Jetour X50. Nowość w niezwykle atrakcyjnej cenie debiutowała w Polsce

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Jetour to jedna z młodszych chińskich marek, pojawiła się na rynku w 2018 roku, ale należy do Chery Automobile, czyli koncernu, który jest właścicielem m.in. popularnych w Polsce marek Omoda czy Jaecoo. Największą nowością Jetoura pokazaną w Poznaniu jest X50, czyli kompaktowy SUV, który jeszcze w tym roku pojawi się w salonach.

W Polsce Jetour rozpoczął działalność w listopadzie ubiegłego roku. Importerem jest Asian Automotive Distribution Center, który odpowiada również za sprzedaż m.in. KGM (wcześniej SsangYong) oraz chińskich marek: Honghi, Bestune, Forthing, DFSK i BAIC.

Dashing już nie będzie najtańszym modelem Jetoura

Polską ofertę Jetoura otwiera model Dashing czyli SUV segmentu C. Auto mierzy 459 cm długości przy rozstawie osi mierzącym 272 cm i dostępne jest w dwóch wersjach napędowych: 1.5T o mocy 156 KM (230 Nm) i 1.6T o mocy 197 KM (290 Nm).

Zobacz również:

Jetour Dashing wygląda jak Lamborghini Urus, a jest tańszy od Skody.
Testy

Jetour Dashing to chiński Urus za 112 900 zł. Jeździ tak jak wygląda?

Maciej Olesiuk
Maciej Olesiuk

Atrakcyjne są ceny. Za Dashinga 1.5T zapłacić trzeba od 112 900 zł, a 1.6T - 129 900 zł. Mocniejszy silnik u Jetoura oznacza też lepsze wyposażenie.

W ofercie Jetoura znajduje się też duży, siedmiomiejscowy SUV o nazwie X70 Plus. Samochód ma 472 cm długości, przy rozstawie osi 272 cm. Tak jak w Dashingu, do wyboru są dwie wersje napędowe: 1.5T (156 KM - 6 biegów i przekładnia DCT) i 1.6T (197 KM - 7 biegów i przekładnia DCT). Ceny wynoszą odpowiednio 124 900 i 144 900 zł.

Ciekawostkę stanowi model T2, czyli pojazd stricte terenowy, wyceniany na 174 900 zł.

Jetour X50 ma wszystko, by stać się bestsellerem

W Poznaniu mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć nowy model, który w salonach pojawi się jeszcze w tym roku i pod względem ceny będzie otwierał gamę. Jetour X50 to SUV segmentu B, który ma 438 cm długości i napędzany jest przez silnik 1.5, występujący w dwóch wariantach: 116 i 156 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi odpowiednio 143 i 230 Nm.

Wyposażenie X50 obejmuje m.in. dwa ekrany 10,25-calowe, bezprzewodowy system Android Auto i Apple CarPlay, system bezkluczykowy czy system kamer 360.

Ceny nie zostały jeszcze ujawnione, ale biorąc pod uwagę, ceny Dashinga (od 112 900 zł) można liczyć, że Jetoura X50 da się kupić za mniej niż 100 tys. zł.

Toyota GR Cup na Torze Poznań. Amatorskie ściganie od środkaINTERIA.PL
