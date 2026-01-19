Exlantix nie startuje od zera. Grupa Chery jest już obecna w Polsce za sprawą marek Chery, Omoda i Jaecoo, które zbudowały sieć dealerską i zaplecze serwisowe. Nowy brand ma jednak inne zadanie - wejść bezpośrednio do segmentu dużych, luksusowych samochodów elektrycznych i rywalizować z modelami BMW, Mercedesa czy Audi.

Nowa marka premium Grupy Chery wchodzi do Polski

Exlantix pozycjonowany jest wyraźnie wyżej i od początku celuje w segment luksusowych samochodów elektrycznych. Na start, w pierwszym kwartale 2026 roku, do sprzedaży trafią dwa modele: liftback Exlantix ES oraz SUV klasy wyższej Exlantix ET. Importer ujawnił ceny obu wersji oraz szczegóły oferty na polski rynek.

Jedna wersja wyposażenia i uproszczona oferta Exlantix

Zarówno ES, jak i ET będą oferowane wyłącznie w jednej wersji - Premium. Producent rezygnuje z klasycznego konfiguratora i pakietów opcjonalnych - całe dostępne wyposażenie znajduje się w standardzie. Ma to uprościć proces zakupu i ograniczyć różnice cenowe pomiędzy egzemplarzami.

Oba modele korzystają z tej samej bazy technicznej: architektury 800 V, dwóch silników elektrycznych (napęd AWD), mocy systemowej 480 KM oraz akumulatora trakcyjnego o pojemności 100 kWh. Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 290 kW, co - według deklaracji producenta - pozwala uzupełnić energię od 30 do 80 proc. w około 15 minut.

Exlantix ES - elektryczna limuzyna klasy wyższej

Exlantix ES to niemal pięciometrowy liftback o niskiej, aerodynamicznej sylwetce (Cx 0,205). Napęd AWD o mocy 480 KM i momencie 663 Nm umożliwia przyspieszenie 0-100 km/h w 4,2 s. Zasięg według WLTP wynosi do 610 km.

Przyspieszenie 0-100 km/h w 4,2 s i napęd na cztery koła definiują ES-a jako pełnowymiarową elektryczną limuzynę klasy wyższej, projektowaną z myślą o jeździe autostradowej i długodystansowej.

Exlantix ET kosztuje 330 tys. zł Konrad Radliński INTERIA.PL

Wyposażenie Exlantix ES w standardzie

W standardowym wyposażeniu znalazły się m.in. tapicerka ze skóry Nappa i Alcantary, panoramiczny dach, trzystrefowa klimatyzacja oraz oświetlenie ambientowe z 256 kolorami. Kierowca ma do dyspozycji centralny wyświetlacz 15,6 cala oraz 21-calowy head-up display.

Za nagłośnienie odpowiada system audio z 23 głośnikami i Dolby Atmos. Fotele przednie oferują funkcje podgrzewania, wentylacji i masażu. Całość uzupełnia komplet systemów wsparcia kierowcy.

Cena Exlantix ES w wersji Premium: 329 900 zł brutto.

Karoseria Exlatixa ES ma przeszło 5 metrów długości Konrad Radliński INTERIA.PL

Exlantix ET - luksusowy SUV z pneumatycznym zawieszeniem

Exlantix ET to SUV o długości 4980 mm, technicznie oparty na tej samej architekturze co ES. Również tutaj zastosowano napęd AWD o mocy 480 KM. Przyspieszenie 0-100 km/h zajmuje 4,8 s, a zasięg według WLTP wynosi do 556 km.

Model ET został wyraźnie ukierunkowany na komfort podróżowania. Standardem jest pneumatyczne zawieszenie z adaptacyjną regulacją tłumienia, które ma zapewnić wysoki komfort jazdy niezależnie od warunków.

Exlantix ET kosztuje 350 tys. zł materiały prasowe

Wyposażenie i charakter Exlantix ET

Wnętrze ET oferuje m.in. wentylowane i podgrzewane fotele z funkcją masażu, podgrzewaną i wentylowaną tylną kanapę, dyfuzor zapachowy, system jonizacji powietrza oraz panoramiczny dach o powierzchni 2,4 m2. Zakres wyposażenia odpowiada temu, co w segmencie premium często dostępne jest dopiero w najwyższych wersjach.

Cena Exlantix ET w wersji Premium: 349 900 zł brutto.

Wyposażeniem chce konkurować z topowymi europejskimi markami premium materiały prasowe

Z kim będą konkurować Exlantix ES i ET

Exlantix ES celuje w segment dużych elektrycznych limuzyn klasy premium, gdzie dominują dziś modele takie jak BMW i5, Mercedes EQE czy Tesla Model S. Exlantix ET mierzy w klientów dużych SUV-ów elektrycznych, konkurując m.in. z BMW iX, Mercedesem EQE SUV oraz Audi Q8 e-tron.

W obu przypadkach producent stawia na relację ceny do zakresu wyposażenia oraz uproszczoną ofertę.

Systemy wsparcia, bezpieczeństwo i gwarancja

Oba modele oferują pełny pakiet systemów wsparcia kierowcy, w tym adaptacyjny tempomat z utrzymaniem pasa ruchu, systemy unikania kolizji, monitoring martwego pola, asystenta parkowania oraz system kamer 540 stopni. Zarówno ES, jak i ET uzyskały pięć gwiazdek w testach Euro NCAP.

Exlantix oferuje 7 lat lub 150 tys. km gwarancji na cały pojazd (alternatywnie 3 lata bez limitu przebiegu) oraz 8 lat lub 160 tys. km na baterię trakcyjną i układ elektryczny.

Kiedy Exlantix trafi do salonów w Polsce

Pierwsze salony Exlantix mają zostać otwarte na początku 2026 roku w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. W dalszej części roku mają powstawać kolejne.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL