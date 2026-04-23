Samochód jest efektem współpracy Mazdy z chińskim koncernem Changan, został oparty na chińskiej technologii i jest produkowany w Chinach.

Elektryczny SUV Mazdy z chińskim rodowodem już w Polsce

Mazda CX-6e zasilana jest akumulatorem LFP o pojemności 78 kWh i napędzana silnikiem o mocy 190 kW (258 KM). Maksymalny moment obrotowy wynosi 290 Nm i jest przekazywany na tylne koła. Zasięg w cyklu WLTP sięga 484 km. Ładowanie jest możliwe prądem AC oraz DC. W tym drugim przypadku samochód może przyjąć moc 195 kW.

Mazda CX-6e Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Najbardziej kontrowersyjne w nowej Maździe CX-6e jest wnętrze. Dominującym elementem kokpitu jest panoramiczny, aż 26-calowy ekran dotykowy. Takie rozwiązanie wynika oczywiście z oparciu tego modelu na chińskiej technologii.

Ile kosztuje Mazda CX-6e?

Cennik nowej Mazdy CX-6e w Polsce zaczyna się od 206 100 zł za bazową, ale bogato wyposażoną wersję Takumi. Dealerzy Mazdy w Polsce przyjmują już zamówienia na ten model. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów latem.

26-calowy ekran Mazdy CX-6e Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Dodatkowo, podczas Poznań Motor Show Mazda Motor Poland po raz pierwszy prezentuje szerokiej publiczności nową Mazdę CX-5, która w salonach sprzedaży dostępna jest od około miesiąca.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL