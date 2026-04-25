JAC oferuje w Polsce szeroką gamę samochodów osobowych i użytkowych. Co więcej, wkrótce zostanie ona poszerzona o dwa nowe modele, które zadebiutowały w Poznaniu: EX30 i RF8.

Od J7 Plus do JS8. Gama osobowych JAC-ów w Poznaniu

Na stoisku JAC można zobaczyć m.in. J7 Plus, czyli kompaktowego liftbacka z benzynowym silnikiem 1.5 TGDI o mocy 136 KM i bezstopniową przekładnią, kompaktowego SUV-a JS6 (1.5 TGDI o mocy 174 KM, dwusprzęgłowa przekładnia 6DCT) oraz JS8 Pro, czyli dużego SUV-a, który oferowany jest w wersji 6- i 7-osobowej (1.t TGDI o mocy 175 KM, dwusprzęgłowa przekładnia 7DCT).

Auto do firmy? JAC ma swoje propozycje

JAC w swojej ofercie ma również pojazdy użytkowe. W Poznaniu pokazano pickupy T9 i T8 Pro, niewielki samochód dostawczy "ostatniej mili", czyli x200 oraz dostawczego vana o nazwie Sunray.

Dwie nowości JAC w Poznaniu: E30X i RF8

Na salonie w Poznaniu miała miejsce również premiera dwóch całkowicie nowych pojazdów: E30X i RF8.

E30X to pierwszy w pełni elektryczny model JAC dostępny w Polsce. Samochód posiada silnik o mocy 136 KM oraz baterię o pojemności 46 kWh, umożliwiające szybkie ładowanie prądem stałym - od 30 do 80 proc. w około 20 minut. W kabinie znajduje się centralny ekran o przekątnej 15,6 cala i cyfrowy zestaw wskaźników.

Cena tego samochodu nie została jeszcze ujawniona, ale ma być ustalona na atrakcyjnym, jak na auto elektryczne, poziomie.

Drugą premierą jest JAC RF8, 7-miejscowy van klasy premium. Konfiguracja siedzeń to 2+2+3, z luksusowymi fotelami drugiego rzędu wyposażonymi m.in. w funkcje masażu, wentylacji i ogrzewania.

RF8 napędzany jest układem hybrydowym plug-in (PHEV), łączącym silnik benzynowy 1.5 TGDI z jednostką elektryczną. Taki zestaw pozwala na jazdę w trybie elektrycznym (do 116 km wg WLTC).

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL