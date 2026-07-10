Spis treści: Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Trzy silniki i 680 KM Jaki jest zasięg Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+? Napęd 4MATIC+ i aktywna aerodynamika Siedem trybów jazdy i symulacja silnika spalinowego Wnętrze z AI i funkcjami dla kierowcy

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ to samochód kompaktowy, który ma osiągi do niedawna za zarezerwowane dla supersamochodów. Dzięki trzem silnikom o mocy systemowej 680 KM ten model rozpędza się do 100 km/h w 2,7 s. Producent zapowiada jednocześnie zasięg przekraczający 670 km (chociaż relanie będzie to znacznie mniej, szczególnie jeśli będziemy chętni korzystać z mocy) oraz ładowanie od 10 do 80 proc. w 22 minuty.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Trzy silniki i 680 KM

Mercedes-AMG po raz pierwszy zastosował w modelu CLA układ napędowy z trzema silnikami o strumieniu osiowym. Dwie jednostki pracują przy tylnej osi, a jedna napędza przód. Łącznie generują 500 kW, czyli 680 KM, zapewniając sprint do 100 km/h w 2,7 sekundy. To rozwiązanie wcześniej zadebiutowało w nowym AMG GT 4-Door Coupé, a teraz trafia do znacznie mniejszego modelu.

Producent podkreśla, że nowy napęd ma zapewniać nie tylko bardzo wysoką moc, ale również możliwość jej wielokrotnego wykorzystywania bez spadku osiągów.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Jaki jest zasięg Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+?

W każdym aucie elektrycznym bardzo ważny jest zasięg. W CLA AMG Mercedes zastosował akumulator o potężnej użytecznej pojemności 94 kWh. Według producenta pozwala on przejechać ponad 670 km w przypadku limuzyny i ponad 640 km w odmianie Shooting Brake według cyklu WLTP. Oczywiście podczas jazdy drogami szybkiego ruchu zasięg będzie o około 25 proc. mniejszy, a i tak powinien sięgać 450-500 km.

Auto korzysta z architektury 800 V, dzięki czemu moc ładowania sięga 330 kW. Jeśli znajdziemy tak mocną ładowarkę DC, to w sprzyjających warunkach atmosferycznych zupełnienie energii od 10 do 80 proc. powinno zająć 22 minuty. Już dziesięciominutowy postój przy ładowarce ma wystarczyć na odzyskanie ponad 270 km zasięgu (WLTP).

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Napęd 4MATIC+ i aktywna aerodynamika

Trzy silniki AMG CLA 45 4MATIC+ napędzają wszystkie cztery koła. System może na bieżąco rozdzielać moment obrotowy nie tylko między osie, ale również pomiędzy tylne koła, które są napędzane niezależnie przed dwa osobne silniki. Ma to poprawiać przyczepność i zachowanie auta podczas dynamicznej jazdy oraz na śliskiej nawierzchni.

Producent zastosował także aktywną aerodynamikę. Sedan otrzymał wysuwany tylny spojler, a Shooting Brake - aktywny spojler dachowy. W zależności od prędkości i wybranego trybu jazdy spjlery zmieniają swoje położenie, poprawiając stabilność lub ograniczając opór powietrza.

Siedem trybów jazdy i symulacja silnika spalinowego

Kierowca może wybierać spośród siedmiu trybów jazdy, w tym Comfort, Sport, ECO, Slippery oraz torowego RACE. Najbardziej nietypowy jest jednak tryb AMGFORCE S+, który ma odtworzyć wrażenia znane z samochodów spalinowych AMG.

Mercedes przygotował charakterystyczny dźwięk czterocylindrowego silnika AMG, symulowane zmiany biegów oraz wibracje foteli. Jak podaje producent, inżynierowie nagrali ponad 1600 próbek dźwięku z modelu AMG A 45 S, aby jak najwierniej odtworzyć brzmienie jednostki spalinowej.

typowe dla AMG z silnikiem spalinowym, z charakterystycznym dźwiękiem mocarnej 4-cylindrowej jednostki AMG”. materiały prasowe

Wnętrze z AI i funkcjami dla kierowcy

We kabinie Mercedesa-AMG CLA 45 4MATIC+ znalazły się sportowe fotele AMG Performance, kierownica z dedykowanymi przyciskami oraz system MBUX czwartej generacji. Nowe oprogramowanie wykorzystuje system MB.OS i integruje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT, Microsoft Bing i Google Gemini.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ materiały prasowe

Na kierowców czekają również specjalne aplikacje AMG. Performance Menu pokazuje parametry pracy napędu i akumulatora, a Track Pace pozwala analizować jazdę na torze, zapisując ponad 80 parametrów dziesięć razy na sekundę.

Jednym słowem, kontruując Mercedesa-AMG CLA 45 4MATIC+ niemieccy inżynierowie chcieli stworzyć sportowy samochód elektryczny, który zapewnia wrażenia typowe dla AMG z silnikiem spalinowym, z charakterystycznym dźwiękiem doładowanej 4-cylindrowej jednostki AMG.

Nowy Mercedes CLA bez tajemnic. Nowa generacja, nowe technologie, nowy napęd Adam Majcherek INTERIA.PL