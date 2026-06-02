Mitsubishi zaskoczyło. Po pięciu latach wróci kultowe Pajero

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Mitsubishi po pięciu latach wraca do kultowej nazwy. Jesienią 2026 roku oficjalnie zadebiutuje całkowicie nowe Pajero. Ponownie będzie to SUV łączący wygodę z doskonałymi możliwościami w terenie. Co ważne - jest szansa, że trafi do Europy.

Mitsubishi Pajero nowej generacji, planowane na światową premierę jesienią 2026 roku.
Mitsubishi Pajero nowej generacji ma zadebiutować jesienią 2026 rokumateriały prasowe

W skrócie

  • Mitsubishi po pięciu latach przerwy wprowadzi zupełnie nowe Pajero, które ma ponownie łączyć komfort z możliwościami terenowymi i być dostępne jesienią 2026 roku.
  • Nadchodzący model Pajero będzie oparty częściowo na pickupie L200, ale otrzyma nowe zawieszenie, wnętrze i odmienny wygląd, a sama nazwa w niektórych krajach będzie brzmieć Montero.
  • Sprzedaż Mitsubishi w Europie w ostatnich latach znacznie spadła, a nowe Pajero jest szansą na poprawę tej sytuacji.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Mitsubishi Pajero to model, który trafił na światowe rynki w 1982 roku. Samochód imponował świetnym połączeniem możliwości terenowych i komfortu, co w tamtych czasach było niespotykane. Auto szybko stało się hitem, było oferowane w ponad 170 krajach, a w sumie sprzedano 3,25 mln egzemplarzy wszystkich generacji Pajero.

Mitsubishi Pajero to kultowy model. 12 razy wygrał rajd Paryż - Dakar

Swoją pozycję Mitsubishi Pajero budowało również w sportach motorowych. Model ten już w 1983 roku zadebiutował w Rajdzie Paryż - Dakar, odniósł w tej imprezie łącznie dwanaście zwycięstw, w tym aż siedem z rzędu.

Ostatnia generacja tego modelu została zaprezentowana w 2006 roku, a więc 20 lat temu. Samochód przetrwał w produkcji aż do 2021 roku, czyli 15 lat. Od pięciu lat Pajero nie było w ofercie Mitsubishi, ale wkrótce się to zmieni.

Mitsubishi L200 doczekało się kolejnej generacji.
Mitsubishi Pajero ma dzielić ramę z pickupem, który w Europie był znany jako L200, a na świecie - Tritonmateriały prasowe

Mitsubishi Pajero nie będzie oparte na Renault

Mitsubishi w Europie w ostatnich latach zanotowało potężny regres i przyzwyczaiło nas do tego, że nowe modele są kopiami samochodów Renault. W przypadku Pajero będzie jednak inaczej. Nie będzie to kopia np. Renault Espace, ale całkowicie japoński model, częściowo oparty na pickupie, który w Europie był oferowany jako L200, a na rynkach pozaeuropejskich był znany jako Triton.

To właśnie z tego modelu będzie pochodziła rama, na której zostanie oparte Pajero. Japończycy zapewniają jednak, że reszta będzie już inna. Samochód otrzyma zmienione zawieszenie, nowe wnętrze oraz oczywiście - inny wygląd.

Zobacz również:

Mitsubishi Pajero
Wiadomości

35 lat Mitsubishi Pajero

Czy Mitsubishi Pajero pojawi się w Europie?

Podobnie jak wcześniejsze generacje, nowe Pajero ma być samochodem oferowanym na całym świecie, a na niektórych rynkach będzie nazywało się Montero. Jest więc szansa, że ten kultowy model pojawi się również w Europie.

Byłoby dobrze, bo obecna strategia polegająca na pudrowaniu francuskich modeli się nie sprawdza. W zeszłym roku z polskich salonów Mitsubishi wyjechało 1598 samochodów, o 15,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w Europie. Według danych ACEA, w zeszłym roku Mitsubishi sprzedało na Starym Kontynencie 44,5 tys. aut, czyli aż o 23,6 proc. mniej niż w roku 2024.

Koniec tanich aut z Chin? Nowa strategia gigantówINTERIA.PLINTERIA.PL

Najnowsze