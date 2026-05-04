Nad Wisłą pojawił się nowy producent luksusowych samochodów. Poznajcie markę EXLANTIX

Podczas Poznań Motor Show 2026 marka EXLANTIX po raz pierwszy szerzej zaprezentowała się polskiej publiczności. Zaczęło się od krótkiej konferencji prasowej, która otworzyła znacznie dłuższą historię. Na scenie pojawili się przedstawiciele marki i zaprezentowali strategię EXLANTIX w Polsce oraz dwa kluczowe modele: ES i ET.

EXLANTIX: luksus mówiący językiem technologii

EXLANTIX nie próbuje redefiniować premium poprzez tradycyjne symbole statusu. Zamiast tego stawia na spójny język projektowy, w którym luksus wynika z precyzji, technologii i komfortu użytkowania. Mimo że marka jak najbardziej pozycjonuje się w segmencie premium, technologia nie jest tu jedynie dodatkiem czy marketingowym hasłem. Jest fundamentem, decydującym o tym, jak samochód reaguje na ruchy kierowcy.

Czystość formy, płynne linie, aerodynamika podporządkowana efektywności - konsekwencję widać również w designie modeli EXLANTIX. To styl, który buduje wrażenie kontroli. Wnętrza projektowane są tak, by eliminować chaos i zostawiać przestrzeń na to, co naprawdę istotne - komfort i intuicję obsługi.

Kolejnym filarem EXLANTIX pozostaje technologia użytkowa. To choćby inteligentne systemy wsparcia kierowcy, zarządzanie energią i elektryfikacja napędu. Nie są one pokazem możliwości, lecz narzędziem codziennego działania. Całość tworzy spójne doświadczenie, w którym samochód ma być przede wszystkim przewidywalny, komfortowy i premium.

EXLANTIX ES: klasyczny sedan w nowoczesnym wydaniu

EXLANTIX ES to interpretacja klasycznego sedana w nowoczesnym, elektrycznym wydaniu. Samochód zaprojektowano z myślą o kierowcy, który oczekuje równowagi między dynamiką a komfortem. Sylwetka jest niska i lekka wizualnie, a linie nadwozia prowadzą powietrze w sposób odczuwalny podczas jazdy.

Pod względem technicznym EXLANTIX ES oferuje zasięg sięgający około 600 km według cyklu WLTP, co w praktyce przekłada się na komfortowe użytkowanie także poza miejskimi trasami. Przyspieszenie do 100 km/h w 4,2 sekundy pokazuje, że mówimy o samochodzie, który nie tylko wygląda dynamicznie, ale też realnie tak się zachowuje.

W codziennym użytkowaniu ES stawia z jednej strony na intuicyjność, z drugiej - precyzję reakcji. Układ napędowy oraz systemy wspomagające kierowcę nie dominują doświadczenia jazdy, lecz ją wzmacniają. Innymi słowy, nie ma konieczności przyzwyczajania się do technologii. Ona po prostu działa w tle.

EXLANTIX ET: nowa interpretacja luksusu

EXLANTIX ET to większy i nieco bardziej uniwersalny model, interpretujący luksus przez pryzmat komfortu podróżowania. SUV został zaprojektowany tak, aby sprawdzać się zarówno w mieście, jak i na długich trasach, gdzie na pierwszym planie pojawia się wygoda.

Model oferuje zasięg do około 556 km według cyklu WLTP, co stawia go w gronie samochodów gotowych na dalekie podróże bez częstego ładowania. Przyspieszenie na poziomie 4,8 sekundy do 100 km/h pokazuje natomiast, iż mimo większych gabarytów EXLANTIX ET nie rezygnuje z osiągów.

Wnętrze koncentruje się na komforcie pasażerów. Cel pozostaje jasny: niwelowanie zmęczenia podczas długich podróży. A podróże te rzeczywiście mogą być długie, ponieważ systemy inteligentnego zarządzania energią dbają o optymalne wykorzystanie napędu w różnych warunkach drogowych.

Dwa modele, jedna filozofia

Choć EXLANTIX ES i EXLANTIX ET różnią się charakterem, łączy je podobny zamysł. Oba modele opierają się na spójnym podejściu do technologii i designu, gdzie każdy element ma swoje uzasadnienie. Nie ma tu przypadkowych decyzji stylistycznych ani technologii. Premium w wydaniu EXLANTIX oznacza równowagę między formą a funkcją, bez kompromisów po żadnej ze stron.

Co więcej, w podejściu EXLANTIX premium nie jest już tylko wyznacznikiem statusu. Staje się doświadczeniem. Samochód ma nie tylko wyglądać, ale przede wszystkim działać w sposób, który realnie ułatwia życie użytkownika. Ale komfort nie wynika wyłącznie z jakości materiałów - wypływa niejako z całości. Z izolacji akustycznej, z ergonomii, ze sposobu, w jaki pojazd reaguje na różnego rodzaju sytuacje na drodze. Jazda ma być płynna i przewidywalna, a kierowca nie powinien zastanawiać się nad działaniem technologii, tylko z niej korzystać.

Wejście EXLANTIX na polski rynek wpisuje się w szerszą zmianę oczekiwań klientów. Coraz częściej technologia wygrywa z tradycją, a funkcjonalność staje się ważniejsza niż symboliczny wymiar posiadania samochodu. Wreszcie: elektromobilność w segmencie premium przestaje być dodatkiem. To dziś standard, który przekłada się na konkurencyjność.

AiMOGA: motoryzacja spotyka robotykę

Debiut EXLANTIX w Polsce nie ogranicza się wyłącznie do samochodów. Ważnym elementem prezentacji jest AiMOGA -robot pełniący rolę hosta wydarzenia oraz RobotDog, pokazujący bardziej eksperymentalne oblicze technologii marki. To nie efektowny dodatek, ale sposób na pokazanie, że EXLANTIX myśli o mobilności szerzej niż tylko przez pryzmat samochodu.

Technologia w ruchu, czyli jazdy testowe

Targi Poznań Motor Show 2026 dla EXLANTIX nie kończą się na prezentacji debiutujących w Polsce modeli. W trakcie wydarzenia dostępne były także jazdy testowe, pozwalające na bezpośrednie doświadczenie różnic między EXLANTIX ES i EXLANTIX ET.

Debiut EXLANTIX w to pierwszy krok w dłuższej strategii, w której marka chce konsekwentnie budować swoją obecność i rozpoznawalność. Warto potraktować ten moment jako początek. Nad Wisłą właśnie pojawił się gracz, który nie tylko wszedł do gry, ale zmienia jej zasady.

Zużycie energii dla modelu EXLANTIX ES; 17.9 kWh/100 km, emisja CO2 0g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie energii dla modelu EXLANTIX ET: 18.9 kWh/100km; emisja CO2 0 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

