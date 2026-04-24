W skrócie Nissan zaprezentował podczas targów w Pekinie dwa koncepcyjne modele NEV z napędem hybrydowym typu plug-in.

Firma planuje rozpocząć seryjną produkcję tych modeli w ciągu roku oraz wprowadzić trzy kolejne na rynek chiński.

Część nowych modeli, takich jak N7 i Frontier Pro, zapowiadana jest również na eksport do Ameryki Łacińskiej, krajów ASEAN i Bliskiego Wschodu.

Chińscy konsumenci coraz chętniej sięgają po pojazdy określane lokalnie jako NEV, czyli samochody elektryczne oraz hybrydy plug-in, w których dominującą rolę odgrywają rodzimi producenci. Tę sytuację chcą wykorzystać globalne marki, a Nissan jest jednym z najlepszych przykładów. W trakcie targów w Pekinie japoński producent pokazał dwa koncepcyjne modele, co jednocześnie ma podkreślać większe wykorzystanie Chin jako bazy technologicznej.

Prezes Ivan Espinosa zwrócił uwagę, że rynek chiński ma dla Nissana podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to ogromny i wymagający rynek wewnętrzny, z drugiej - miejsce tworzenia rozwiązań, które mogą być następnie wdrażane globalnie. W jego wypowiedzi wyraźnie akcentowana jest również praktyczna strona technologii, która ma być użyteczna w codziennym użytkowaniu, a nie jedynie efektowna.

Nissan prezentuje dwa nowe modele w Chinach

Potwierdzeniem tej strategii mają być dwa nowe koncepcyjne SUV-y. Pierwszy z nich został opracowany przede wszystkim z myślą o młodszych użytkownikach. Jego stylistyka nawiązuje do modelu NX8 i wskazuje kierunek, w jakim mogą rozwijać się kolejne SUV-y marki. Zastosowany napęd hybrydowy plug-in ma umożliwiać jazdę bezemisyjną na krótszych dystansach przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu podczas dłuższych podróży.

Drugi model - Nissan Terrano - oznacza powrót dobrze znanej nazwy. W tym przypadku również zastosowano napęd hybrydowy typu plug-in, jednak producent nawiązuje do wcześniejszych konstrukcji terenowych, jednocześnie dostosowując pojazd do współczesnych oczekiwań. Samochód ma sprawdzać się zarówno w warunkach pozamiejskich, jak i w codziennej eksploatacji, bez wyraźnego uprzywilejowania jednego z tych zastosowań.

Globalne ambicje Nissana. Wkrótce kolejne trzy modele

Nissan zapowiada, że oba koncepcyjne modele trafią do produkcji seryjnej w ciągu najbliższego roku. Równolegle planowane jest wprowadzenie trzech kolejnych modeli NEV na rynku chińskim, co ma wyraźnie przyspieszyć rozwój oferty.

Od 2025 roku producent rozwija gamę obejmującą modele takie jak N7, Frontier Pro PHEV, N6 oraz NX8. Kluczowe znaczenie ma tutaj połączenie rozwiązań opracowanych lokalnie z globalnymi standardami jakości. Według firmy takie podejście najlepiej odpowiada specyfice rynku chińskiego.

Część nowych modeli ma trafić również poza Chiny. Model N7 jest planowany na eksport do Ameryki Łacińskiej oraz krajów ASEAN, natomiast Frontier Pro również na rynki Bliskiego Wschodu. W dalszej kolejności NX8 oraz produkcyjna wersja Terrano PHEV mają pojawić się także w wybranych regionach świata.

