Spis treści: Kia XCeed 2027 z nowym wyglądem Kabina Kii XCeed jest całkiem nowa Kia XCeed ma tylko silniki benzynowe Wyposażenie Kia XCeed 2027. Czy bogatsze wersje Ile kosztuje Kia XCeed po drugim liftingu?

Kia XCeed to jeden z najchętniej kupowanych przez Polaków modeli koreńskiej mark. W 2025 roku zarejestrowano niemal 3400 egzemplarzy tego modelu, lepiej sprzedawały się tylko Sportage i Ceed. I chociaż w ubiegłym roku, po 19 latach, definitywnie zakończono produkcję Ceeda, to oparty na tym modelu XCeed zostanie z nami na kolejne lata. Wszystko za sprawą przeprowadzonego właśnie, drugiego już liftingu.

Kia XCeed 2027 z nowym wyglądem

Nowa Kia XCeed otrzymała przeprojektowaną maskę, przedni zderzak, atrapę chłodnicy oraz reflektory, w efekcie przedni zwis skrócił się o 1,5 cm. Zmieniono również przednie błotniki, a w ofercie pojawiły się nowe wzory 16- i 18-calowych felg aluminiowych.

Tył samochodu także został odświeżony. Projektanci przygotowali nową klapę bagażnika, na której pojawiła się listwa świetlna, przeprojektowano zderzak oraz zmieniono układ świateł.

Do wyboru będzie dziewięć kolorów lakieru. Nowością jest metalizowany odcień Morning Haze. W gamie pozostały również Cassa White, Deluxe White, Lunar Silver, Wolf Grey, Black Pearl, Blue Flame, Magma Red oraz Penta Metal.

Kia Xceed po drugim liftingu materiały prasowe

Kabina Kii XCeed jest całkiem nowa

W kabinie Kii XCeed pojawiła się całkowicie nowa deska rozdzielcza, kierownica, nowe są materiały wykończeniowe i wybierak biegów.

Nowością jest zestaw dwóch ekranów o przekątnej 12,3 cala ukrytych za jedną taflą szkła (wcześniej ekrany były oddzielone). Jeden pełni funkcję cyfrowych wskaźników, drugi, dotykowy, umożliwia obsługę nowego pokładowego systemu multimedialnego.

Pozostawiono fizyczny panel obsługi klimatyzacji, ale jest on całkowicie nowy.

Kia XCeed po liftingu materiały prasowe

Na pokładzie nie zabrakło usług Kia Connect, które zapewniają dostęp do funkcji online oraz diagnostyki pojazdu. Samochodem można zarządzać również z poziomu aplikacji Kia App. Nowością jest Digital Key 2.0, czyli cyfrowy kluczyk pozwalający otwierać i uruchamiać auto za pomocą kompatybilnego smartfona.

Modernizacja objęła również elementy odpowiedzialne za komfort podróżowania. Zmieniono ustawienia tylnego zawieszenia oraz ograniczono hałas, wibracje i drgania docierające do wnętrza. Zmodyfikowano także działanie systemu wyboru trybów jazdy. Po rekalibracji różnice pomiędzy trybem Normal i Sport mają być bardziej wyraźne.

Kia XCeed ma tylko silniki benzynowe

Pod maską pozostają benzynowe jednostki napędowe. Podstawę oferty stanowi trzycylindrowy silnik 1.0 T-GDI o mocy 115 KM współpracujący z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Klienci oczekujący lepszych osiągów mogą wybrać silnik 1.6 T-GDI dostępny w dwóch wariantach mocy - 150 KM lub 180 KM. Obie wersje są seryjnie łączone z siedmiobiegową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową DCT.

Wyposażenie Kia XCeed 2027. Czy bogatsze wersje

Nowy XCeed będzie oferowany w trzech wersjach wyposażenia: M, L oraz Business Line. Każda z nich została wyraźnie doposażona względem aut sprzed liftingu.

Już podstawowa odmiana M otrzymała przednie czujniki parkowania, większy ekran centralny oraz elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold w wersjach z automatyczną skrzynią DCT. Wyposażnie obejmuje także reflektory LED, kamerę cofania, tylne czujniki parkowania, system utrzymania pasa ruchu, autonomiczne hamowanie z wykrywaniem samochodów, pieszych i rowerzystów, tempomat, gniazda USB-C z przodu i z tyłu oraz kamerę monitorującą koncentrację kierowcy.

Kia Xceed po drugim liftingu materiały prasowe

Bogatsza wersja L zyskała system monitorowania martwego pola z ostrzeganiem przy wysiadaniu, asystenta jazdy po autostradzie oraz ładowarkę indukcyjną. W wyposażeniu znajdują się również podgrzewane fotele i kierownica, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, system Smart Key, aktywny tempomat z funkcją Stop & Go, przyciemniane szyby, aluminiowe felgi 18 cali oraz rozbudowany system awaryjnego hamowania z obsługą skrzyżowań.

Na szczycie oferty znalazła się odmiana Business Line. Producent dodał do niej wentylowane przednie fotele, podgrzewane skrajne miejsca tylnej kanapy, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika Smart Tailgate oraz cyfrowy kluczyk Digital Key. Standardowym wyposażeniem pozostają skórzana tapicerka z materiałów wegańskich, nagłośnienie JBL z ośmioma głośnikami i subwooferem oraz cyfrowe zegary 12,3 cala.

Ile kosztuje Kia XCeed po drugim liftingu?

A jak wyglądają ceny? Pierwsze auta właśnie docierają do salonów, a ich promocyjne ceny są o 5 tys. zł niższe od katalogowych. Za samochód w wersji M z silnikiem o mocy 115 KM i manualną skrzynią trzeba zapłacić 99 900 zł. XCeeda M z silnikiem 1.6 o mocy 150 KM i skrzynią 7DCT wyceniono na 114 500 zł, a dopłaty do wersji L i Business Line wynoszą odpowiednio 11 i 21 tys. zł.

Cennik zamyka XCeed z silnikiem o mocy 180 KM, który w wersji L kosztuje 130 500 zł, a w wersji Business Line - 140 500 zł.

Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL