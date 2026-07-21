Mercedes GLE już w Polsce. Trzy ekrany, dwa diesle i 419 tys. zł na start

Spis treści: Jak zmienił się Mercedes GLE z zewnątrz? Cyfrowy kokpit z systemem MB.OS Inteligentne zawieszenie i rozbudowane systemy bezpieczeństwa Zmieniona gama silników i nowe wersje AMG Mercedes GLE po modernizacji. Ceny w Polsce i konkurencja

W Mercedes-Benz Studio Warszawa - nowoczesnej przestrzeni marki służącej prezentacji najnowszych modeli oraz organizacji wydarzeń dla klientów - odbyła się polska premiera odświeżonego Mercedesa GLE.

Największy SUV w gamie producenta zyskał szereg zmian wykraczających poza typowy facelifting. Inżynierowie skoncentrowali się przede wszystkim na rozwoju rozwiązań technologicznych, zwiększeniu komfortu podróżowania oraz wprowadzeniu modyfikacji technicznych, które mają utrzymać model w czołówce segmentu dużych SUV-ów klasy premium.

Jak zmienił się Mercedes GLE z zewnątrz?

Z zewnątrz zmiany są przede wszystkim widoczne w przedniej i tylnej części nadwozia. Sylwetka auta pozostała bez większych modyfikacji, natomiast przeprojektowano pas przedni, grill oraz oświetlenie. Nowe reflektory otrzymały charakterystyczną grafikę świetlną inspirowaną motywem gwiazdy. W wybranych wersjach dostępna będzie także podświetlana gwiazda na osłonie chłodnicy oraz iluminowane obramowanie grilla.

Mercedes rozwinął również technologię Digital Light. Zmodernizowane reflektory mają zapewniać obszar oświetlenia większy o około 40 proc., a jednocześnie zużywać nawet o 50 proc. mniej energii niż rozwiązanie stosowane wcześniej. Do oferty trafiły także nowe wzory felg oraz dodatkowe kolory nadwozia. Równolegle Mercedes odświeżył wersję GLE Coupe.

Z zewnątrz zmiany są widoczne w przedniej i tylnej części nadwozia. materiały prasowe

Cyfrowy kokpit z systemem MB.OS

Największą zmianą we wnętrzu jest zastosowanie nowego systemu operacyjnego MB.OS. Platforma odpowiada za obsługę najważniejszych funkcji samochodu i pozwala na ich rozwijanie poprzez bezprzewodowe aktualizacje. System korzysta ze sztucznej inteligencji oraz połączenia z chmurą Mercedesa, a nowa generacja MBUX została zintegrowana z rozwiązaniami Microsoftu, Google i OpenAI.

Standardowym wyposażeniem stał się MBUX Superscreen, czyli zestaw trzech ekranów o przekątnej 12,3 cala każdy, tworzących panoramiczny kokpit pod wspólną taflą szkła. Mimo większej liczby funkcji cyfrowych producent pozostawił część klasycznych elementów sterowania. Pod centralnym wyświetlaczem nadal znajdują się fizyczne przyciski, między innymi do obsługi klimatyzacji, a na tunelu środkowym zachowano touchpad.

W kabinie pojawiły się nowe materiały wykończeniowe, warianty kolorystyczne oraz zmienione nawiewy. Mercedes rozszerzył także wyposażenie poprawiające komfort podróżowania. Panoramiczny dach o powierzchni przekraczającej metr kwadratowy będzie montowany seryjnie, podobnie jak system Energizing Air Control wykorzystujący elektryczny filtr oczyszczający powietrze we wnętrzu co 90 sekund.

Standardowym wyposażeniem stał się MBUX Superscreen - zestaw trzech ekranów. materiały prasowe

Inteligentne zawieszenie i rozbudowane systemy bezpieczeństwa

Modernizacja objęła również układy odpowiedzialne za prowadzenie samochodu. Mercedes rozbudował zestaw czujników współpracujących z systemami wspomagającymi kierowcę. GLE może korzystać z danych pochodzących z maksymalnie dziesięciu kamer, pięciu radarów oraz dwunastu czujników ultradźwiękowych.

Na pokładzie pozostaje system E-Active Body Control, który steruje pracą każdego koła niezależnie i analizuje sytuację nawet 1000 razy na sekundę. Zmodernizowane zawieszenie pneumatyczne AirMatic wykorzystuje natomiast dane przesyłane przez chmurę. Dzięki nim samochód może przygotować amortyzatory na nierówności jeszcze przed ich pokonaniem, korzystając z informacji dotyczących drogi.

GLE zachowuje również swoje możliwości użytkowe. Producent deklaruje możliwość holowania przyczep o masie do 3,5 tony. Każda wersja będzie wyposażona w napęd na cztery koła 4Matic, który w razie potrzeby może przekazywać pełny moment obrotowy na jedną z osi. Samochód otrzymał także nową skrzynię rozdzielczą z reduktorem.

GLE zachowuje swoje możliwości użytkowe. Możliwość holowania przyczep o masie do 3,5 tony. materiały prasowe

Zmieniona gama silników i nowe wersje AMG

Modernizacja przyniosła również zmiany w ofercie jednostek napędowych. Bazową odmianą benzynową pozostaje GLE 450 4Matic z sześciocylindrowym silnikiem wspieranym przez układ miękkiej hybrydy. Moc wynosi 381 KM, a dodatkowe 20 KM zapewnia zintegrowany rozrusznik-generator. Moment obrotowy wzrósł do 560 Nm, czyli o około 12 proc. względem wcześniejszej wersji.

Nowy Mercedes GLE - dane techniczne Nowy Mercedes GLE GLE 450 4Matic

GLE 450 e 4MATIC plug-in hybrid

GLE 350 d 4MATIC

GLE 450 d 4MATIC

AMG GLE 53 4MATIC+

AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+

Moc

381 KM + 23 KM

326 KM + 184 KM

286 KM + 23 KM

367 KM + 23 KM

449 KM + 23 KM

449 KM + 184 KM

Moment obrotowy 560 Nm

680 Nm

650 Nm

750 Nm

600 Nm

750 Nm

Rodzaj paliwa

Benzyna (super)

Hybrydowy (super)

Olej napędowy

Olej napędowy

Benzyna (super plus)

Hybrydowy (super plus)

Pojemność skokowa

2 999 cm3

2 999 cm3

2 989 cm3

2 989 cm3

2 999 cm3

2 999 cm3

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h

5,3 s

5,6 s

6,2 s

5,3 s

4,9 s

4,5 s

Prędkość maksymalna

250 km/h

240 km/h

235 km/h

250 km/h

250 km/h

250 km/h

Długość

4 923 mm

4 923 mm

4 923 mm

4 923 mm

4 923 mm

4 923 mm

Szerokość (z lusterkami)

2 164 mm

2 164 mm

2 164 mm

2 164 mm

2 164 mm



2 164 mm Wysokość

1 796 mm

1 796 mm

1 796 mm

1 796 mm

1 796 mm

1 796 mm

Pojemność przestrzeni bagażowej

630 l

630 l

630 l

630 l

630 l

630 l



Hybrydowy wariant plug-in GLE 400e zostanie zastąpiony przez GLE 450e o mocy systemowej 456 KM. To o 75 KM więcej niż w poprzedniku. W gamie pozostaną również diesle GLE 350d i GLE 450d, które po zmianach otrzymają elektrycznie podgrzewany reaktor katalityczny.

Według danych homologacyjnych benzynowy GLE 450 zużywa od 9,5 do 10,6 l paliwa na 100 km. Hybryda GLE 450e potrzebuje według normy WLTP od 22 do 23 kWh energii oraz 4,2 l paliwa na 100 km, natomiast diesle deklarują spalanie na poziomie 7,4-8,2 l/100 km.

Sportową odmianę uzupełnią dwie wersje AMG GLE 53. Pierwsza otrzyma trzylitrowy, rzędowy silnik sześciocylindrowy o mocy 449 KM oraz 23-konny system miękkiej hybrydy. Druga będzie hybrydą plug-in z elektrycznym silnikiem o mocy 184 KM. Łączna moc układu wyniesie 585 KM, a maksymalny moment obrotowy 750 Nm. Zasięg elektryczny ma sięgać 93 km w wersji Coupé i 91 km w klasycznym SUV-ie.

Mercedes GLE po modernizacji. Ceny w Polsce i konkurencja

Odświeżony Mercedes GLE pojawił się już w oficjalnym polskim konfiguratorze marki. Najtańsza wersja wysokoprężna GLE 350d 4MATIC została wyceniona na 419 000 zł. Za benzynową odmianę GLE 450 4MATIC trzeba zapłacić minimum 456 300 zł, natomiast wariant hybrydowy plug-in GLE 450e 4MATIC oznacza wydatek na poziomie 464 300 zł.

Najwyżej w cenniku znajduje się sportowa odmiana AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+, której ceny rozpoczynają się od 584 300 zł. Oznacza to, że najmocniejsze wersje modelu wyraźnie przekraczają poziom pół miliona złotych, plasując GLE w ścisłej czołówce najdroższych dużych SUV-ów premium dostępnych na polskim rynku.

Pod względem cen Mercedes GLE konkuruje bezpośrednio z takimi modelami jak BMW X5 czy Audi Q7, które w podstawowych odmianach również kosztują ponad 400 tys. zł. BMW X5 startuje z podobnego poziomu cenowego, natomiast Audi Q7 może być nieco tańsze w bazowych konfiguracjach. Najbogatsze i najmocniejsze wersje wszystkich tych modeli przekraczają jednak granicę 500 tys. zł, a różnice wynikają głównie z wyposażenia oraz wybranej technologii napędu.

Odświeżony Mercedes GLE pojawił się już w oficjalnym polskim konfiguratorze marki materiały prasowe



