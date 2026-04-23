Na Poznań Motor Show pokazano dwa modele: Lepas L6 i Lepas L8. Producent podkreśla, że jego produkty wyróżniają dopracowana, nowoczesna stylistyka, przyciągające uwagę kolory nadwozia i spójne połączenie technologii z "emocjonalnym" designem.

Lepas wchodzi do Polski. Jakie modele zaoferuje?

Lepas to marka należąca do Chery, która w tym roku planuje europejską ekspansję. Docelowo gama w Europie obejmie mały model elektryczny o nazwie L2, dwa kompaktowe SUV-y (L4 i L6) oraz SUV-a klasy średniej (L8).

Lepas L6

Poza L2, wszystkie będą oferowane z napędem spalinowym, hybrydowym plug-in lub elektrycznym.

Lepas to marka koncern Chery

Jak Chery chce pozycjonować tyle marek oferujących SUV-y? Samochody Chery Tiggo skierowane są do bardziej statecznego, rodzinnego odbiorcy, natomiast Lepas ma znajdować się na przeciwległym końcu skali, mając trafiać do młodych kierowców.

Lepas L8

Oczywiście samochody wszystkich marek będą oparte na tej samej technologii, płycie podłogowej o nazwie T1X.

Pierwszym krajem, w którym oficjalnie pojawi się Lepas, będą Włochy. W czerwcu marka zadebiutuje oficjalnie na Wyspach Brytyjskich, jesienią - w Polsce.

