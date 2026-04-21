Spis treści: Hyundai Ioniq 3 intryguje wyglądem Kabina Hyundaia Ioniq 3 to rewolucja Hyundai Ioniq 3 będzie miał dwie wersje napędowe Jaki zasięg ma Hyundai Ioniq 3? Ile będzie kosztował Hyundai Ioniq 3?

Ioniq 3 to pojazd skierowany do młodych kierowców, dla których ważny jest również wygląd samochodu. Auto zbudowano na bazie modułowej platformy dla samochodów elektrycznych E-GMP Hyundaia z architekturą 400V. Nadwozie ma 415,5 cm długości, 180 cm szerokości i 150,5 cm wysokości. Rozstaw osi, typowo dla aut elektrycznych jest spory, wynosi 268 cm. W ten sposób Ioniq 3 wypełni lukę w ofercie Hyundaia, która istnieje między mierzącym około 30 cm mniej Insterem i dłuższą o około 20 cm Koną.

Hyundai Ioniq 3 intryguje wyglądem

Samochód zaprojektowano zgodnie z filozofią "Sztuka stali" (Art of steel). Sylwetka samochodu jest raczej gładka, z rzadka poprzecinano ją ostrymi krawędziami. Bardzo odważnie narysowano tył - znajdziemy tam spojler przedzielający klapę bagażnika, której górna część opada łagodnie, a dolna - jest wręcz pionowa. Dzięki temu pojemność bagażnika wynosi 441 litrów (wliczając schowek pod podłogą o pojemności 119 l).

Cechą charakterystyczną Ioniq 3 są cztery punkty świetlne. Z tyłu umieszczono je pod spojlerem, na klapie bagażnika i pełnią funkcję trzeciego światła STOP. Z przodu znajdują się na środku pasa przedniego, bezpośrednio pod logiem marki. Owe cztery punkty mają nawiązywać do czterech kropek, które w alfabecie Morse'a oznaczają literę H.

Chociaż sylwetka auta nie wygląda dość opływowo, to udało się uzyskać bardzo niski współczynnik oporu powietrza, który wynosi 0,263.

Kabina Hyundaia Ioniq 3 to rewolucja

Zaskoczeniem jest kabina Ioniq 3. Otóż Hyundai odszedł od dobrze znanego rozwiązania, czyli dwóch panoramicznych, wizualnie połączonych ekranów. Zamiast tego znajdziemy zminimalizowany i umieszczony daleko na podszybiu ekran cyfrowych zegarów oraz wolnostojący ekran systemu infotainment. Ten ostatni, w zależności od opcji ma 12,9 lub 14,6 cala, a więc jest naprawdę duży.

Ioniq 3 jest pierwszym europejskim modelem Hyundaia, który otrzymał system infotainment oparty na Android Automotive, a więc zapewniający dostęp do map Google i innych aplikacji ze sklepu Play, bez konieczności parowania samochodu ze smartfonem.

Hyundai Ioniq 3 będzie miał dwie wersje napędowe

Ioniq 3 będzie oferowany w dwóch wersjach napędowych. Standardowa wyposażona jest w akumulator o pojemności 42,2 kWh, a więc raczej niewielki, natomiast Long Range - w akumulator o pojemności 61 kWh. Obie odmiany mają napęd przedni, w wersji bazowej moc silnika wynosi 147 KM, a w Long Range - 135 KM. Maksymalny moment obrotowy jest taki sam i wynosi 250 Nm.

Wersja bazowa rozpędza się do 100 km/h w 9 s, Long Range - w 9,6 s. Prędkość maksymalna obu odmian jest ograniczona do 170 km/h.

Jaki zasięg ma Hyundai Ioniq 3?

Zmniejszenie pojemności baterii to jeden z głównych sposób producentów na obniżenie ceny auta, ale trzeba pamiętać, że odbywa się to kosztem zasięgu. Jak ten parametr wygląda w Ioniq 3?

Producent podaje, że przewidywany zasięg wg WLTP wersji bazowej wynosi 344 km, a Long Range - 496 km. Rzeczywiste zasięgi nie będą więc imponujące, Long Range na drodze ekspresowej zapewne przejedzie ponad 300 km, ale już wersja bazowa będzie się nadwać raczej do miejskiej eksploatacji, przy zużyciu prądu na poziomie 20 kWh/100 km, zasięg będzie nieznacznie przekraczał 200 km.

Ratunkiem ma być szybkie ładowanie. Producent nie podaje maksymalnej mocy prądu stałego, jakie są w stanie przyjąć akumulatory, zapewnia jednak, że ładowanie od 10 do 80 proc. w sprzyjających warunkach atmosferycznych powinno trwać w obu wersjach pół godziny. Ponadto możliwe będzie ładowanie prądem AC z mocą 11 (standardowo) lub 22 kW (opcjonalnie).

Ile będzie kosztował Hyundai Ioniq 3?

Dokładny cennik Ioniq 3 nie jest jeszcze znany, ale Hyundai chce, by bazową wersję dało się kupić za 30 tys. euro, czyli mniej niż 130 tys. zł.

