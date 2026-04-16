Leapmotor T03 w nowej wersji. Dacia Spring czuje oddech na plecach

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Leapmotor T03 dostępny jest teraz w nowej wersji: LCV. Pozbawiona tylnych siedzeń odmiana ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby dotyczące niewielkich aut o sporych możliwościach przewozowych. Tym samym Chińczycy coraz bardziej podgryzają pozycję Dacii Spring.

Leapmotor T03 dostępny jest w nowej wersji: dostawczej.materiały prasowe

W skrócie

  • Leapmotor T03 LCV to nowa wersja auta pozbawiona tylnych siedzeń i oferująca 657 litrów przestrzeni ładunkowej.
  • Model napędzany jest tym samym silnikiem co wersja osobowa, ma zasięg 256 km i ładowanie prądem stałym do 45 kW.
  • Cena Leapmotor T03 LCV wynosi 14 590 euro netto, a pierwsze egzemplarze mają pojawić się latem 2026 roku.
Jak wygląda Leapmotor T03 LCV?

Leapmotor T03 LCV z zewnątrz nie będzie zbyt odróżniał się od swojej osobowej odmiany. Dostępny będzie w trzech kolorach nadwozia (Carribean Blue, Light White i Canopy Grey) z 15-calowymi czarnymi stalowymi felgami. Samochód zachował również te same wymiary. Ma 3,62 m długości, 1,65 m szerokości i 1,58 m wysokości.

Leapmotor T03 LCV ma dokładnie takie same rozmiary jak osobowa odmiana.materiały prasowe

Ile przewiezie Leapmotor T03 LCV?

Oferuje jednak znacznie większą przestrzeń ładunkową - mieści ona 657 litrów. Dla porównania bagażnik w osobowym T03 mieści 210 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń 508 litrów.

Nie imponuje natomiast maksymalna ładowność nowej wersji modelu. Wynosi ona maksymalnie 220 kg. Oznacza to, że najprawdopodobniej będzie to najlepsze rozwiązanie dla dostawców jedzenia i może listonoszy.

Leapmotor T03 LCV mieści 657 litrów. Maksymalna ładowność wynosi 220 kg.materiały prasowe

Wnętrze Leapmotora T03 LCV

W pierwszym i jedynym rzędzie znajdziemy natomiast 8-calowy ekran wskaźników, 10,1-calowy ekran multimediów czy elektryczną klimatyzację. W ramach usług cyfrowych klienci mogą liczyć na łączność 4G i nawigację online.

Dodatkowo Leapmotor T03 LCV wyposażony jest w czujniki parkowania z tyłu, kamerę cofania, adaptacyjny tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu, system wykrywania martwego pola, inteligentnego asystenta prędkości, system wykrywania senności kierowcy i zaawansowany system ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy.

Jaki napęd ma Leapmotor T03 LCV?

W kwestii napędu nie zmieniło się właściwie nic. Leapmotor T03 LCV napędzany jest tym samym silnikiem, co odmiana osobowa. Ma 95 KM i 158 Nm. Ten sam akumulator o pojemności 37,3 kWh zapewnia jednak o 9 km mniejszy zasięg niż wersja osobowa - 256 km (zgodnie z normami WLTP). Tak samo auto można ładować prądem stałym o mocy do 45 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii z 30 do 80 proc. zajmie ok. 36 minut.

Leapmotor T03 LCV ma taki sam napęd jak odmiana osobowa (95 KM), ale zasięg jest o 9 km mniejszy niż w "zwykłym" T03.materiały prasowe

Ile kosztuje Leapmotor T03 LCV?

Stellantis deklaruje, że "finalizacja produkcji", przeprowadzana będzie w zakładzie Mirafiori w Turynie, co oznacza, że samochody najprawdopodobniej dalej będą produkowane w Chinach.

Przedstawiciele Stellantisa (przypomnijmy, że francusko-włosko-amerykański koncern jest udziałowcem w spółce Leapmotor International mającej sprzedawać auta na wszystkich rynkach poza Chinami) deklarują, że przyjmowanie zamówień rozpocznie się w kwietniu (w krajach UE, w których model będzie wkrótce dostępny, nie doprecyzowano jednak, o które kraje chodzi). Pierwsze egzemplarze powinny pojawić się latem 2026 roku. Cena została ustalona na 14 590 euro netto, czyli w przeliczeniu ok. 62 tys. zł. To może być największy atut tego pojazdu.

Leapmotor deklaruje, że wprowadzenie tej odmiany modelu to odzwierciedlenie dążeń marki do "rozszerzenia mobilności elektrycznej poza segment klientów indywidualnych". W realiach pojawiania się coraz więcej stref niskiej emisji, a z drugiej strony rosnącej roli różnego rodzaju dostaw (wszak po 2020 roku zanotowano znaczący wzrost zakupów przez internet, a te ktoś musi dostarczyć) "Leapmotor dostrzegł wyraźną szansę rynkową na kompaktowy elektryczny pojazd użytkowy".

To oznacza, że Leapmotor T03 coraz bardziej rozpycha się w segmencie, w którym najlepiej czuła się Dacia Spring. Oprócz skuterów, także elektrycznych, to właśnie Dacia Spring jest nieodłącznym elementem dostaw jedzenia. Wejście w tę część rynku Leapmotora T03 może sprawić, że wkrótce ten krajobraz ulegnie sporej zmianie.

