Mercedes GLS trafił do Polski. Pół miliona złotych to zaledwie początek

Spis treści: Mercedes GLS po zmianach. Nowy grill, światła i technologia Wnętrze Mercedesa GLS. Trzy ekrany i nowy system MB.OS GLS analizuje drogę w czasie rzeczywistym Mercedes GLS po liftingu. Silniki mocniejsze i bardziej oszczędne Mercedes GLS po liftingu. Ceny w Polsce i rywale

Mercedes GLS po liftingu zadebiutował w Polsce podczas premiery w Mercedes-Benz Studio Warszawa. To specjalna przestrzeń marki, w której odbywają się prezentacje nowych modeli i wydarzenia dla klientów. Odświeżony GLS został pokazany razem z Mercedesem GLE, który również przeszedł modernizację.

Mercedes GLS po zmianach. Nowy grill, światła i technologia

Najbardziej widoczne zmiany pojawiły się w przedniej części nadwozia. GLS otrzymał większą osłonę chłodnicy z chromowaną ramą, która została dodatkowo podświetlona. Podświetlany jest również charakterystyczny emblemat marki umieszczony nad grillem. Sama kratka wykorzystuje motyw gwiazdy Mercedesa - na jej powierzchni znalazły się liczne niewielkie symbole producenta.

Nowe elementy stylistyczne obejmują także oświetlenie. Reflektory oraz tylne lampy wykorzystują sygnaturę świetlną inspirowaną logo marki. Z przodu w każdym kloszu umieszczono po dwie gwiazdy, natomiast z tyłu po trzy z każdej strony. Zmieniono również zderzaki, a tylna część nadwozia zyskała ozdobną listwę łączącą lampy i centralnie umieszczony znak Mercedesa. Klienci mogą wybrać także dwa nowe kolory lakieru oraz nowe wzory 21-calowych obręczy. Wersja AMG otrzymała dodatkowo nowe 22-calowe koła.

Mercedes GLS po zmianach. Nowy grill, światła i technologia. materiały prasowe

Wnętrze Mercedesa GLS. Trzy ekrany i nowy system MB.OS

Kabina największego SUV-a Mercedesa została wyraźnie unowocześniona. Najważniejszą zmianą jest szeroka tafla szkła obejmująca całą deskę rozdzielczą. Za nią umieszczono trzy 12,3-calowe ekrany wkomponowane na jednym poziomie. Wyświetlacz zegarów otrzymał grafikę znaną z klasy S po modernizacji, a opcjonalnie kierowca może korzystać również z obrazu 3D.

Za obsługę systemów odpowiada nowy system operacyjny MB.OS. Jego interfejs przypomina rozwiązania znane ze smartfonów - aplikacje można grupować w folderach, a obsługa jest bardziej intuicyjna. Wbudowana nawigacja korzysta z Map Google, a wyświetlacz Head-Up może prezentować między innymi wskazówki dotyczące kierunku jazdy oraz właściwego pasa ruchu.

Kierowca i pasażerowie mogą również korzystać z rozbudowanego asystenta głosowego wykorzystującego sztuczną inteligencję, między innymi rozwiązania firmy Microsoft. GLS umożliwia także udział w wideokonferencjach podczas jazdy. Dostępne aplikacje, takie jak Meeting for Teams, pozwalają na prowadzenie spotkań bezpośrednio z samochodu. Pasażerowie drugiego rzędu otrzymują dwa dodatkowe ekrany o przekątnej 11,6 cala. Także one mają wbudowane kamery, umożliwiające prowadzenie rozmów wideo.

Wnętrze Mercedesa GLS po liftingu jest zdominowane przez wyświetlacze. Mamy trzy 12,3-calowe ekrany. materiały prasowe

GLS analizuje drogę w czasie rzeczywistym

Mercedes wyposażył zmodernizowanego GLS-a w rozbudowany zestaw systemów monitorujących otoczenie. Samochód wykorzystuje dziesięć kamer zewnętrznych, do pięciu radarów oraz dwanaście czujników ultradźwiękowych. System kamer 360 stopni został dodatkowo uzupełniony o funkcję ostrzegania przed możliwością uszkodzenia felg.

Poprawiono również izolację akustyczną kabiny. Dodatkowe materiały wygłuszające zastosowano między innymi przy tunelu skrzyni biegów, osłonie silnika oraz przegrodzie oddzielającej jednostkę napędową od wnętrza. Standardem pozostaje adaptacyjne zawieszenie AirMatic. Po modernizacji korzysta ono także z danych przesyłanych do chmury przez inne samochody Mercedesa poruszające się po drogach. Na podstawie tych informacji oraz własnych czujników GLS może wcześniej przygotować zawieszenie na nierówności.

Na ten moment w Polsce dostępne są trzy warianty silnikowe. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Mercedes GLS po liftingu. Silniki mocniejsze i bardziej oszczędne

Po modernizacji wszystkie europejskie wersje GLS-a będą oferowane z napędem na cztery koła. Układ 4MATIC może płynnie zmieniać rozdział momentu obrotowego między osiami - od 0 do 100 proc. w zależności od warunków jazdy.

Nowy Mercedes GLS - Dane techniczne Nowy Mercedes GLS GLS 350 d 4MATIC

GLS 450 d 4MATIC

GLS 450 4MATIC

Moc 313 KM + 23 KM

367 KM + 23 KM

381 KM + 23 KM

Moment obrotowy 650 Nm

750 Nm

560 Nm

Rodzaj paliwa Olej napędowy

Olej napędowy

Benzyna (super)

Pojemność skokowa 2 989 cm3

2 989 cm3

2 999 cm3

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 6,2 s

5,7 s

5,6 s

Prędkość maksymalna 238 km/h

250 km/h 250 km/h

Długość 5 217 mm

5 217 mm

5 217 mm

Szerokość (z lusterkami) 2 164 mm

2 164 mm

2 164 mm

Wysokość 1 823 mm

1 823 mm

1 823 mm

Pojemność przestrzeni bagażowej 355 l

355 l

355 l



Na ten moment w Polsce dostępne są trzy warianty silnikowe. Sześciocylindrowy silnik benzynowy w wersji GLS 450 4MATIC oferuje 381 KM, ale jego moment obrotowy zwiększono z 500 do 560 Nm. Zastosowano mocniejszą sprężarkę oraz poprawiono proces spalania i oczyszczania spalin.

Modernizacja objęła również diesle. W odmianach GLS 350d 4MATIC i GLS 450d 4MATIC trzylitrowy silnik wysokoprężny otrzymał elektrycznie podgrzewany katalizator, który szybciej osiąga odpowiednią temperaturę pracy. Blok i głowice wykonano z aluminium, co pozwoliło zmniejszyć masę jednostki. Parametry pozostały bez zmian - słabsza wersja rozwija 313 KM i 650 Nm, a mocniejsza 367 KM i 750 Nm.

Wszystkie silniki współpracują z układem miękkiej hybrydy 48 V oraz rozruszniko-alternatorem o mocy 23 KM. System wspiera jednostkę spalinową podczas przyspieszania i pozwala ograniczać zużycie paliwa między innymi dzięki funkcji żeglowania.

Zmodernizowany Mercedes GLS jest już dostępny w polskim konfiguratorze marki. materiały prasowe

Mercedes GLS po liftingu. Ceny w Polsce i rywale

Zmodernizowany Mercedes GLS jest już dostępny w polskim konfiguratorze marki. Cennik otwiera wysokoprężna wersja GLS 350d 4MATIC, za którą trzeba zapłacić minimum 535 tys. zł. Nieco droższa jest benzynowa odmiana GLS 450 4MATIC - jej cena startuje od 541 tys. zł. Klienci zainteresowani mocniejszym dieslem GLS 450d 4MATIC muszą przygotować co najmniej 565 tys. zł.

W późniejszym terminie gamę uzupełni sportowa odmiana AMG GLS 63. Najbardziej ekstremalna wersja dużego SUV-a Mercedesa wykorzystuje 4-litrowy silnik V8 biturbo wspierany przez zintegrowany rozrusznik-alternator o mocy 23 KM. Łączna moc układu wynosi 612 KM + 23 KM wsparcia elektrycznego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,2 sekundy, a prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 280 km/h. Producent nie podał jeszcze polskiej ceny tego wariantu.

Na polskim rynku Mercedes GLS rywalizuje przede wszystkim z innymi luksusowymi SUV-ami o podobnych rozmiarach i możliwościach. Wśród najważniejszych konkurentów znajdują się między innymi BMW X7, którego ceny w porównywalnych wersjach również przekraczają pół miliona złotych, oraz Range Rover, będący jednym z najbardziej prestiżowych modeli w tym segmencie. Konkurencją dla GLS-a pozostaje także Audi Q8, choć w podstawowych odmianach jest on wyraźnie tańszy od największego SUV-a Mercedesa.