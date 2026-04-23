Lepas po raz pierwszy w Polsce. Pokazano modele L6 i L8
Na salonie w Poznaniu zadebiutowała nowa marka z China - Lepas. Dziennikarze mogli zobaczyć jej ofertę przedpremierowo, bo pierwsze samochody Lepasa pojawią się w polskich salonach dopiero jesienią tego roku.
Na Poznań Motor Show pokazano dwa modele: Lepas L6 i Lepas L8. Producent podkreśla, że jego produkty wyróżniają dopracowana, nowoczesna stylistyka, przyciągające uwagę kolory nadwozia i spójne połączenie technologii z "emocjonalnym" designem.
Lepas wchodzi do Polski. Jakie modele zaoferuje?
Lepas to marka należąca do Chery, która w tym roku planuje europejską ekspansję. Docelowo gama w Europie obejmie mały model elektryczny o nazwie L2, dwa kompaktowe SUV-y (L4 i L6) oraz SUV-a klasy średniej (L8).
Poza L2, wszystkie będą oferowane z napędem spalinowym, hybrydowym plug-in lub elektrycznym.
Lepas to marka koncern Chery
Jak Chery chce pozycjonować tyle marek oferujących SUV-y? Samochody Chery Tiggo skierowane są do bardziej statecznego, rodzinnego odbiorcy, natomiast Lepas ma znajdować się na przeciwległym końcu skali, mając trafiać do młodych kierowców.
Oczywiście samochody wszystkich marek będą oparte na tej samej technologii, płycie podłogowej o nazwie T1X.
Pierwszym krajem, w którym oficjalnie pojawi się Lepas, będą Włochy. W czerwcu marka zadebiutuje oficjalnie na Wyspach Brytyjskich, jesienią - w Polsce.