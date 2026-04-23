Jaecoo 7 to pierwszy model tej chińskiej marki, który trafił do polskich salonów. Wersja spalinowa pojawiła się na rynku już w 2024 roku. Niedawno gama modelowa została poszerzona o wersję PHEV, czyli napęd Super Hybrid System (SHS).

W Jaecoo 7 opiera się on o 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 143 KM (215 Nm). Do tego mamy generator o mocy 136 KM i silnik trakcyjny o mocy 204 KM oraz akumulator o pojemności 18,3 kWh.

Debiutuje Jaecoo 7 Hybrid

Teraz zaprezentowano Jaecoo 7 w klasycznej wersji hybrydowej, czyli bez możliwości ładowania z zewnętrznego źródła prądu. Nowy napęd to zmodyfikowana wersja układu SHS.

Pod maską znajdziemy zatem silnik 1,5 T-GDi (143), sparowany z przekładnią 1DHT integrującą dwa silniki elektryczne, w tym trakcyjny o mocy 204 KM. Duży akumulator zastąpiono oczywiście mniejszym - baterią NMC o pojemności 1,83 kWh.

Moc systemowa układu wynosi 224 KM, łączny moment obrotowy to 295 Nm. Hybrydowe Jaecoo 7 rozpędza się do 100 km/h w 8,3 s.

Ile kosztuje hybrydowe Jaecoo 7?

Kabina Jaecoo Hybrid nie różni się od rozwiązania znanego już z oferowanych wersji. A to oznacza, że kierowca ma do dyspozycji ekran cyfrowych zegarów o przekątnej 10,25 cala oraz pionowy ekran centralny o przekątnej 14,8" lub 13,2".

Jaecoo 7 Hybrid będzie oferowane w dwóch wersjach wyposażeniowych: Select wycenionej na 139 900 zł oraz Exclusive w cenie 149 900 zł. Bez dopłaty można wybierać spośród sześciu kolorów nadwoziach, metalizowanych i perłowych.

