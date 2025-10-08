Spis treści: Kia Stonic - ceny w Polsce Dane techniczne Kii Stonic Wyposażenie Kia Stonic - M, L i GT-Line Silniki i układy napędowe Kia Stonic

Kia Stonic - ceny w Polsce

Cennik odświeżonej Kii Stonic startuje od 90 990 zł za wersję M z silnikiem 1.0 T-GDI (100 KM) i manualną, 6-biegową przekładnią. Odmiana z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową (7 DCT) to koszt 97 790 zł.

Wersja L z tym samym silnikiem kosztuje 98 990 zł (manual) lub 105 790 zł (7 DCT).

Łagodna hybryda 1.0 T-GDI MHEV o mocy 115 KM startuje w Polsce od 102 990 zł w wersji L (manual). Topowa konfiguracja GT-Line ze skrzynią 7 DCT to już 117 790 zł.

Dane techniczne Kii Stonic

Nadwozie Kia Stonic mierzy 4165 mm długości, 1760 mm szerokości i 1520 mm wysokości (z relingami dachowymi). Rozstaw osi wynosi 2580 mm, a prześwit - od 165 mm (koła 15-16 cali) do 183 mm (koła 17 cali).

Bagażnik ma pojemność 352 l z zestawem naprawczym lub 332 l z dojazdowym kołem zapasowym. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1155 l. Pojemność zbiornika paliwa to 45 l.

We wnętrzu w pierwszym rzędzie pasażerowie mają 1070 mm miejsca na nogi i 996 mm nad głową. Z tyłu odpowiednio 850 mm i 975 mm.

Wyposażenie Kia Stonic - M, L i GT-Line

Wersja M obejmuje m.in.: relingi dachowe, czujniki parkowania przód/tył, cyfrowe zegary 4,2 cala, ekran multimedialny 12,3 cala, elektroniczny hamulec postojowy (dla DCT), porty USB-C z tyłu oraz 16-calowe alufelgi.

Wersja L dodaje elementy poprawiające bezpieczeństwo i komfort: światła LED z funkcją powitania, system monitorowania martwego pola, podgrzewane fotele i kierownicę, czujnik deszczu, przyciemniane szyby oraz 17-calowe alufelgi.

Wnętrze Kia Stonic po liftingu. Kia materiały prasowe

GT-Line to topowe rozwiązania: światła przeciwmgielne LED, bezkluczykowy dostęp Smart Key, indukcyjna ładowarka 15W z chłodzeniem, cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0, nastrojowe oświetlenie wnętrza i specjalne 17-calowe felgi.

Silniki i układy napędowe Kia Stonic

Podstawowy silnik 1.0 T-GDI rozwija 100 KM i 172 Nm momentu. Może być zestawiony z 6-biegowym manualem lub skrzynią 7 DCT.

Łagodna hybryda 1.0 T-GDI MHEV osiąga 115 KM. Wersja z manualem generuje 172 Nm, a w zestawieniu ze skrzynią 7 DCT - 200 Nm. W obu przypadkach napęd trafia na przednie koła (FWD).

Pierwsze egzemplarze trafią do polskich salonów na przełomie listopada i grudnia 2025 r.

