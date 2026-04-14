Wiemy już, jak będzie wyglądał Juke nowej generacji. Samochód urośnie, awansuje do klasy aut kompaktowych i będzie wyłącznie elektryczny. Co ciekawe, japoński producent, chce ten pojazd oferować równolegle z obecnie sprzedawanym Juke'm, który ma napęd hybrydowy i spalinowy.

Nissan Juke. Co to za pojazd?

Podczas specjalnego wydarzenia Nissan Vision, które odbyło się w siedzibie japońskiego koncernu, przedstawiono plany rozwoju marki. Z europejskiego punktu widzenia najciekawszym elementem prezentacji było ujawnienie pierwszych zdjęć Juke'a III.

Nissan Juke wszedł na rynek w 2010 roku, był wówczas crossoverem segmentu B. Auto wyróżniała niezwykła stylizacja, mimo dość kontrowersyjnego wyglądu model ten został dobrze przyjęty, co pozwoliło mu przetrwać na rynku aż dziesięć lat.

Druga generacja została zaprezentowana w 2019 roku, nowy pojazd miał dość podobny wygląd, i nadal był modelem segmentu B. Samochód do dziś jest produkowany w angielskim zakładzie Nissana w Sunderland. Jak podaje Nissan, do dziś z salonów wyjechało ponad 1,5 mln egzemplarzy obu generacji Juke'a.

Trzecia generacja Nissana Juke to rewolucja

A jaka będzie trzecia generacja Nissana Juke'a? Przede wszystkim - wyłącznie elektryczna. Samochód został oparty wspólnej platformie Nissana i Renault o nazwie CMF-EV, która posłużyła jako baza m.in. dla kompaktowego Nissana Leaf oraz zaliczanego do klasy średniej - Nissana Ariya. Na tej samej płycie podłogowej oparto kompaktowe modele Renault - Megane E-Tech i Scenic E-Tech.

To oznacza, że nowy Juke również będzie autem kompaktowym, czyli pozycjonowanym wyżej niż dwie pierwsze generacje. Nissan nie zdradził jeszcze rozmiarów nadwozia, ujawniono jedynie zdjęcia i trzeba przyznać, że samochód prezentuje się świetnie.

Karoseria pełna jest mocnych przetłoczeń i ostrych krawędzi, auto zachowało charakterystyczne "wyłupiaste" reflektory, a klamki do tylnych drzwi nadal są ukryte w słupku C. Uwagę zwraca wysoko poprowadzona linia okien i mała powierzchnia przeszklona, to również elementy charakterystyczne dla dwóch pierwszych generacji Juke'a.

Jaki napęd będzie miał nowy Nissan Juke?

Nissan nie ujawnił jeszcze danych technicznych nowego modelu. Możemy jednak się spodziewać, że samochód otrzyma te same układy napędowe, które stosowane są w Nissanie Leaf. W tym modelu w bazowej wersji źródłem mocy jest silnik generujący 177 KM, który jest zasilany z akumulatora o pojemności 52 kWh, natomiast odmiana z większym zasięgiem ma silnik o mocy 218 KM i akumulator o pojemności 75 kWh.

Spalinowy Nissan Juke nie znika

Nissan Juke III generacji będzie produkowany w Sunderland, tam gdzie Leaf i Juke II. Produkcja ma ruszyć w czwartym kwartale tego roku, co oznacza, że pierwsze samochody trafią do salonów na początku 2027 roku. Na rynku kompaktowych SUV-ów (crossoverów) o napędzie elektrycznym Juke będzie rywalizował m. in. ze Skodą Elroq, Volkswagenem ID.4, Renault Scenic czy Kią EV3.

Co ciekawe, uruchomienie produkcja Juke'a III generacji nie będzie równoznaczne z wycofaniem z oferty Juke'a II. Jak zapewnia japoński producent, obecny model nadal ma pozostać "ważną częścią oferty".

