Fiat Grizzly coraz bliżej premiery. Kolejny rąbek tajemnicy uchylony

Spis treści: Fiat Grizzly i Grizzly Fastback. Dwa modele dla różnych kierowców Jakie napędy otrzyma Fiat Grizzly? Kiedy premiera Fiata Grizzly?

Pierwsze informacje o Fiacie Grizzly pojawiły się na początku czerwca. Wówczas zaprezentowano jedną fotografię, na której zaprezentowano od razu dwie wersje nadwoziowe - klasycznego pięciodrzwiowego hatchbacka i odmianę z szybciej opadającą linią dachu o nazwie Grizzly Fastback. Ujawniono również, że Grizzly to model globalny, kompaktowy, który będzie dostępny również w Europie.

Fiat Grizzly i Grizzly Fastback. Dwa modele dla różnych kierowców

Dziś, 11 lipca, z okazji 127. rocznicy założenia firmy, Fiat zdradził kolejne informacje na temat Grizzly, m.in. zaprezentowano film reklamowy.

Oba wersje nowego modelu powstały z myślą o rodzinach, jednak różnią się charakterem. Fiat Grizzly mierzy 4,4 metra długości i ma zapewniać przestronne wnętrze oraz komfort podczas codziennego użytkowania.

Grizzly Fastback jest o 10 cm dłuższy. Nadwozie o długości 4,5 metra ma bardziej dynamiczne proporcje, a jednocześnie zachowuje przestronną kabinę. Imponować może pojemność bagażnika, która ma wynosić 600 litrów.

Według producenta, Grizzly ma trafić do osób, które oczekują przede wszystkim przestrzeni, wygody i funkcjonalności. Z kolei Grizzly Fastback jest skierowany do klientów szukających bardziej dynamicznej stylistyki, bez rezygnowania z praktycznych rozwiązań.

Jakie napędy otrzyma Fiat Grizzly?

Klienci będą mogli wybierać spośród kilku wersji napędowych. W ofercie znajdą się silniki benzynowe, układy mild hybrid oraz odmiany całkowicie elektryczne o mocy do 145 KM. W zależności od rynku dostępne będą zarówno manualne, jak i automatyczne skrzynie biegów.

Producent nie zdradza szczegółów, ale wiemy, że Grizzly będzie oparty na platformie Stellantisa o nazwie Smart Car, co oznacza, że będzie odpowiednikiem takich pojazdów, jak Opel Frontera czy Citroen C3 Aircross. A stąd łatwo możemy wywnioskować, jakie Grizzly otrzyma układy napędowe.

Fiat Grizzly materiały prasowe

Wersja czysto benzynowa zapewne otrzyma trzycylindrowy benzynowy silnik 1.2 o mocy 100 KM parowany z manualną skrzynią biegów. Wyżej będzie pozycjonowana wersja hybrydowa, w której silnik 1.2 jest wspierany elektrycznym o mocy 28,5 KM, co daje moc systemową 145 KM, w tej odmianie moment obrotowy trafia na koła za pośrednictwem skrzyni automatycznej.

Ofertę uzupełnią auta elektryczne, zapewne oferowana z bateriami o pojemności 44 lub 54 kWh i silnikiem o mocy 113 KM.

Kiedy premiera Fiata Grizzly?

Pierwszy publiczny pokaz Fiatów Grizzly i Grizzly Fastback odbędzie się podczas październikowego Paris Motor Show. Rynkowy debiut obu samochodów zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku.

Nowy model będzie samochodem globalnym, oferowanym w krajach europejskich, na Bliskim Wschodzie i państwach Ameryki Łacińskiej. Ceny nie są jeszcze znane, ale producent zapewnia, że będą "przystępne".

Warto przypomnieć, że zgodnie z nowym planem Stellantisa o nazwie FaSTLAne 2030 Fiat stał się, obok Peugeota, Jeepa i Rama, jedną z wiodących marek koncernu. Stąd można liczyć, że Grizzly nie będzie ostatnim nowym modelem, który zostanie pokazany w nadchodzących miesiącach.

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