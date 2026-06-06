Spis treści: Jak wygląda Kia Seltos? W kabinie Seltosa nie ma niespodzianek Silniki benzynowe, hybryda i napęd i na cztery koła Ile kosztuje Kia Seltos?

Kia Seltos ma 430 cm długości, co oznacza, że jest o 1 cm dłuższa od Niro i 11 cm krótsza od Sportage'a. Z kolei rozstaw osi mierzy 269 cm, czyli o 3 cm mniej niż Niro i - zaskakująco - o 1 cm więcej niż w Sportage'u. Zagadka wyjaśnia się, gdy zdamy sobie sprawę, że ten ostatni model to konstrukcja już dość wiekowa, obecna na rynku od 2021 roku, która wkrótce zostanie zastąpiona nową i większą generacją.

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Jak wygląda Kia Seltos?

Jak wygląda Seltos? Z przodu uwagę przyciąga charakterystyczny układ świateł, nawiązujący do stylistyki znanej z elektrycznych modeli marki. Pewne podobieństwa do reszty gamy widać także w bryle nadwozia - ma ono nieco pudełkowaty, lekko futurystyczny charakter. Proporcje zostały dobrze zbalansowane - linia dachu delikatnie opada, a tył optycznie wydaje się szerszy dzięki odpowiednio zaprojektowanym lampom. Całość uzupełniają detale, takie jak wyraźnie zaznaczony spojler czy dyskretnie ukryta tylna wycieraczka.

Linia dachu delikatnie opada, a tył optycznie wydaje się szerszy. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

W kabinie Seltosa nie ma niespodzianek

W kabinie nie ma niespodzianki. Centralnym elementem jest szeroki panel trzech ekranów, ukryty za jedną taflą szkła. Ekran cyfrowych zegarów ma 12,3 cala, systemu infotaiment podobnie, a między nimi znajduje się jeszcze 5,3-calowy ekran dedykowany sterowaniu klimatyzacją. Na plus należy zaliczyć zachowanie dużej liczby fizycznych przycisków.

Spory jest bagażnik, którego pojemność wynosi 536 litrów.

Wnętrze może wydawać się znajome dla osób, które miały już kontakt z innymi modelami producenta. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Silniki benzynowe, hybryda i napęd i na cztery koła

Technicznie Seltos nie zaskakuje i korzysta z nowoczesnych rozwiązań koncernu Kia. Podstawą będzie silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 180 KM, dostępny ze skrzynią manualną lub 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową (DCT). Silnik ten może napędzać również cztery koła, wówczas robi to wyłącznie za pośrednictwem skrzyni DCT.

Alternatywą będzie hybryda, oferująca różne warianty mocy oraz napęd na cztery koła m e-AW, która jednak do oferty wejdzie pod koniec bieżącego roku.

Seltos ma około 4,43 m długości, 1,83 m szerokości i około 1,60 m wysokości, a rozstaw osi wynosi 2,69 m. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Ile kosztuje Kia Seltos?

Jak wyglądają ceny? W bazowej wersji M, ze skrzynią manualną i napędem na przód samochód kosztuje 125 500 zł. Podobne auto, ale w lepiej wyposażonej wersji L kosztuje już 137 500 zł.

Ceny samochodów z przekładnią DCT są następujące:

M - 133 500 zł,

L - 145 500 zł,

GT-Line - 161 500 zł,

X-Line - 167 900 zł.

Natomiast Seltos z napędem AWD i skrzynią DCT kosztuje:

L - 154 500 zł,

GT-Line - 170 500 zł,

X-Line - 176 900 zł.

Już w bazowej wersji M Kia Seltos jest przyzwoicie wyposażona. Samochód posiada m.in. m.in. światła LED, system bezkluczykowy, podgrzewane lusterka, bezprzewodowe infterefejsy Android Auto i Apple CarPlay, ws

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