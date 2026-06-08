W skrócie Maybach otworzył w Warszawie swoje drugie na świecie, a pierwsze w Europie atelier, wyprzedzając takie miasta jak Paryż, Londyn czy Nowy Jork.

W nowo powstałym Maybach Atelier zaprezentowano trzy modele: w pełni elektryczny Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, najnowszą wersję Mercedesa-Maybacha Klasy S oraz futurystyczny koncept Mercedes-Benz Vision Iconic.

Warszawski obiekt położony jest w Centrum Bankowo-Finansowym przy ul. Nowy Świat 6/12 i oferuje klientom możliwość pełnej personalizacji zamawianych samochodów.

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Warszawa wyprzedza Paryż, Londyn i Nowy Jork pod względem sprzedaży luksusowych samochodów spod znaku gwiazdy. W rankingach sprzedaży flagowego Mercedesa Klasy S, również w wersji Maybach, nasz rynek zajmuje drugą pozycję w Europie, ustępując miejsca jedynie Niemcom. Z kolei dla marki AMG Polska jest piątym rynkiem w Europie. Przed nami są jeszcze Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Szwajcaria.

Dzięki mocnej pozycji na arenie międzynarodowej to właśnie Polska została doceniona przez centralę Mercedesa w Stuttgarcie. Otwarcie Maybach Atelier w Warszawie to wydarzenie bezprecedensowe w branży motoryzacyjnej, ale warto to jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Stoją za tym liczby i nie jest to dzieło przypadku.

Mercedes-Benz Vision Iconic to pokaz możliwości niemieckiej marki. Klimat epoki art déco z lat 30. z high-techem. Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Maybach Atelier drugie po Szanghaju. Gdzie się znajduje?

Świeżo uruchomione Maybach Atelier to dopiero druga taka przestrzeń do ekspozycji luksusowych samochodów niemieckiej marki na świecie zaraz po Szanghaju. Warszawski obiekt rozpoczął działalność w Centrum Bankowo-Finansowym przy ulicy Nowy Świat 6/12, które przez lata było szerzej znane jako gmach dawnego "domu partii".

Kiedyś na tym dziedzińcu parkowały limuzyny należące do przedstawicieli rządu i notabli, a w budynku zaraz po zmianie ustroju państwa startowała Giełda Papierów Wartościowych. Później przez kilka lat funkcjonował tam nawet salon Ferrari. Teraz przyszedł czas na zupełnie nowy rozdział w historii tego miejsca. Przypieczętowany aż potrójną premierą modeli spod znaku gwiazdy.

Maybach Atelier w Warszawie Sebastian Kościółek INTERIA.PL

To wyjątkowe miejsce zajmuje łącznie około 500 metrów kwadratowych i jest podzielone na dwie części - jedna jest przeznaczona na ekspozycję ultraluksusowych modeli w ramach Maybach Atelier, a druga to miejsce dla sportowych i luksusowych modeli spod znaku Mercedes-AMG pod nazwą Mercedes-Benz Nowy Świat.

Zarządzanie tym miejscem przypadło Grupie Auto Forum, a szefem obiektu będzie Karol Borkowski, który do tej pory z sukcesami zarządzał równie nietypowym miejscem sprzedaży samochodów, czyli warszawskim Volvo Studio przy ul. Marszałkowskiej.

We wnętrzu nawiązującym pomiędzy szybkimi i drogimi samochodami, znalazło się również miejsce dla sztuki oraz ekskluzywnych materiałów. Całość dopełnia przestrzeń o nazwie Manufaktur Lounge. To właśnie tam klienci będą mogli przejść proces całkowitej personalizacji zamawianego samochodu w asyście doświadczonych doradców.

W rozmowie z Interia Motoryzacja Paweł Brzozowski, prezes Grupy Auto Forum przyznał, że nie jest to salon samochodowy, ale miejsce, w którym luksusowa motoryzacja spotyka się ze stylem życia, sztuką i biznesem. - "Dokładnie tak, jak tego oczekują nasi klienci" - skwitował.

Otwarcie nowego miejsca zbiega się z wyjątkową okazją. W tym roku Mercedes-Benz obchodzi swoje 140. urodziny, a w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzi na rynek ponad 40 nowych lub zmodernizowanych modeli samochodów. Dwa modele z tej listy pojawiły się w nowo otwartym miejscu na Nowym Świecie. Trzeci to wyjątkowy rodzynek.

Mercedes-AMG GT 4-door Coupe przyjechał do Warszawy prosto z premiery w Los Angeles. Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe prosto z LA do Warszawy

Najlepszym potwierdzeniem mocnej pozycji Polski w globalnych strukturach niemieckiej marki jest fakt, że zaledwie 10 dni po światowym debiucie modelu Mercedesa-AMG GT 4-Door Coupe w Los Angeles, samochód trafił do Polski przy okazji otwarcia salonu Mercedes-Benz Nowy Świat i Maybach Atelier. Jesteśmy pierwszym rynkiem na świecie, który zorganizował lokalną premierę tego auta bezpośrednio po głównym pokazie.

Polski importer uruchomił już oficjalny konfigurator, co natychmiast przełożyło się na pierwsze zamówienia. Pierwsze samochody pojawią się u klientów dopiero na przełomie października i listopada tego roku. Plan zakłada dostarczenie klientom nad Wisłą jeszcze 100 egzemplarzy przed końcem grudnia.

Mercedes-AMG GT 4-door Coupe to konstrukcja w pełni elektryczna, której układ napędowy wytwarza 1169 KM maksymalnej mocy. Samochód przyspiesza od zera do setki w zaledwie 2,1 sekundy, a osiągnięcie 200 km/h zajmuje mu skromne 6,4 sekundy. Co kluczowe przy tak ekstremalnych osiągach, auto wspiera architekturę pozwalającą na ładowanie z mocą do 600 kW. W efekcie zaledwie 10 minut na ultraszybkiej stacji wystarczy, aby zyskać dodatkowe 460 km zasięgu.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe zmienił się nie do poznania, ale teraz okazało się, że metamorfozę przeszedł również cennik. Bazowe GT 55 kosztuje 676 tys. zł, a ceny topowego wariantu GT 63 startują od 839 tys. zł.

Nowy Mercedes-Maybach Klasy S Mercedes-Benz materiały prasowe

Nowy Mercedes-Maybach Klasy S zagościł w "domu partii"

Najnowsze wcielenie Mercedesa-Maybacha Klasy S przyniosło przede wszystkim spore zmiany technologiczne, a nie tylko kosmetykę nadwozia. Najważniejszą nowością na pokładzie flagowej limuzyny jest debiut nowego systemu operacyjnego MB.OS.

Zmieniła się także gama dostępnych napędów. Pod maskę trafiły zmodernizowane silniki sześcio- i ośmiocylindrowe, które teraz współpracują z układami hybrydowymi. Producent dopracował też zawieszenie, żeby auto było jeszcze bardziej komfortowe, choć akurat pod tym względem poprzedniej generacji trudno było cokolwiek zarzucić. Wewnątrz tradycyjnie postawiono na fotele najwyższej klasy i luksusowe materiały.

Dla osób szukających czegoś unikatowego przygotowano program personalizacji Manufaktur Made to Measure. Daje on ogromne możliwości indywidualnego doboru gatunków skóry, kolorów przeszyć czy detali wykończenia wnętrza. Cały proces konfiguracji ma odbywać się w nowych, specjalnie zaaranżowanych salonach marki - takich jak właśnie Maybach Atelier w Warszawie.

Oczywiście górny pułap cenowy ustala zasobność portfela zamawiającego, ale cennik otwiera kwota rzędu 967,3 tys. zł.

Mercedes-Benz Vision Iconic jak samochód Batmana

Trzecim punktem programu okazał się studyjny Mercedes-Benz Vision Iconic. Choć ten futurystyczny koncept nigdy nie wyjedzie na publiczne drogi, to właśnie on zapowiada jak będą wyglądać kolejne nowości spod znaku gwiazdy.

Samochód na żywo wyglądał majestatycznie, genialnie łącząc monumentalny klimat epoki art deco z lat 30. ubiegłego wieku z absolutnie topowymi technologiami i materiałami. Projekt Vision Iconic dosłownie ocieka technologicznymi nowinkami.

Mercedes-Benz Vision Iconic to tylko koncept, ale na żywo robi niesamowite wrażenie. Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Jego nadwozie pokryto lakierem solarnym, a pod potężną karoserią zainstalowano układ kierowniczy typu steer-by-wire pozbawiony mechanicznego połączenia z kołami, system jazdy autonomicznej poziomu 4. oraz komputery "neuromorficzne", które potrafią naśladować pracę ludzkiego mózgu. Nic dziwnego, że ze względu na swój wygląd i technologię samochód natychmiast zyskał wśród gości przydomek nowego samochodu Batmana.

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL