Fiat Grizzly coraz bliżej premiery. Kolejny rąbek tajemnicy uchylony

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Fiat Grizzly to całkowicie nowy model, który już wkrótce poszerzy ofertę włoskiej marki. Włosi umiejętnie stopniują napięcie przed jego premierą i właśnie uchylili kolejny rąbek tajemnicy.

article cover
Fiat Grizzly i Grizzly Fastbackmateriały prasowe

Spis treści:

  1. Fiat Grizzly i Grizzly Fastback. Dwa modele dla różnych kierowców
  2. Jakie napędy otrzyma Fiat Grizzly?
  3. Kiedy premiera Fiata Grizzly?

Pierwsze informacje o Fiacie Grizzly pojawiły się na początku czerwca. Wówczas zaprezentowano jedną fotografię, na której zaprezentowano od razu dwie wersje nadwoziowe - klasycznego pięciodrzwiowego hatchbacka i odmianę z szybciej opadającą linią dachu o nazwie Grizzly Fastback. Ujawniono również, że Grizzly to model globalny, kompaktowy, który będzie dostępny również w Europie.

Fiat Grizzly i Grizzly Fastback. Dwa modele dla różnych kierowców

Dziś, 11 lipca, z okazji 127. rocznicy założenia firmy, Fiat zdradził kolejne informacje na temat Grizzly, m.in. zaprezentowano film reklamowy.

Oba wersje nowego modelu powstały z myślą o rodzinach, jednak różnią się charakterem. Fiat Grizzly mierzy 4,4 metra długości i ma zapewniać przestronne wnętrze oraz komfort podczas codziennego użytkowania.

Grizzly Fastback jest o 10 cm dłuższy. Nadwozie o długości 4,5 metra ma bardziej dynamiczne proporcje, a jednocześnie zachowuje przestronną kabinę. Imponować może pojemność bagażnika, która ma wynosić 600 litrów.

Zobacz również:

Fiat Grizzly będzie oferowany w dwóch wersjach nadwoziowych
Premiery

Fiat Grizzly nadjeżdża. Świetnie wygląda i będzie miał atrakcyjną cenę

Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Według producenta, Grizzly ma trafić do osób, które oczekują przede wszystkim przestrzeni, wygody i funkcjonalności. Z kolei Grizzly Fastback jest skierowany do klientów szukających bardziej dynamicznej stylistyki, bez rezygnowania z praktycznych rozwiązań.

Jakie napędy otrzyma Fiat Grizzly?

Klienci będą mogli wybierać spośród kilku wersji napędowych. W ofercie znajdą się silniki benzynowe, układy mild hybrid oraz odmiany całkowicie elektryczne o mocy do 145 KM. W zależności od rynku dostępne będą zarówno manualne, jak i automatyczne skrzynie biegów.

Producent nie zdradza szczegółów, ale wiemy, że Grizzly będzie oparty na platformie Stellantisa o nazwie Smart Car, co oznacza, że będzie odpowiednikiem takich pojazdów, jak Opel Frontera czy Citroen C3 Aircross. A stąd łatwo możemy wywnioskować, jakie Grizzly otrzyma układy napędowe.

Grupa osób zgromadzona wokół dwóch nowoczesnych samochodów SUV zaparkowanych na brukowanym placu przy historycznym budynku o charakterystycznych łukach i zdobieniach.
Fiat Grizzlymateriały prasowe

Wersja czysto benzynowa zapewne otrzyma trzycylindrowy benzynowy silnik 1.2 o mocy 100 KM parowany z manualną skrzynią biegów. Wyżej będzie pozycjonowana wersja hybrydowa, w której silnik 1.2 jest wspierany elektrycznym o mocy 28,5 KM, co daje moc systemową 145 KM, w tej odmianie moment obrotowy trafia na koła za pośrednictwem skrzyni automatycznej.

Ofertę uzupełnią auta elektryczne, zapewne oferowana z bateriami o pojemności 44 lub 54 kWh i silnikiem o mocy 113 KM.

Kiedy premiera Fiata Grizzly?

Pierwszy publiczny pokaz Fiatów Grizzly i Grizzly Fastback odbędzie się podczas październikowego Paris Motor Show. Rynkowy debiut obu samochodów zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku.

Nowy model będzie samochodem globalnym, oferowanym w krajach europejskich, na Bliskim Wschodzie i państwach Ameryki Łacińskiej. Ceny nie są jeszcze znane, ale producent zapewnia, że będą "przystępne".

Warto przypomnieć, że zgodnie z nowym planem Stellantisa o nazwie FaSTLAne 2030 Fiat stał się, obok Peugeota, Jeepa i Rama, jedną z wiodących marek koncernu. Stąd można liczyć, że Grizzly nie będzie ostatnim nowym modelem, który zostanie pokazany w nadchodzących miesiącach.

Dacia Striker ma wszystko, by być bestsellerem. W tym LPG i 600 l bagażnika INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze