Spis treści: Fiat Grizzly będzie miał wersję spalinową, hybrydową i elektryczną Fiat Grizzly trafi do Polski. Będzie miał przystępną cenę Fiat rozpoczyna ekspansję. Będzie wiodącą marką Stellantisa

Fiat opublikował pierwsze zdjęcia Grizzly. Wiemy już, że samochód będzie dostępny w dwóch wersjach nadwoziowych, jako klasyczny, pięciodrzwiowy hatchback i jako również pięciodrzwiowe auto z szybciej opadającą linią dachu o nazwie Grizzly Fastback.

Niezależnie od nadwozia długość samochodu będzie wynosiła niecałe 4,5 m. Stylizacją Grizzly nawiązuje do innego modelu spod znaku niedźwiedzi, czyli Grande Pandy. Grizzly ma dość mocny wygląd z ostro zarysowanymi krawędziami oraz charakterystyczne pikselowe światła zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Fiat Grizzly Fastback materiały prasowe

Fiat Grizzly będzie miał wersję spalinową, hybrydową i elektryczną

Szczegółów technicznych jeszcze nie znamy, ale Fiat podkreśla, że Grizzly będzie dostępne z pełną gamą układów napędowych, od silników benzynowych po wersje elektryczne.

Nie zdradzono danych technicznych, ale samochód będzie oparty na platformie Stellantisa o nazwie Smart Car, co oznacza, że będzie odpowiednikiem takich pojazdów, jak Opel Frontera czy Citroen C3 Aircross.

Fiat Grizzly materiały prasowe

Na tej podstawie możemy łatwo wywnioskować, jakie napędy będzie miało Grizzly. Wersja czysto benzynowa otrzyma trzycylindrowy benzynowy silnik 1.2 o mocy 100 KM parowany z manualną skrzynią biegów. Wyżej będzie pozycjonowana wersja hybrydowa, w której silnik 1.2 jest wspierany elektrycznym o mocy 28,5 KM, co daje moc systemową 145 KM, w tej odmianie moment obrotowy trafia na koła za pośrednictwem skrzyni automatycznej.

Ofertę uzupełnią auta elektryczne, zapewne oferowana z bateriami o pojemności 44 lub 54 kWh i silnikiem o mocy 113 KM.

Fiat Grizzly trafi do Polski. Będzie miał przystępną cenę

Fiat Grizzly będzie samochodem globalnym, oferowanym w krajach europejskich, na Bliskim Wschodzie i państwach Ameryki Łacińskiej. Ceny nie są jeszcze znane, ale producent zapewnia, że będą "przystępne".

Więcej nowym Fiacie Grizzly dowiemy się po wakacjach. Samochód zostanie zaprezentowany na salonie w Paryżu, który odbędzie się w październiku.

Fiat rozpoczyna ekspansję. Będzie wiodącą marką Stellantisa

Warto przypomnieć, że zgodnie z nowym planem Stellantisa o nazwie FaSTLAne 2030 Fiat stał się, obok Peugeota, Jeepa i Rama, jedną z wiodących marek koncernu. Stąd można liczyć, że Grizzly nie będzie ostatnim nowym modelem, który zostanie pokazany w nadchodzących miesiącach.

Koniec tanich aut z Chin? Nowa strategia gigantów INTERIA.PL INTERIA.PL