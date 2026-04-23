Forthing S7 REEV zadebiutował w Poznaniu. To auto elektryczne z silnikiem 1.5

Mirosław Domagała

Forthing S7 REEV to dwusilnikowy sedan, który po raz pierwszy zaprezentowano na salonie w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski chińska marka pokazała jednak więcej nowości.

Spis treści:

  1. Forthing S7 REEV. Auto elektryczne z silnikiem spalinowym
  2. Forthing T-Five z napędem REEV
  3. Forthing U-Tour w wersji PHEV

Forthing to jedna z mniej znanych chińskich marek obecnych w naszym kraju. Dziś oferta tego producenta obejmuje SUV-a T-Five, który oferowany jest z napędem benzynowym i hybrydowym oraz dwa minivany - mniejszego U-Tour i większego V-Tour. U-Tour dostępny jest z napędem spalinowym i hybrydowym, a V-Tour - jako hybryda klasyczna i z możliwością ładowania. A jakie nowości pokazano w Poznaniu?

Forthing S7 REEV. Auto elektryczne z silnikiem spalinowym

Największym wydarzenie jest premiera całkowicie nowego modelu. Forthing S7 REEV to duży sedan pozycjonowany na pograniczu segmentów D i E. S7 otrzymał napęd elektryczny wyposażony w tzw. range extender, czyli silnik spalinowy, którego zadaniem jest wyłącznie ładowanie baterii (nie ma możliwości napędzania samochodu).

Silnik ma 1.5 l pojemności i generuje 100 KM, a zamontowany w samochodzie akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) ma 28,4 kWh pojemności.

Co ciekawe, akumulator można ładować z zewnętrznego gniazdka, prądem AC z mocą 6,6 kW, wówczas ładowanie od 5 do 100 proc. trwa 4,5 godziny, oraz prądem stałym o mocy 80 kW, wówczas uzupełnienie energii z 30 do 80 proc. ma trwać pół godziny. To rzadkie rozwiązania w samochodach z napędem REEV.

Producent podaje, że w trybie elektrycznym auto przejedzie do 180 km. Natomiast po zatankowaniu paliwa do pełna (45 l) zasięg ma sięgać 1080 km. Zużycie paliwa przy rozładowanym akumulatorze ma wynosić 5 l/100 km.

Elektryczny silnik generuje 209 KM i 310 Nm, S7 rozpędza się do 100 km/h w 7,2 s, jego prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h.

Nadwozie Forthinga S7 charakteryzuje się niezwykle niskim współczynnikiem oporu powietrza Cd, równym 0,191. Chiński producent twierdzi wręcz, że jest to najlepszy wynik wśród seryjnie produkowanych samochodów. Auto ma 493,5 cm długości, 191,5 cm szerokości i 149,5 cm wysokości. Rozstaw osi mierzy 291,5 cm. Pojemność bagażnika to 398 litrów.

Ceny Forthinga S7 REEV w Polsce zaczynają się od 159 900 zł.

Forthing T-Five z napędem REEV

Ponadto w Poznaniu zadebiutowały Forthing T-Five z napędem REEV oraz U-Tour z napędem PHEV.

T-Five REEV napędzany jest przez silnik elektryczny zasilany akumulatorem o pojemności 31,9 kWh, który ma zapewniać 200 km zasięgu. O jego ładowanie dba silnik spalinowy, dzięki czemu całkowity zasięg auta ma sięgać 980 km. Akumulator również można ładować z zewnętrznego źródła, zarówno prądem AC, jak i DC.

Szczegółowa specyfikacja oraz ceny zostaną podane przed rozpoczęciem polskiej sprzedaży. Obecne ceny T-Five w wersji spalinowej (1.5, 177 KM, skrzynia dwusprzęgłowa) zaczynają się od 135 900 zł.

Forthing U-Tour w wersji PHEV

W Poznaniu pokazano również 7-miejscowego SUV-a U-Tour. Auto obecnie jest oferowane z silnikiem benzynowym w cenie 153 900 zł, ale w IV kwartale 2026 dołączy wersja z napędem PHEV, która debiutowała na targach.

Forthing U-Tour ma 485 cm długości przy rozstawie osi 290 cm, w kabinie znajdziemy fotele w układzie 2+2+3.

Wersja spalinowa napędzana jest przez silnik 1.5 Turbo (177, 260 Nm), który współpracuje z przekładnią 7DCT.

