Lepas po raz pierwszy w Polsce. Pokazano modele L6 i L8

Mirosław Domagała

Na salonie w Poznaniu zadebiutowała nowa marka z China - Lepas. Dziennikarze mogli zobaczyć jej ofertę przedpremierowo, bo pierwsze samochody Lepasa pojawią się w polskich salonach dopiero jesienią tego roku.

Lepas L6, czerwony SUV na podświetlonej platformie; w tle lampart i fragment drugiego auta
Na Poznań Motor Show pokazano dwa modele: Lepas L6 i Lepas L8. Producent podkreśla, że jego produkty wyróżniają dopracowana, nowoczesna stylistyka, przyciągające uwagę kolory nadwozia i spójne połączenie technologii z "emocjonalnym" designem.

Lepas wchodzi do Polski. Jakie modele zaoferuje?

Lepas to marka należąca do Chery, która w tym roku planuje europejską ekspansję. Docelowo gama w Europie obejmie mały model elektryczny o nazwie L2, dwa kompaktowe SUV-y (L4 i L6) oraz SUV-a klasy średniej (L8).

czerwony, nowoczesny samochód SUV z przyciemnionymi szybami, wyraźnym pasem LED z tyłu i czarnymi detalami na zderzaku, ustawiony na ekspozycji targowej pod jasnym oświetleniem, w tle widoczne inne auta oraz zabudowa halowa
Poza L2, wszystkie będą oferowane z napędem spalinowym, hybrydowym plug-in lub elektrycznym.

Zobacz również:

Lepas L8 to największy model, jaki zaoferuje nowa marka
Lepas to nowa marka samochodów. Pierwsza auta w salonach w tym roku

Lepas to marka koncern Chery

Jak Chery chce pozycjonować tyle marek oferujących SUV-y? Samochody Chery Tiggo skierowane są do bardziej statecznego, rodzinnego odbiorcy, natomiast Lepas ma znajdować się na przeciwległym końcu skali, mając trafiać do młodych kierowców.

nowoczesny SUV w matowym, szarym kolorze ustawiony na wyeksponowanym stanowisku targowym, z dużą atrapą chłodnicy, charakterystycznymi przednimi światłami LED oraz wysokimi, aluminiowymi felgami na tle efektownego, nowoczesnego oświetlenia wystawowego
Oczywiście samochody wszystkich marek będą oparte na tej samej technologii, płycie podłogowej o nazwie T1X.

srebrny SUV o nowoczesnych liniach nadwozia, charakterystyczny tylny pas świetlny LED, duże aluminiowe felgi i czarne przyciemniane szyby, samochód ustawiony na ekspozycji w jasnej hali
Pierwszym krajem, w którym oficjalnie pojawi się Lepas, będą Włochy. W czerwcu marka zadebiutuje oficjalnie na Wyspach Brytyjskich, jesienią - w Polsce.

Toyota GR Cup na Torze Poznań. Amatorskie ściganie od środkaINTERIA.PL
