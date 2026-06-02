W skrócie Mitsubishi po pięciu latach przerwy wprowadzi zupełnie nowe Pajero, które ma ponownie łączyć komfort z możliwościami terenowymi i być dostępne jesienią 2026 roku.

Nadchodzący model Pajero będzie oparty częściowo na pickupie L200, ale otrzyma nowe zawieszenie, wnętrze i odmienny wygląd, a sama nazwa w niektórych krajach będzie brzmieć Montero.

Sprzedaż Mitsubishi w Europie w ostatnich latach znacznie spadła, a nowe Pajero jest szansą na poprawę tej sytuacji.

Mitsubishi Pajero to model, który trafił na światowe rynki w 1982 roku. Samochód imponował świetnym połączeniem możliwości terenowych i komfortu, co w tamtych czasach było niespotykane. Auto szybko stało się hitem, było oferowane w ponad 170 krajach, a w sumie sprzedano 3,25 mln egzemplarzy wszystkich generacji Pajero.

Mitsubishi Pajero to kultowy model. 12 razy wygrał rajd Paryż - Dakar

Swoją pozycję Mitsubishi Pajero budowało również w sportach motorowych. Model ten już w 1983 roku zadebiutował w Rajdzie Paryż - Dakar, odniósł w tej imprezie łącznie dwanaście zwycięstw, w tym aż siedem z rzędu.

Ostatnia generacja tego modelu została zaprezentowana w 2006 roku, a więc 20 lat temu. Samochód przetrwał w produkcji aż do 2021 roku, czyli 15 lat. Od pięciu lat Pajero nie było w ofercie Mitsubishi, ale wkrótce się to zmieni.

Mitsubishi Pajero ma dzielić ramę z pickupem, który w Europie był znany jako L200, a na świecie - Triton materiały prasowe

Mitsubishi Pajero nie będzie oparte na Renault

Mitsubishi w Europie w ostatnich latach zanotowało potężny regres i przyzwyczaiło nas do tego, że nowe modele są kopiami samochodów Renault. W przypadku Pajero będzie jednak inaczej. Nie będzie to kopia np. Renault Espace, ale całkowicie japoński model, częściowo oparty na pickupie, który w Europie był oferowany jako L200, a na rynkach pozaeuropejskich był znany jako Triton.

To właśnie z tego modelu będzie pochodziła rama, na której zostanie oparte Pajero. Japończycy zapewniają jednak, że reszta będzie już inna. Samochód otrzyma zmienione zawieszenie, nowe wnętrze oraz oczywiście - inny wygląd.

Czy Mitsubishi Pajero pojawi się w Europie?

Podobnie jak wcześniejsze generacje, nowe Pajero ma być samochodem oferowanym na całym świecie, a na niektórych rynkach będzie nazywało się Montero. Jest więc szansa, że ten kultowy model pojawi się również w Europie.

Byłoby dobrze, bo obecna strategia polegająca na pudrowaniu francuskich modeli się nie sprawdza. W zeszłym roku z polskich salonów Mitsubishi wyjechało 1598 samochodów, o 15,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w Europie. Według danych ACEA, w zeszłym roku Mitsubishi sprzedało na Starym Kontynencie 44,5 tys. aut, czyli aż o 23,6 proc. mniej niż w roku 2024.

