W skrócie Fiat Qubo L to jedyny model osobowy tej marki oferowany wyłącznie z silnikiem Diesla, co wyróżnia go na tle obecnych trendów rynkowych.

Nowy model dostępny jest w dwóch wariantach nadwozia dla 5 lub 7 osób oraz oferuje bardzo dużą funkcjonalność wnętrza i pojemność bagażnika.

Ceny Fiata Qubo L w Polsce zaczynają się od 89 900 zł za wersję 5-osobową z silnikiem Diesla o mocy 100 KM.

W ostatnich latach wielu producentów praktycznie całkowicie zrezygnowało z silników wysokoprężnych w samochodach osobowych na rzecz napędów hybrydowych, benzynowych lub elektrycznych. Fiat postanowił jednak pójść nieco inną drogą, a nowy Qubo L będzie oferowany wyłącznie z jednostkami Diesla.

Przypomnijmy, że Qubo L został oficjalnie zaprezentowany na początku bieżącego roku podczas Brussels Motor Show 2026 i nazwany przez Fiata zupełnie nowym rozdziałem w historii marki. Samochód ten został zaprojektowany tak, aby sprostać oczekiwaniom zarówno rodzin z dziećmi, miłośników outdooru, jak i mieszkańców miast, którzy cenią sobie użytkową przestrzeń.

Fiat Qubo L w dwóch wersjach nadwozia. Większa pomieści 7 osób

Qubo L dostępny będzie w dwóch wariantach nadwozia - krótsza odmiana mierzy 4,40 m długości i została skonfigurowana jako samochód 5-osobowy. Dla osób potrzebujących większej liczby miejsc przygotowano wersję o długości 4,75 m, która może przewieźć siedem osób.

Fiat Qubo L dostępny będzie również w konfiguracji 7-osobowej. Fiat materiały prasowe

Największy nacisk położono na funkcjonalność wnętrza. W dłuższej wersji drugi rząd tworzą trzy niezależne fotele, które można regulować oddzielnie. Z tyłu przewidziano dodatkowo dwa siedzenia umieszczone na prowadnicach. Producent podaje, że system składania i konfiguracji foteli pozwala na stworzenie aż 144 różnych układów wnętrza.

Oprócz tego w kabinie znalazło się 27 schowków. Po złożeniu przedniego fotela pasażera możliwy jest transport przedmiotów o długości nawet 3 metrów, co może przydać się podczas przewożenia mebli, sprzętu sportowego czy materiałów budowlanych. Co więcej, pojemność bagażnika wynosi od 1355 do 1900 litrów, a po złożeniu i wyjęciu siedzeń - w zależności od wersji - wzrasta do nawet ponad 3000 litrów.

Nowy Fiat Qubo L z uwielbianym silnikiem. Pod maską Diesel

Klienci będą mogli wybierać pomiędzy dwoma wariantami napędowymi. Podstawowa jednostka 1.5 Diesel generuje moc 100 KM i współpracuje z manualną skrzynią biegów. Mocniejsza wersja dysponuje mocą 130 KM i będzie dostępna zarówno z przekładnią manualną, jak i automatyczną. Sprint do 100 km/h zajmuje od 11,2 do 13,4 s, a średnie zużycie paliwa deklarowane przez producenta to zaledwie 5,5 l/100 km.

Pod maską tylko jeden rodzaj silnika - Diesel o mocy 100 lub 130 KM. Fiat materiały prasowe

Na liście wyposażenia znajduje się otwierana szyba w tylnej klapie, która pozwala dostać się do bagażnika bez konieczności podnoszenia całej klapy. Dostępny będzie również panoramiczny dach oraz system Extended Grip Control, który wspomaga kierowcę podczas jazdy po bardziej wymagających drogach.

Ile kosztuje Fiat Qubo L w Polsce?

Fiat przygotował trzy wersje wyposażenia: Pop, Icon oraz La Prima. Samochód można zamawiać już teraz, a ceny rozpoczynają się od 89,9 tys. zł za 5-osobową odmianę Pop z silnikiem Diesla o mocy 100 KM.

