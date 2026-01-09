Leapmotor B03X namiesza w Europie? Niska cena to największy atut

Spis treści: Leapmotor B03X. Co to za samochód? Jak duży jest Leapmotor B03X? Tajemnicze wnętrze Leapmotoru B03X Jaki napęd ma Leapmotor B03X? Ile kosztuje Leapmotor B03X?

Leapmotor rozpoczął swoją europejską ekspansję od dwóch modeli - miejskiego T03 oraz większego SUV-a C10, zaliczanego do segmentu D. W 2024 roku na paryskim salonie samochodowym pokazano model B10. Teraz producent kontynuuje ofensywę i szykuje kolejne premiery, również w popularnym segmencie B.

Podczas Brussels Motor Show 2026 zaprezentowany został m.in. model B03X, który może znacząco zwiększyć rozpoznawalność marki i ułatwić jej dostępność na europejskich rynkach.

B03X mierzy ponad 4,2 metra długości, około 1,8 metra szerokości. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Leapmotor B03X. Co to za samochód?

Leapmotor B03X, czyli chińska wersja modelu A10, został stworzony z myślą o kierowcach, którzy szukają niedużego modelu do miasta.

Leapmotor B03X ma przełamać typowe wyobrażenia o samochodach elektrycznych. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Jak duży jest Leapmotor B03X?

B03X mierzy ponad 4,2 metra długości, około 1,8 metra szerokości i 1,6 metra wysokości, przy rozstawie osi przekraczającym 2,6 metra. Producent zapewnia, że takie proporcje gwarantują przestrzeń porównywalną z większymi SUV-ami, nie tracąc przy tym zwrotności typowej dla miejskich aut.

Tajemnicze wnętrze Leapmotoru B03X

Co ciekawe, Stellantiss (do którego w większości należy europejski oddział Leapmotoru) nie zdecydował się jeszcze na ujawnienie wyglądu kabiny B03X. Samochód zaprezentowany w Brukseli miał zaklejone szyby.

Jaki napęd ma Leapmotor B03X?

W tajemnicy utrzymane są również dane techniczne. Wiadomo jedynie, że baterie wykonano w technologii LFP, a zasięg wg chińskiej normy CLTC to 500 km. Europejskie WLTC, która i tak zawyża zasięgi, jest wyraźniej bardziej restrykcyjna niż CLTC, więc praktycznie zasięg może wynosić około 300-350 km.

Auto wyposażono w rozbudowane systemy wspomagające kierowcę, kokpit z funkcjami SI oraz możliwość bezprzewodowych aktualizacji, dzięki którym oprogramowanie samochodu może być regularnie ulepszane bez konieczności wizyty w serwisie.

Ile kosztuje Leapmotor B03X?

Największym atutem Leapmotor B03X ma być jego przystępna cena. Choć producent nie ujawnia jeszcze oficjalnej kwoty, eksperci przewidują, że auto może kosztować mniej niż 25 tys. euro, czyli około 100 tys. zł. Mając na uwadze, że większy model B10 w Polsce dostępny był w promocyjnej cenie 119 tys. zł, taka wycena wydaje się w pełni realna i atrakcyjna dla klientów.

Szkoda tylko, że samochód wejdzie na rynek już po zakończeniu programu NaszEauto, który umożliwiłby zbicie tej ceny o kolejne 40 tys. zł.

