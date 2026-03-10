W skrócie Toyota Yaris Cross AWD-i w wersji Comfort z hybrydowym układem napędowym o mocy 130 KM stała się najbardziej przystępnym modelem z napędem 4x4 w ofercie marki, a zamówienia zostały już uruchomione w Polsce.

Wersja Comfort wyróżnia się m.in. 16-calowymi felgami aluminiowymi, automatyczną klimatyzacją i pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

System AWD-i z dodatkowymi trybami jazdy Trail i Snow działa poprzez dołączany automatycznie napęd tylnej osi, utrzymując przy tym średnie spalanie od 4,8 l/100 km.

Yaris Cross od kilku lat jest jednym z najważniejszych modeli Toyoty w Europie. W Polsce jest liderem segmentu miejskich crossoverów, a klienci wybierają go głównie ze względu na oszczędny napęd hybrydowy, praktyczne nadwozie oraz stosunkowo niewielkie wymiary ułatwiające jazdę w mieście. Wersje z napędem AWD-i trafiają także do firm i służb, które potrzebują samochodu radzącego sobie poza utwardzonymi drogami.

Również w Polsce model ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Od momentu debiutu pod koniec 2021 r. sprzedano ponad 50 tys. egzemplarzy, a w samym 2025 r. znalazł 13 435 nabywców, co zapewniło mu pozycję lidera w segmencie B-SUV. Yaris Cross okazał się również bestsellerem w Europie - w minionym roku sprzedano 200 477 egzemplarzy tego modelu. Największymi rywalami tego samochodu są Volkswagen T-Roc, Skoda Kamiq, Renault Captur, Hyundai Kona czy Lexus LBX.

Toyota Yaris Cross z napędem AWD-i. Najtańsze 4x4 w gamie Toyoty

Japoński producent rozszerza liczbę dostępnych wersji wyposażenia Yarisa Cross z napędem AWD-i o wariant Comfort. Przypomnijmy, że do tej pory napęd 4x4 był oferowany głównie w wyższych odmianach modelu. Toyota Yaris Cross z hybrydowym układem napędowym o mocy 130 KM i napędem na cztery koła kosztuje od 128 900 zł. Tym samym jest to obecnie najbardziej przystępnym samochodem Toyoty z napędem 4x4 dostępny w ofercie producenta.

Wersja Comfort wyróżnia się 16-calowymi felgami aluminiowymi, automatyczną klimatyzacją, kamerą cofania oraz przednimi i tylnymi czujnikami parkowania z systemem wykrywania przeszkód. Na pokładzie znajduje się również system multimedialny Toyota Touch 3 z ekranem dotykowym i bezprzewodową obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay. W standardzie dostępna jest także ładowarka indukcyjna do smartfonów.

Wnętrze Toyoty Yaris Cross AWD-i. Toyota materiały prasowe

Toyota Yaris Cross AWD-i w wersji Comfort. Jakie ma systemy bezpieczeństwa?

Toyota Yaris Cross w tej wersji otrzymuje pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE. W jego skład wchodzi m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC), układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz asystent utrzymania pasa ruchu (LTA).

Jak działa napęd AWD-i w modelu Yaris Cross?

System AWD-i wykorzystuje dodatkowy silnik elektryczny napędzający tylne koła. Działa on niezależnie od napędu przedniej osi i jest automatycznie dołączany w sytuacjach, gdy samochód potrzebuje większej przyczepności, czyli np. podczas ruszania, jazdy po śliskiej nawierzchni czy dynamicznej jazdy w zakrętach. Rozkład momentu obrotowego między osie może zmieniać się od 100:0 do 40:60. Dzięki temu układ poprawia stabilność oraz sterowność samochodu, a jednocześnie nie zwiększa znacząco zużycia paliwa.

Yaris Cross z hybrydą 1.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 130 KM i napędem AWD-i zużywa średnio - według informacji podanych przez producenta - od 4,8 l paliwa na 100 km. Samochód może również ciągnąć przyczepę o masie do 750 kg.

Hybrydowy układ napędowy generuje moc 130 KM. Toyota materiały prasowe

Dodatkowe tryby jazdy na trudne warunki - Snow i Trail

Skuteczność napędu AWD-i zwiększają specjalne tryby jazdy Trail i Snow:

Tryb Trail - został zaprojektowany z myślą o jeździe po nierównych nawierzchniach. Jeśli jedno z kół traci kontakt z podłożem i zaczyna się obracać, system automatycznie je przyhamowuje i przekazuje moment obrotowy na koła mające przyczepność.

Tryb Snow - ogranicza natomiast reakcję pedału gazu, co ułatwia ruszanie i przyspieszanie na śniegu lub lodzie.

Ile kosztuje Toyota Yaris Cross AWD-i 2026?

Toyota Yaris Cross z napędem AWD-i dostępna będzie w trzech wersjach wyposażenia. Odmiana Comfort, która wyróżnia się m.in. 16-calowymi felgami aluminiowymi, światłami przeciwmgielnymi w technologii LED oraz przednimi oraz tylnymi czujnikami parkowania i kosztuje od 128 900 zł. Nieco lepiej wyposażona wersja Style z 17-calowymi felgami, światłami głównymi LED, podgrzewanymi przednimi fotelami i ekranem dotykowym o przekątnej 10,5 cala to koszt od 140 900 zł.

Najlepiej wyposażony wariant Executive z obręczami w rozmiarze 18 cali, systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem, automatyczną klimatyzacją dwustrefową, podgrzewaną kierownicą oraz Digital Cockpit, czyli cyfrowym wyświetlaczem tablicy wskaźników, kosztuje od 148 900 zł. Wszystkie trzy wersje z napędem AWD-i napędzane są silnikiem 1.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 130 KM, który współpracuje z bezstopniową, automatyczną skrzynią biegów e-CVT.

