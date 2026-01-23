Spis treści: Kia K4. Co to za model? Kabina Kii K4 jest efektowna Gama napędowa Kii K4 obejmuje tylko silniki benzynowe Kia K4 i K4 Kombi. Polskie ceny

Kia K4 to nowy model, który został zaprezentowany jesienią ubiegłego roku w wersji hatchback. Teraz gama została poszerzona o wersję Kombi, która również jest już dostępna do zamawiania. Jak wygląda Kia K4 i ile kosztuje?

Kia K4. Co to za model?

Kia K4zastępuje w ofercie koreańskiej marki Ceeda, którego produkcja (po 19 latach od premiery) została zakończona w połowie ubiegłego roku. Nowy model nie jest klasycznym kompaktem, rozmiarami znajduje się na pograniczu segmentów C i D. Nadwozie hatchbacka mierzy 4440 mm długości i 1850 mm szerokości, a rozstaw osi to 2720 mm. Bagażnik ma pojemność 438 litrów.

K4 Kombi jest wyraźnie dłuższe, przy niezmienionym rozstawie osi mierzy 4695 mm, czyli ponad 25 cm więcej niż hatchback .Pojemność bagażnika wynosi 604 litry.

W obu wersjach nadwoziowych samochód otrzymał światła "Star Map", znane już EV9 i tylne klamki zintegrowane ze słupkiem C. Hatchback stylistycznie jest zbliżony do elektrycznej Kii EV4, chociaż oba modele mają inny pas przedni, zderzaki czy klapę bagażnika. Ponadto EV4 nie występuje jako kombi.

Kia K4 Kombi materiały prasowe

Kabina Kii K4 jest efektowna

W kabinie Kii K4 znajdziemy aż trzy ekrany. Pomiędzy 12,3-calowymi ekranami cyfrowych zegarów i systemu infotainment znajduje się 5,3-calowy ekran obsługi klimatyzacji. Wszystkie ekrany znajdują się na jednym poziomie i są wizualnie połączone, co wygląda bardzo efektownie.

Standardowo oferowane są Apple CarPlay i Android Auto w wersji bezprzewodowej. W wyższych odmianach dostępne jest nagłośnienie Harman Kardon, cyfrowy klucz Digital Key 2.0, ładowarka indukcyjna oraz usługi Kia Connect z aktualizacjami OTA i hotspotem Wi-Fi.

Pakiet systemów wspomagania kierowcy obejmuje m.in. Highway Driving Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, monitorowanie martwego pola z podglądem na ekranie zegarów , system kamer 360°, ostrzeganie przy cofaniu z hamowaniem awaryjnym czy układ awaryjnego hamowania rozpoznający pojazdy, pieszych i rowerzystów.

Kia K4 materiały prasowe

Gama napędowa Kii K4 obejmuje tylko silniki benzynowe

Gama silnikowa Kii K4 Kombi jest taka sama w hatchbacku i kombi. Na razie oferta obejmuje trzy jednostki benzynowe. Podstawowy silnik 1.0 T-GDI generuje 115 KM i współpracuje z sześciobiegową przekładnią manualną. Wyżej pozycjonowany jest motor 1.6 T-GDI, dostępny w wariantach 150 KM i 180 KM, zawsze połączony z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. Wszystkie wersje są napędzane na przednią oś.

Nieco później, ale jeszcze w 2026 roku, pojawi się odmiana hybrydowa.

Kia K4 i K4 Kombi. Polskie ceny

Jak wyglądają ceny? Kia K4 oferowana jest w trzech wersjach wyposażeniowych: M, L i GT Line, przy czym ta ostatnia, której stylizacja jest usportowiona, nie jest dostępna z bazowym silnikiem 1.0, a M - z jednostką o mocy 180 KM.

Cennik otwiera auto w wersji M z silnikiem 1.0 i manualną skrzynią, hatchback kosztuje 109 490 zł, a kombi - 115 490 zł. Dopłata do silnika 1.6 (150 KM) i dwusprzęgłowej skrzyni wynosi 9 tys. zł, a do wersji wyposażenia L - 12 500 zł.

Natomiast ceny K4 GT Line w wersji hatchback wynoszą 152 tys. zł (150 KM) i 156,5 tys. zł (180 KM). Kombi kosztuje odpowiednio 160,5 tys. i 165 tys. zł.

Jak wypadają ceny Kii K4 w stosunku do Ceeda? Nie jest zaskoczeniem, że jest drożej, w przypadku bazowej wersji M - o 2 tys. zł, L - 8 tys. zł, a w przypadku GT Line - o około 15 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że K4 jest większym samochodem, a sama Kia podkreśla, że w porównaniu do Ceeda każda wersja jest znacznie lepiej wyposażona.

