Fiat Grizzly nadjeżdża. Świetnie wygląda i będzie miał atrakcyjną cenę

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Fiat Grizzly to całkowicie nowy model, który ma pojawić się w salonach jeszcze w tym roku. Auto stanowi próbę powrotu włoskiej marki do segmentu C, a jednym z jego atutów będzie przystępna cena. Co już wiemy o tym modelu?

Dwa modele Fiata Grizzly w różnych wersjach nadwoziowych zaparkowane obok siebie na jasnym dziedzińcu.
Fiat Grizzly będzie oferowany w dwóch wersjach nadwoziowychmateriały prasowe

Spis treści:

  1. Fiat Grizzly będzie miał wersję spalinową, hybrydową i elektryczną
  2. Fiat Grizzly trafi do Polski. Będzie miał przystępną cenę
  3. Fiat rozpoczyna ekspansję. Będzie wiodącą marką Stellantisa

Fiat opublikował pierwsze zdjęcia Grizzly. Wiemy już, że samochód będzie dostępny w dwóch wersjach nadwoziowych, jako klasyczny, pięciodrzwiowy hatchback i jako również pięciodrzwiowe auto z szybciej opadającą linią dachu o nazwie Grizzly Fastback.

Niezależnie od nadwozia długość samochodu będzie wynosiła niecałe 4,5 m. Stylizacją Grizzly nawiązuje do innego modelu spod znaku niedźwiedzi, czyli Grande Pandy. Grizzly ma dość mocny wygląd z ostro zarysowanymi krawędziami oraz charakterystyczne pikselowe światła zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Złoty SUV marki Fiat z przyciemnianymi szybami, czarnym dachem i efektownymi tylnymi lampami LED, zaparkowany na żwirowej nawierzchni przy nowoczesnym budynku.
Fiat Grizzly Fastbackmateriały prasowe

Fiat Grizzly będzie miał wersję spalinową, hybrydową i elektryczną

Szczegółów technicznych jeszcze nie znamy, ale Fiat podkreśla, że Grizzly będzie dostępne z pełną gamą układów napędowych, od silników benzynowych po wersje elektryczne.

Nie zdradzono danych technicznych, ale samochód będzie oparty na platformie Stellantisa o nazwie Smart Car, co oznacza, że będzie odpowiednikiem takich pojazdów, jak Opel Frontera czy Citroen C3 Aircross.

Niebieski SUV marki Fiat zaparkowany na jasnym podjeździe, w tle ściana budynku i drzewo oliwne.
Fiat Grizzlymateriały prasowe

Na tej podstawie możemy łatwo wywnioskować, jakie napędy będzie miało Grizzly. Wersja czysto benzynowa otrzyma trzycylindrowy benzynowy silnik 1.2 o mocy 100 KM parowany z manualną skrzynią biegów. Wyżej będzie pozycjonowana wersja hybrydowa, w której silnik 1.2 jest wspierany elektrycznym o mocy 28,5 KM, co daje moc systemową 145 KM, w tej odmianie moment obrotowy trafia na koła za pośrednictwem skrzyni automatycznej.

Ofertę uzupełnią auta elektryczne, zapewne oferowana z bateriami o pojemności 44 lub 54 kWh i silnikiem o mocy 113 KM.

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Paweł Rygas
Paweł Rygas

Fiat Grizzly trafi do Polski. Będzie miał przystępną cenę

Fiat Grizzly będzie samochodem globalnym, oferowanym w krajach europejskich, na Bliskim Wschodzie i państwach Ameryki Łacińskiej. Ceny nie są jeszcze znane, ale producent zapewnia, że będą "przystępne".

Więcej nowym Fiacie Grizzly dowiemy się po wakacjach. Samochód zostanie zaprezentowany na salonie w Paryżu, który odbędzie się w październiku.

Fiat rozpoczyna ekspansję. Będzie wiodącą marką Stellantisa

Warto przypomnieć, że zgodnie z nowym planem Stellantisa o nazwie FaSTLAne 2030 Fiat stał się, obok Peugeota, Jeepa i Rama, jedną z wiodących marek koncernu. Stąd można liczyć, że Grizzly nie będzie ostatnim nowym modelem, który zostanie pokazany w nadchodzących miesiącach.

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