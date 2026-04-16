Spis treści: Nie chodzi o rewolucję. Seltos to "samochód do wszystkiego" Ani za mała, ani za duża. Kia Seltos do miasta i w trasę Cyfrowy panel, fizyczne przyciski i nieco twarde plastiki Silniki benzynowe, hybryda i napęd i na cztery koła Kia Seltos - premiera na polskim rynku i sporo kolorów

Choć dla europejskich klientów może to być nowość, w rzeczywistości Kia Seltos od lat funkcjonuje na innych rynkach. W wielu regionach świata należy do najpopularniejszych modeli koreańskiej marki i stanowi niejako odpowiednik europejskiego modelu Sportage. To z kolei rodzi jedno istotne pytanie - co skłoniło producenta do wprowadzenia Seltosa na Stary Kontynent właśnie teraz?

Choć nie pada tu jednoznaczna odpowiedź, kierunek działań wydaje się jasny - chodzi o domknięcie i lepsze uporządkowanie oferty. Seltos ma wypełnić przestrzeń, która pojawia się wraz z planami dotyczącymi nowej generacji Sportage'a, zapowiadanego jako wyraźnie większy od obecnego modelu. To jednocześnie propozycja dla kierowców, którzy nie potrzebują dużego SUV-a, ale wciąż oczekują przestrzeni i funkcjonalności na co dzień.

Kia Seltos w końcu trafia do Europy. Do tej pory model był dostępny m.in. w USA

Nie chodzi o rewolucję. Seltos to "samochód do wszystkiego"

Pierwsze wrażenie jest dość jednoznaczne. Kia nie próbuje tutaj rewolucjonizować segmentu. Seltos od samego początku sprawia wrażenie auta zaprojektowanego przede wszystkim z myślą o realnych potrzebach kierowcy. W rozmowach często pojawiało się określenie "samochód do wszystkiego", czyli taki, który dobrze odnajduje się zarówno w miejskim ruchu, jak i podczas dłuższych tras. Ten charakter widać zarówno w proporcjach nadwozia, jak i w sposobie zaprojektowania kabiny.

Z przodu uwagę przyciąga charakterystyczny układ świateł, nawiązujący do stylistyki znanej z elektrycznych modeli marki. Pewne podobieństwa do reszty gamy widać także w bryle nadwozia - ma ono nieco pudełkowaty, lekko futurystyczny charakter. Proporcje zostały dobrze zbalansowane - linia dachu delikatnie opada, a tył optycznie wydaje się szerszy dzięki odpowiednio zaprojektowanym lampom. Całość uzupełniają detale, takie jak wyraźnie zaznaczony spojler czy dyskretnie ukryta tylna wycieraczka.

Ani za mała, ani za duża. Kia Seltos do miasta i w trasę

Pod względem rozmiarów Seltos celuje w środek segmentu kompaktowych SUV-ów. Ma około 4,43 m długości, 1,83 m szerokości i około 1,60 m wysokości, a rozstaw osi wynosi 2,69 m. W praktyce oznacza to auto ani za małe, ani za duże - takie, które powinno dobrze sprawdzić się zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach.

W środku przekłada się to na całkiem sporą ilość miejsca. Na specjalne wyróżnienie zasługuje drugi rząd siedzeń - nie brakuje tu miejsca ani nad głową, ani na nogi, a regulowane oparcia oraz możliwość przesuwania kanapy realnie podnoszą wygodę podczas dłuższych podróży. Dzięki bagażnikowi o pojemności 536 litrów oraz wielu konfiguracjom foteli i podłodze bagażnika, Seltos ma szansę sprawdzić się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas weekendowych wyjazdów.

Cyfrowy panel, fizyczne przyciski i nieco twarde plastiki

Wnętrze może wydawać się znajome dla osób, które miały już kontakt z innymi modelami Kii. Centralnym elementem jest szeroki panel ekranów, łączący cyfrowe zegary z systemem multimedialnym. Na plus należy zaliczyć zachowanie dużej liczby fizycznych przycisków, co w codziennej obsłudze okazuje się po prostu wygodne.

Materiały są typowe dla tego segmentu - dominują stosunkowo twarde tworzywa, jednak całość sprawia wrażenie dobrze spasowanej i solidnie zmontowanej. Fotele już przy pierwszym kontakcie wydają się komfortowe, a szeroki zakres regulacji ułatwia szybkie dopasowanie optymalnej pozycji.

Silniki benzynowe, hybryda i napęd i na cztery koła

Technicznie Seltos nie zaskakuje i korzysta z nowoczesnych rozwiązań koncernu Kia. Podstawą będzie silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 180 KM, dostępny z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Co ważne - europejska wersja Seltosa w wariancie spalinowym będzie także dostępna z napędem na cztery koła.

Alternatywą będzie hybryda, oferująca różne warianty mocy oraz napęd na cztery koła m e-AW. Nowy system rozdziału momentu ma poprawiać przyczepność i stabilność, szczególnie w trudniejszych warunkach. Do dyspozycji będą też tryby jazdy, pozwalające dopasować charakter auta do sytuacji. Rzecz jasna na pokładzie nie zabrakło także całego wachlarza nowoczesnych systemów wsparcia kierowcy.

Co ciekawe, Seltos jest także pierwszym hybrydowym modelem koncernu wyposażonym w funkcję Vehicle-to-Load (V2L) - technologię znaną dotąd wyłącznie z aut elektrycznych. Umożliwia ona zasilanie i ładowanie urządzeń zewnętrznych bezpośrednio z akumulatora samochodu.

Kia Seltos - premiera na polskim rynku i sporo kolorów

Europejski debiut modelu Seltos zaplanowano na 2026 rok. Produkcja wersji benzynowej ruszy w koreańskich zakładach marki w drugim kwartale roku. Pierwsze egzemplarze pojawią się w polskich salonach już w wakacje. Wariant hybrydowy dołączy do oferty na przełomie 2026 i 2027 roku.

W gamie znajdzie się kilka wersji wyposażenia oraz szeroka paleta kolorów nadwozia. Wśród nich znajdują się trzy nowe, opracowane specjalnie dla Europy - beżowy Tan Beige, niebieski Denim Blue i szary Pale Ripple Gray.

