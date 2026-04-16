Kia Seltos w Europie. Kompaktowy SUV z przestronnym wnętrzem i 4x4

Krzysztof Mocek

Kia Seltos w końcu trafia do Europy. Do tej pory model był dostępny na innych rynkach i zdążył tam zdobyć dużą popularność. Teraz zasila europejską gamę SUV-ów marki i ma zainteresować kierowców, którzy szukają czegoś pomiędzy miejskim crossoverem a samochodem rodzinnym. Auto obejrzałem z bliska podczas prezentacji w Hiszpanii.

Kia Seltos 2026 - srebrny kompaktowy SUV zdużym grillem i czarnymi detalami.
Spis treści:

  1. Nie chodzi o rewolucję. Seltos to "samochód do wszystkiego"
  2. Ani za mała, ani za duża. Kia Seltos do miasta i w trasę
  3. Cyfrowy panel, fizyczne przyciski i nieco twarde plastiki
  4. Silniki benzynowe, hybryda i napęd i na cztery koła
  5. Kia Seltos - premiera na polskim rynku i sporo kolorów

Choć dla europejskich klientów może to być nowość, w rzeczywistości Kia Seltos od lat funkcjonuje na innych rynkach. W wielu regionach świata należy do najpopularniejszych modeli koreańskiej marki i stanowi niejako odpowiednik europejskiego modelu Sportage. To z kolei rodzi jedno istotne pytanie - co skłoniło producenta do wprowadzenia Seltosa na Stary Kontynent właśnie teraz?

Choć nie pada tu jednoznaczna odpowiedź, kierunek działań wydaje się jasny - chodzi o domknięcie i lepsze uporządkowanie oferty. Seltos ma wypełnić przestrzeń, która pojawia się wraz z planami dotyczącymi nowej generacji Sportage'a, zapowiadanego jako wyraźnie większy od obecnego modelu. To jednocześnie propozycja dla kierowców, którzy nie potrzebują dużego SUV-a, ale wciąż oczekują przestrzeni i funkcjonalności na co dzień.

nowoczesny samochód SUV w jasnoszarym kolorze, z czarnymi wstawkami i designerskimi, pięcioramiennymi felgami, prezentowany w minimalistycznym, jasnym wnętrzu
Nie chodzi o rewolucję. Seltos to "samochód do wszystkiego"

Pierwsze wrażenie jest dość jednoznaczne. Kia nie próbuje tutaj rewolucjonizować segmentu. Seltos od samego początku sprawia wrażenie auta zaprojektowanego przede wszystkim z myślą o realnych potrzebach kierowcy. W rozmowach często pojawiało się określenie "samochód do wszystkiego", czyli taki, który dobrze odnajduje się zarówno w miejskim ruchu, jak i podczas dłuższych tras. Ten charakter widać zarówno w proporcjach nadwozia, jak i w sposobie zaprojektowania kabiny.

Z przodu uwagę przyciąga charakterystyczny układ świateł, nawiązujący do stylistyki znanej z elektrycznych modeli marki. Pewne podobieństwa do reszty gamy widać także w bryle nadwozia - ma ono nieco pudełkowaty, lekko futurystyczny charakter. Proporcje zostały dobrze zbalansowane - linia dachu delikatnie opada, a tył optycznie wydaje się szerszy dzięki odpowiednio zaprojektowanym lampom. Całość uzupełniają detale, takie jak wyraźnie zaznaczony spojler czy dyskretnie ukryta tylna wycieraczka.

Nowoczesny SUV Kia Seltos w szarym kolorze o dynamicznej sylwetce, z charakterystycznymi tylnymi światłami LED w kształcie litery T oraz czarnym dachem optycznie oddzielonym od reszty nadwozia.
Ani za mała, ani za duża. Kia Seltos do miasta i w trasę

Pod względem rozmiarów Seltos celuje w środek segmentu kompaktowych SUV-ów. Ma około 4,43 m długości, 1,83 m szerokości i około 1,60 m wysokości, a rozstaw osi wynosi 2,69 m. W praktyce oznacza to auto ani za małe, ani za duże - takie, które powinno dobrze sprawdzić się zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach.

W środku przekłada się to na całkiem sporą ilość miejsca. Na specjalne wyróżnienie zasługuje drugi rząd siedzeń - nie brakuje tu miejsca ani nad głową, ani na nogi, a regulowane oparcia oraz możliwość przesuwania kanapy realnie podnoszą wygodę podczas dłuższych podróży. Dzięki bagażnikowi o pojemności 536 litrów oraz wielu konfiguracjom foteli i podłodze bagażnika, Seltos ma szansę sprawdzić się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas weekendowych wyjazdów.

minimalistyczna deska rozdzielcza samochodu marki Kia z dużym, poziomym ekranem, nowoczesna kierownica z wieloma przyciskami sterującymi oraz centralna konsola z automatyczną skrzynią biegów i ergonomicznie rozmieszczonymi przyciskami
Cyfrowy panel, fizyczne przyciski i nieco twarde plastiki

Wnętrze może wydawać się znajome dla osób, które miały już kontakt z innymi modelami Kii. Centralnym elementem jest szeroki panel ekranów, łączący cyfrowe zegary z systemem multimedialnym. Na plus należy zaliczyć zachowanie dużej liczby fizycznych przycisków, co w codziennej obsłudze okazuje się po prostu wygodne.

Materiały są typowe dla tego segmentu - dominują stosunkowo twarde tworzywa, jednak całość sprawia wrażenie dobrze spasowanej i solidnie zmontowanej. Fotele już przy pierwszym kontakcie wydają się komfortowe, a szeroki zakres regulacji ułatwia szybkie dopasowanie optymalnej pozycji.

nowoczesna konsola środkowa samochodu z automatyczną skrzynią biegów, przyciskami sterującymi oraz skórzanym podłokietnikiem i siedzeniem kierowcy
Silniki benzynowe, hybryda i napęd i na cztery koła

Technicznie Seltos nie zaskakuje i korzysta z nowoczesnych rozwiązań koncernu Kia. Podstawą będzie silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 180 KM, dostępny z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Co ważne - europejska wersja Seltosa w wariancie spalinowym będzie także dostępna z napędem na cztery koła.

Alternatywą będzie hybryda, oferująca różne warianty mocy oraz napęd na cztery koła m e-AW. Nowy system rozdziału momentu ma poprawiać przyczepność i stabilność, szczególnie w trudniejszych warunkach. Do dyspozycji będą też tryby jazdy, pozwalające dopasować charakter auta do sytuacji. Rzecz jasna na pokładzie nie zabrakło także całego wachlarza nowoczesnych systemów wsparcia kierowcy.

srebrny SUV z ciemnymi szybami, nowoczesnym designem karoserii, wyrazistymi, kanciastymi liniami oraz dużymi, efektownymi felgami na tle jasnego, minimalistycznego pomieszczenia
Co ciekawe, Seltos jest także pierwszym hybrydowym modelem koncernu wyposażonym w funkcję Vehicle-to-Load (V2L) - technologię znaną dotąd wyłącznie z aut elektrycznych. Umożliwia ona zasilanie i ładowanie urządzeń zewnętrznych bezpośrednio z akumulatora samochodu.

Kia Seltos - premiera na polskim rynku i sporo kolorów

Europejski debiut modelu Seltos zaplanowano na 2026 rok. Produkcja wersji benzynowej ruszy w koreańskich zakładach marki w drugim kwartale roku. Pierwsze egzemplarze pojawią się w polskich salonach już w wakacje. Wariant hybrydowy dołączy do oferty na przełomie 2026 i 2027 roku.

W gamie znajdzie się kilka wersji wyposażenia oraz szeroka paleta kolorów nadwozia. Wśród nich znajdują się trzy nowe, opracowane specjalnie dla Europy - beżowy Tan Beige, niebieski Denim Blue i szary Pale Ripple Gray.

