Mitsubishi Eclipse Sportback to nowość, która wygląda bardzo znajomo

Spis treści: Mitsubishi Eclipse Sportback bazuje na Nissanie Leaf Czym się różni Mitsubishi Eclipse Sportback od Nissana Leaf? Czy Mitsubishi Eclipse Sportback trafi do Europy?

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że każdy kolejny nowy model Mitsubishi w Europie jest tak naprawdę samochodem Renault ze zmienionym logo. ASX to Captur, Grandis bazuje na Symbiozie, Colt to bliźniak Clio, a Eclipse Cross - to Scenic. Wyjątkiem w gamie modelowej japońskiej marki jest Outlander, ale ten model również nie jest własną konstrukcją Mitsubishi, ale bazuje na Nissanie X-Trail.

Modelem Eclipse Sportback Mitsubishi pokazuje, że podobną strategię wprowadzi na kolejny rynek - tym razem amerykański. Eclipse Cross to tak naprawdę Nissan Leaf z nieco zmienioną przednią i tylną częścią nadwozia.

Mitsubishi Eclipse Sportback bazuje na Nissanie Leaf

W przeciwieństwie do europejskiego oddziału Mitsubishi, amerykańska dywizja nie owija niczego w bawełnę. W oficjalnym komunikacie prasowym marki, możemy przeczytać, że "oparty na Nissanie Leaf nowej generacji, Mitsubishi Motors Eclipse Sportback EV otrzyma kosmetyczne zmiany, które odróżnią oba pojazdy i sprawią, że model ten będzie unikatowy dla Mitsubishi".

Mitsubishi Eclipse Sportback materiały prasowe

Czym się różni Mitsubishi Eclipse Sportback od Nissana Leaf?

I zmiany naprawdę są kosmetyczne. Z przodu oba auta mają różne zderzaki i pas przedni, ale już kształt reflektorów jest identyczny.

Z tyłu również zmian jest niewiele. Odrobinę inny jest zderzak, natomiast uwagę zwraca inny szczegół. Leaf w najwyższej wersji wyposażenia ma rozbudowane tylne światła, których elementy znajdują się także w klapie bagażnika, natomiast tańsze odmiany mają prostsze lampy umieszczone przy narożnikach nadwozia, nie ma elementów świetlnych na klapie bagażnika.

Na zdjęciach prasowych Mitsubishi pokazało Eclipse Sportback bez tych dodatkowych elementów na klapie, co sugeruje, że w ogóle nie będą one dostępne.

Mitsubishi Eclipse Sportback materiały prasowe

Innych zmian w nadwoziu właściwie nie ma. Nie wiemy jeszcze, czy zmieni się coś w kabinie, na razie nie pokazano żadnej fotografii wnętrza.

Mitsubishi nie podało jeszcze danych technicznych nowego modelu, w szczególność nie ma informacji o napędzie. Skoro jednak Eclipse Sportback jest kopią Leafa, to możemy spodziewać się takich samych układów napędowych.

A to oznacza, że samochód będzie dostępny z bateriami o pojemności 52 lub 75 kWh netto i silnikami o mocach wynoszących odpowiednio 177 lub 218 KM. Oczywiście nie można wykluczyć, że na rynku amerykańskim Mitsubishi będzie oferowane tylko w mocniejszej wersji.

Czy Mitsubishi Eclipse Sportback trafi do Europy?

Według informacji przekazanych przez japońską markę Mitsubishi Eclipse Sportback ma być przeznaczony wyłącznie na rynek Ameryki Północnej. W Europie pozostaje nam kupować Nissana Leafa.

Strategia oferowanie zrebrandowanych samochodów Renault w Europie na razie nie przynosi Mitsubishi powodzenia. W zeszłym roku z salonów japońskiej marki na Starym Kontynencie wyjechało 44,5 tys. samochodów, co było wynikiem o niemal 24 proc. gorszym niż w roku 2024. Czy powielanie podobnego pomysłu w USA da odmienny efekt? Można powątpiewać.

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