9-calowego ekranu. Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu układ info-rozrywki działa szybciej niż ten w poprzedniku, a obsługa jest bardzo intuicyjna. Co ważne, mamy możliwości indywidualnej konfiguracji, by mieć pod ręką funkcje, z których korzystamy najczęściej.

Znaczącą większość funkcji obsługujemy z poziomu 12,9-calowego ekranu multimediów. Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu układ inforozrywki działa szybciej niż w poprzedniej generacji. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Udoskonalono też nawigację. Co prawda to dalej system Toyoty, ale mamy integrację z Mapami Google (może wyświetlać lokalizacje z Map). Jeżeli jednak ktoś nie chce obsługiwać nawigacji czy regulować temperatury samodzielnie, może skorzystać z asystenta głosowego.

Fizycznie zostało kilka przycisków, np. do wyboru trybów jazdy czy wywołania asystenta zjazdu. Kilka przycisków mamy także na kierownicy. Dźwignia zmiany kierunków ruchu została mocno zmniejszona względem tej poprzedniej generacji RAV4. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest dostęp do schowka znajdującego się między przednimi fotelami. Możemy go otworzyć od strony kierowcy i pasażera, albo też zdemontować pokrywę, odwrócić ją i zamontować z powrotem, tym razem jako półkę na drobiazgi.

W drugim rzędzie Toyoty RAV4 miejsca jest całkiem sporo. Osoba o wzroście 1,80 m (jak ja) ma dużo luzu na wysokości kolan i stóp, a także ma sporo miejsca na głowę. Siedzisko jest dość długie, choć muszę przyznać, że powinno być jeszcze nieco dłuższe, by podparcie ud było lepsze. Mimo wszystko i tak powinno być dość wygodnie, choć osoba siedząca na środku może narzekać na dość wysoki tunel środkowy.

Dzięki rozmiarom nowej Toyoty RAV4 w drugim rzędzie siedzeń nie brakuje miejsca. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Pojemność bagażnika nowej Toyoty RAV4

Praktyczny jest natomiast bagażnik. Pomieści on 514 litrów do wysokości rolety (w przypadku wariantu HEV). Bez wątpienia spakujemy do środka wszystko, co potrzebne rodzinie np. w czasie wyjazdu na ferie.

Jakie napędy ma nowa Toyota RAV4?

W Europie nowa Toyota RAV4 dostępna będzie jako hybryda oraz hybryda plug-in. W przypadku napędu z możliwością ładowania z gniazdka dostępne będą dwa warianty mocy: 268 KM z napędem na przód oraz 304 KM w wersji z napędem na cztery koła AWD-i, czyli z silnikiem elektrycznym na tylnej osi.

Odmianę PHEV wyposażono w nowy akumulator o pojemności 22,7 kWh (zwiększony o 30 proc.). Ma on pozwalać na przejechanie ponad 100 km na prądzie w cyklu mieszanym. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się, że to może być "grubo ponad 100 km". Co ważne pojawiła się również możliwość ładowania prądem stałym. RAV4 może przyjąć moc do 50 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. zajmie pół godziny.

Toyota RAV4 z hybrydą plug-in wyposażona jest w technologię geofencingu. System czerpie informacje z ruchu drogowego (za pośrednictwem nawigacji), bierze pod uwagę także najczęściej pokonywane przez kierowcę trasy oraz styl jego jazdy i na tej podstawie przełącza się między napędem spalinowym i elektrycznym, by zapewnić jak największy zasięg.

Póki co jednak, w ramach przedsprzedaży w polskiej ofercie dostępne są jednak tylko auta z klasyczną hybrydą. Co ważne znajdziemy tutaj poprawiony układ hybrydowy względem dotychczas znanej piątej generacji hybrydy. Przedstawiciele Toyoty są jednak ostrożni w nazywaniu tego układu mianem choćby generacji 5,5. Wiadomo jednak, że ulepszono jednostkę sterującą mocą czy też zwiększono moc silnika elektrycznego z przodu.

W wersji z napędem na przód auto generuje 183 KM, a z napędem na cztery koła AWD-i 192 KM. Co prawda osłabiono 2,5-litrowy silnik benzynowy (ze 178 do 142 KM), a w konsekwencji zmniejszono moc systemową układu (poprzednia generacja oferowała 218 KM z napędem na przód i 222 KM w wariancie AWD-i), ale dzięki większemu udziałowi napędu elektrycznego auto ma lepsze przyspieszenie. Nowa hybrydowa Toyota RAV4 z napędem na przód rozpędza się do 100 km/h w 8 sekund, a wariant AWD-i w 7,7 s. W przypadku poprzedniej generacji było to kolejno: 8,4 oraz 8,1 s.

Nowa Toyota RAV4 obecnie jest dostępna w Polsce tylko z układem hybrydowym. Do wyboru są dwa warianty: 183 KM z napędem na przód oraz 192 KM z napędem na cztery koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nie jest to jednak jedyna zaleta zwiększenia udziału napędu elektrycznego. Dochodzi do tego niższe zużycie paliwa. Zgodnie z danymi Toyoty wersja z napędem na przód ma potrzebować teraz 4,9-5,2 l/100 km, a odmiana z napędem na cztery koła 5,3-5,7 l/100 km. To zauważalna różnica, bowiem w przypadku RAV4 poprzedniej generacji przedziały wyglądały następująco: 5,6-5,7 l/100 km dla wariantu z napędem na przód oraz 5,6-5,9 l/100 km w wersji AWD-i.

Wersje wyposażenia nowej Toyoty RAV4

Obecnie Toyota RAV4, tylko z klasyczną hybrydą, dostępna jest w Polsce w ramach przedsprzedaży. Do wyboru są cztery warianty wyposażenia. W podstawowym, Comfort, samochód oferuje m.in.:

dwustrefową klimatyzację automatyczną

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

światła w technologii LED

18-calowe felgi aluminiowe

fotel kierowcy regulowany elektrycznie

fotel pasażera regulowany manualnie

6-głośnikowy system audio

bezprzewodową łączność z telefonem

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

12,9-calowy ekran multimediów

system monitorowania martwego pola

układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

kamerę cofania

W wyższej odmianie, Style, znajdziemy dodatkowo m.in.:

podgrzewaną przednią szybę

podgrzewanie kierownicy

funkcję bezdotykowego otwierania klapy bagażnika

indukcyjną ładowarkę

20-calowe felgi aluminiowe

podgrzewanie przednich foteli

pamięć ustawień fotela kierowcy

elektrycznie regulowany fotel pasażera

wentylację przednich foteli

Odmiana GR Sport wyróżnia się szerszym o 20 mm rozstawem kół, specjalnie dostrojonym zawieszeniem czy inną osłoną chłodnicy. Dodatkowo wersja ta wprowadza:

wyświetlacz HUD

manetki przy kierownicy (tylko w tej odmianie)

specjalne emblematy GR Sport

specjalne 20-calowe felgi GR Sport

9-głośnikowy system audio od firmy JBL

system kamer 360 stopni

asystenta zmiany pasa ruchu

brak wentylacji przednich foteli czy pamięci ustawień fotela kierowcy

W odmianie Executive znajdziemy dodatkowo:

adaptacyjne światła drogowe Matrix LED

20-calowe czarne felgi ze srebrnym wykończeniem

podgrzewane skrajne siedzenia z tyłu

Ile kosztuje nowa Toyota RAV4?

Zgodnie ze specjalną ofertą promocyjną hybryda z napędem na przód kosztuje obecnie co najmniej 181 600 zł (katalogowo 195 900 zł), natomiast hybryda z napędem na cztery koła 190 900 zł, również w ramach promocji (cena katalogowa: 205 900 zł).

Zgodnie z zapowiedziami przedstawiciela polskiego importera Toyoty pierwsze auta mają pojawić się u dilerów na przełomie marca i kwietnia. Znacznie dłużej przyjdzie poczekać na hybrydę plug-in. Wersja AWD-i pojawi się u dilerów w lipcu 2026 roku, natomiast start przedsprzedaży wariantu na przód jest zaplanowany na styczeń 2027 roku.

Nowa Toyota RAV4 to bez wątpienia krok w dobrym kierunku, zarówno stylistycznym, jak i pod kątem obsługi różnych systemów. Co więcej, jeśli zapowiedzi się sprawdzą, auto będzie wyposażone w bardzo oszczędne napędy. Biorąc to wszystko pod uwagę istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Toyota RAV4 nowej generacji utrzyma pozycję, na którą pracowały poprzednie generacje. Polacy najwidoczniej są przekonani co do tego samochodu jeszcze nim mieli okazję się z nim zetknąć. Zgodnie z informacjami, które uzyskałem od przedstawicieli polskiego importera Toyoty wynika, że od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży RAV4 nowej generacji, czyli od 7 stycznia 2026 roku złożono zamówienia na ponad 1 tys. pojazdów.

Nowa Toyota RAV4 w ramach przedsprzedaży dostępna jest od 181 600 zł (w ramach promocji). Od 7 stycznia Polacy złożyli zamówienia na ponad 1 tys. samochodów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Toyota RAV4 dostępna jest z felgami w rozmiarach 18- i 20-cali w różnych wzorach (w zależności od wariantu wyposażenia). Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W wyższych wersjach wyposażenia elektrycznie sterowany fotel kierowcy wyposażony jest w pamięć ustawień. Dodatkowo przednie fotele mogą być wyposażone w podgrzewanie i wentylację. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Pokrywa schowka między przednimi fotelami może otwierać się zarówno od strony kierowcy, jak i pasażera. Dodatkowo pokrywę można zdemontować, odwrócić i zamontować jako półkę na drobiazgi. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL