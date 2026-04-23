Spis treści: Jaki napęd ma Leapmotor B05? Kabina Leapmotor B05 nie zaskakuje Ile kosztuje Leapmotor B05?

Stylistycznie Leapmotor B05 nawiązuje do innych, już oferowanych w Europie SUV-ów. Samochód został zbudowany na platformie LEAP 3.5, tej samej, na której bazuje np. B10 i ma 443 cm długości oraz 188 cm szerokości.

Jaki napęd ma Leapmotor B05?

Dostępne są dwie wersje akumulatora: 56,2 kWh mająca zasięg do 401 km oraz wersja Pro Max 67,1 kWh z zasięgiem do 482 km. Możliwość szybkiego ładowania prądem stałym (DC) z mocą do 174 kW pozwala uzupełnić energię w akumulatorze z 30 proc. do 80 proc. w około 17 minut, oczywiście na wystarczająco mocnej ładowarce i w optymalnych warunkach pogodowych.

Niezależnie od akumulatora B05 jest napędzany przez silnik elektryczny generujący 218 KM i 240 Nm. Auto rozpędza się do 100 km/h w 6,7 s.

Kabina Leapmotor B05 nie zaskakuje

Kabina B05 nawiązuje stylem do obu oferowanych już w Europie SUV-ów: C10 i B10. Główne miejsce zajmują dwa ekrany: jeden pełni funkcję wyświetlacza wskaźników (8,8 cala), drugi, 14,6-calowy, ma rozdzielczość 2,5K i służy do obsługi multimediów i wszystkich innych funkcji samochodu.

Układ inforozrywki Leap OS4.0 Plus korzysta z asystenta głosowego opartego na sztucznej inteligencji. O nasz komfort akustyczny ma dbać system audio z dwunastoma głośnikami. Na wyposażeniu znajdziemy m.in. panoramiczny dach, podgrzewanie przednich foteli, czy indukcyjną ładowarkę.

Ile kosztuje Leapmotor B05?

Leapmotor B05 będzie oferowany w dwóch wersjach wyposażeniowych: Life i Design. Life jest dostępna z oboma akumulatorami, a Design - tylko z większym.

Atutem nowego modelu niewątpliwie jest cena. Na razie ujawniono, że samochód będzie dostępny w promocji od 106 900 zł - na tyle wyceniono B05 w wersji Life i akumulatorem o pojemności 56,2 kWh.

Mercedes CLA 250+ z zasięgiem 791 km. Sprawdzam Samochód Roku 2026 INTERIA.PL