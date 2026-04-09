W skrócie Cupra Raval to pięciodrzwiowy hatchback elektryczny, który ma kosztować w Polsce poniżej 100 tys. zł za wersję podstawową i zadebiutować latem 2026 roku.

Samochód będzie oferowany w kilku wariantach mocy, z podstawowym silnikiem 116 KM i zasięgiem około 300 km, a w topowej wersji VZ osiągnie moc 226 KM.

Wnętrze wyposażono m.in. w 12,9-calowy system infotainment oparty na Androidzie, cyfrowy zestaw wskaźników i materiały sprzyjające recyklingowi.

Cupra Raval to pięciodrzwiowy hatchback o długości nieco ponad 4 metrów, zbudowany na platformie MEB+. To ta sama platforma, która posłużyła dla innych miejskich modeli elektrycznych grupy Volkswagena, takich jak ID. Polo czy Skoda Epiq. Jak zapewnia polski przedstawiciel marki - jego debiut na europejskim rynku oznacza pojawienie się przystępnej cenowo propozycji dla kierowców poszukujących zwinnego pojazdu elektrycznego.

Cupra Raval stawia na dynamikę i zadziorny styl

Samochód wyposażono w sportowo zestrojone podwozie, obniżone o 15 mm względem standardowej platformy, z szerszym rozstawem kół oraz precyzyjnie działającym układem kierowniczym. Adaptacyjne zawieszenie DCC pozwala na regulację sztywności amortyzatorów, dzięki czemu charakterystykę auta można dopasować zarówno do komfortowej jazdy miejskiej, jak i bardziej dynamicznego stylu prowadzenia.

Najmocniejsza wersja Ravala oferują dodatkowo tryb ESC OFF, większe felgi, szersze opony oraz elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, co przekłada się na lepszą przyczepność i szybszą reakcję samochodu w zakrętach.

Raval mierzy 4046 mm długości, 1784 mm szerokości i 1518 mm wysokości, przy rozstawie osi wynoszącym 2600 mm.

We wnętrzu sportowo i cyfrowo jednocześnie

Wnętrze hiszpańskiego elektryka wyposażono m.in. w 12,9-calowy system infotainment z nowym systemem operacyjnym opartym na Androidzie oraz 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników z możliwością personalizacji. Na wyposażeniu znalazła się m.in. bezprzewodowa ładowarka do telefonu oraz system bezkluczykowego dostępu. W wyższych wersjach wyposażenia dostępne są także nawigacja, oświetlenie ambientowe z możliwością zmiany kolorów oraz rozbudowane systemy wspomagające kierowcę, w tym kamera 360 stopni i asystent pasa ruchu.

Pojemność bagażnika wynosi około 440 l, co stanowi rezultat porównywalny z większymi samochodami kompaktowymi. Fotele wykonano z materiałów ułatwiających recykling - są dziane w całości, bez szwów, co ogranicza ilość odpadów tekstylnych oraz zmniejsza wpływ produkcji na środowisko.

We wnętrzu znajdziemy m.in. 12,9-calowy system infotainment oraz 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników.

Kilka wariantów. Najmocniejszy ma ponad 200 KM

Pojazd trafi do sprzedaży w kilku wariantach mocy oraz z różnymi wersjami akumulatorów. Podstawowa odmiana zostanie wyposażona w silnik o mocy 116 KM i baterię o pojemności 37 kWh (LFP), co ma pozwolić na przejechanie około 300 km. Ładowanie będzie możliwe z mocą do 11 kW prądem przemiennym (AC) lub 50 kW prądem stałym (DC).

Wersja Raval Plus otrzyma mocniejszy silnik o mocy 135 KM przy tej samej pojemności akumulatora, oferując zbliżony zasięg, ale umożliwiając szybsze ładowanie prądem stałym z mocą do 88 kW. W takim przypadku uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zajmować około 23 minut.

W ofercie pojawi się również wariant Endurance, wyposażony w silnik o mocy 210 KM oraz akumulator o pojemności 52 kWh (NMC), zapewniający zasięg wynoszący około 450 km i obsługę szybkiego ładowania z mocą do 105 kW. Z kolei topową wersją będzie usportowiona odmiana VZ, dysponująca mocą 226 KM. Tej ostatniej miałem zresztą niedawno okazję przyjrzeć się bliżej podczas krótkich przejazdów jeszcze zakamuflowanymi egzemplarzami.

Cena startuje poniżej 100 tys. zł. Szczegóły już w lato

Na polskim rynku cena Cupra Raval powinna startować od 99 900 zł brutto za wersję podstawową z mniejszym akumulatorem. W kolejnych wariantach, oferujących większą moc i bogatsze wyposażenie, cena będzie odpowiednio wyższa. Ostateczne kwoty zostaną potwierdzone przy wprowadzeniu samochodu do sprzedaży w lato 2026 roku.

