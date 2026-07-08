Leapmotor B03X - crossover dla rodziny za 94,9 tys. zł. Ruszają zamówienia

W skrócie W salonach ruszyło zbieranie zamówień na elektrycznego crossovera Leapmotor B03X, którego ceny na polskim rynku rozpoczynają się od kwoty 94,9 tys. zł.

Model B03X mierzy 4,27 m długości i posiada rozstaw osi wynoszący 2,61 m, co zapewnia przestronne wnętrze z 14,6-calowym centralnym ekranem.

Klienci mogą wybierać między dwiema wersjami akumulatorów o pojemności 39,8 kWh oraz 53 kWh, oferującymi zasięgi odpowiednio 292 km i 382 km według normy WLTP.

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Leapmotor to chińska marka, której udziały posiada w swoim portfolio koncern Stellantis. Dla klientów na Starym Kontynencie to spory plus, ponieważ umożliwia korzystanie z całego zaplecza międzynarodowego giganta i daje im namiastkę pewności co do przyszły losów marki. Nowy model Leapmotora - B03X - to rodzinny crossover o napędzie elektrycznym. Samochód można już zamawiać, a cena rozpoczyna się od kwoty 94,9 tys. zł.

Leapmotor B03X - mały na zewnątrz, duży w środku

Nowość Leapmotora to przykład dobrego wykorzystania elektrycznego napędu już na etapie projektowania samochodu. Crossover o wysokości 1,64 m, szerokości 1,81 m i długości 4,27 m ze względu na zewnętrzne wymiary plasuje się w gronie aut miejskich. Rozstaw osi wynosi tu jednak 2,61 m, a to już wartość, której nie powstydziłoby się auto kompaktowe. Śmiało można więc powiedzieć, że B03X to samochód, który zapewni wygodę rodzinie. Przynajmniej w krótszych podróżach, a na takich elektryczne auta sprawdzają się najlepiej.

Leapmotor B03X Leapmotor materiały prasowe

Co we wnętrzu? Podczas publicznej prezentacji modelu w trakcie Brussels Motor Show 2026 wystawiony egzemplarz miał zaklejone szyby. Teraz wiemy już jednak więcej. W kabinie uwagę przyciąga centralny ekran o niebagatelnej przekątnej wynoszącej 14,6 cala. Pod nim, w tunelu środkowym, znalazło się miejsce na dwa kubki, bezprzewodową ładowarkę dla telefonu oraz schowek. W zastępstwie klasycznych zegarów przed kierownicą umieszczono ekran o przekątnej 8,8 cala.

Praktyczność nowości Leapmotora podnosi sprytne, choć nie nowe, rozwiązanie. Polega ono na możliwości uniesienia siedziska kanapy w celu przewiezienia wyższego przedmiotu, na przykład roślin doniczkowych. Podobne rozwiązanie wprowadziła np. Honda. Samochód można wybrać z jasnym lub ciemniejszym wykończeniem wnętrza.

Leapmotor B03X Leapmotor materiały prasowe

Dwie wersje napędu B03X

Leapmotor zastosował w modelu B03X litowo-żelazowo-fosforanowe akumulatory trakcyjne. Producent chwali się zastosowaniem technologii Cell-to-Chasiss, czyli integracji akumulatora ze strukturą podwozia. Dzięki temu możliwe było bardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Klienci decydujący się na B03X będą mieli do wyboru dwie opcje napędowe. Samochód z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 39,8 kWh obiecuje 292 km zasięgu określonego według normy WLTP. Taki samochód charakteryzuje się mocą 177 KM. Maksymalna moc ładowania wynosi 100 kW. Producent podaje, że ładowanie od 30 do 80 proc. (to dość korzystny zakres dla producenta) zajmuje 16 minut. Taki samochód w promocyjnej cenie będzie można kupić za 94,9 tys. zł.

Ci, dla których wspomniane wyżej parametry nie są wystarczające, będą mogli postawić na drugą wersję Leapmotora B03X. Samochód z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 53 kWh dysponuje 382 km katalogowego zasięgu, a taki rezultat pozwala już myśleć o crossoverze jako o samochodzie również poza miasto. Wyższa jest również moc, wynosząca 197 KM, a także maksymalna moc ładowania - 133 kW. Ładowanie auta od 30 do 80 proc. W optymalnych warunkach ma zajmować 17 minut.

Co do wyposażenia, klienci będą mogli wybrać spośród dwóch wersji: Life oraz Design. Na razie jednak nie ogłoszono w tym względzie szczegółów.





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