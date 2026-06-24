W skrócie Jaecoo 5 Hybrid zadebiutował na polskim rynku, a jego ceny są uznane za przystępne, co może wpłynąć na wzrost zainteresowania modelem.

Samochód oferuje napęd hybrydowy o mocy 224 KM, trzy tryby pracy i dwa tryby jazdy oraz średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l/100 km.

Bazowa wersja Comfort kosztuje 119 500 zł, droższa Premium 136 500 zł, a w standardowym wyposażeniu dostępne są m.in. siedem poduszek powietrznych, centralny ekran multimedialny oraz system kamer 540 stopni.

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Jaecoo 5 poszerza ofertę chińskiej marki i dołącza do modeli hybrydowych wykorzystujących technologię Super Hybrid System. Pod maską tego pojazdu pracuje turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 T-GDi współpracujący z przekładnią 1DHT, silnikiem elektrycznym oraz akumulatorem o pojemności 1,83 kWh.

Jaecoo 5 Hybrid mierzy 4380 mm długości, 1860 mm szerokości i 1650 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2620 mm. Pod względe wymiarów i stylistyki samochód nie różni się od wersji spalinowej.

Jaki napęd ma Jaecoo 5 Hybrid?

Nowa odmiana jest najmocniejszą wersją modelu Jaecoo 5. Łączna moc układu napędowego wynosi 224 KM, a maksymalny moment obrotowy osiąga 295 Nm. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l/100 km. Sprint od 0 do 100 km/h ma trwać 7,9 s.

Za napęd odpowiada zmodyfikowany system Super Hybrid System. Silnik benzynowy 1.5 T-GDi rozwija 143 KM i 215 Nm momentu obrotowego. W przekładni 1DHT zintegrowano silnik trakcyjny generujący 204 KM oraz dodatkowy silnik elektryczny o mocy 136 KM. Całość wspiera akumulator wysokonapięciowy o pojemności 1,83 kWh.

Jaecoo 5 Hybrid materiały prasowe

Według producenta napęd może pracować w trzech trybach: elektrycznym, szeregowym hybrydowym oraz równoległym hybrydowym. Kierowca ma do dyspozycji dwa tryby jazdy - Eco i Sport. Silnik elektryczny może więc ładować akumulator, ale także - na krótkich odcinkach - samodzielnie napędzać auto.

Jaecoo 5 Hybrid - cena w Polsce

Hybrydowe Jaecoo 5 będzie dostępne w dwóch wersjach wyposażenia. Bazowa wersja Comfort została wyceniona na 119 500 zł. Droższa odmiana Premium kosztuje 136 500 zł. Pierwsze egzemplarze mają trafić do autoryzowanych salonów już na początku lipca.

Producent zapowiada również możliwość zakupu samochodu w finansowaniu z ratą od 1095 zł miesięcznie. Dodatkowo klienci mają otrzymać pakiet OC, AC i GAP za symboliczną złotówkę.

Jaecoo 5 Hybrid materiały prasowe

Wyposażenie Jaecoo 5 Hybrid

Producent postawił na bogate wyposażenie już w wersji Comfort. W standardzie znalazły się 18-calowe felgi aluminiowe, centralny ekran multimedialny o przekątnej 13,2 cala z bezprzewodową obsługą Android Auto i Apple CarPlay, podgrzewane przednie fotele oraz podgrzewana kierownica.

Klienci mogą wybierać spośród pięciu lakierów metalizowanych: Glacier Blue, Carbon Black, Stone Gray, Eucalyptus Green oraz Snow White. Dwa ostatnie kolory mogą być dodatkowo połączone z czarnym dachem bez dodatkowych kosztów. Żaden kolor nadwozia nie wymaga dopłaty.

Jaecoo 5 Hybrid materiały prasowe

Na wyposażeniu standardowym znajdują się również siedem poduszek powietrznych, adaptacyjny tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, bezkluczykowy dostęp oraz system sterowania głosowego.

Droższa odmiana Premium została wzbogacona o dodatkowe elementy poprawiające komfort podróżowania. Wśród nich znalazły się lepsze wyciszenie kabiny, 8-głośnikowy system audio Sony oraz panoramiczny dach o powierzchni 1,45 m², który według producenta należy do największych w segmencie.

Wersja Premium otrzymała także elektrycznie regulowane przednie fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji, tapicerkę ze skóry ekologicznej, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, przyciemniane tylne szyby oraz relingi dachowe.

W obu wersjach dostępny jest system kamer 540 stopni, pokazujący nie tylko otoczenie pojazdu, ale również obraz pod samochodem.

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