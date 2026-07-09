Spis treści: Denza Z ma 1604 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,25 s Bateria Denzy Z nie jest może duża, ale za to ładuje się 9 minut! Platforma e3 Sports Car Platform z rozwiązaniami rodem z toru Wersja Racing przygotowana na Nürburgring Cztery miejsca i luksusowe wnętrze Denza Z trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku

Prezentację nowego modelu poprowadzili wiceprezes BYD Stella Li (Denza to marka należąca do tego chińskiego producenta) oraz mistrz świata Formuły 1 Jenson Button.

Ogłoszono, że do sprzedaży trafią trzy odmiany - Coupe, Spider i Racing. Powstanie również specjalna wersja Special Edition, która jesienią ma podjąć próbę ustanowienia rekordu okrążenia na północnej pętli Nürburgringu.

Denza Z ma 1604 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,25 s

Sercem Denzy Z jest nowa platforma e3 Sports Car Platform opracowana specjalnie dla marki Dezna. Niezależnie od wersji samochód jest napędzany przez układ trzech silników elektrycznych - jeden napędza przednią oś, a dwa - tylne koła.

Łączna moc układu wynosi 1604 KM, a maksymalny moment obrotowy osiąga 1240 Nm. Coupe przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 2,25 sekundy i rozpędza się do 300 km/h.

Denza Z materiały prasowe

Jeszcze lepszymi osiągami ma pochwalić się odmiana Racing. Na opcjonalnych oponach półslick rozpędza się do 100 km/h w 1,96 sekundy, a prędkość maksymalna wzrasta do 349 km/h.

Moc najbardziej ekstremalnej wersji, czyli Special Edition przekroczy granicę 2000 KM. Producent zapowiada przyspieszenie do 100 km/h w czasie krótszym niż 1,7 s. Szczegóły techniczne tej wersji zostaną ujawnione później.

Bateria Denzy Z nie jest może duża, ale za to ładuje się 9 minut!

Denza Z wykorzystuje drugą generację akumulatora Blade Battery o pojemności 76 kWh (jak na tak potężną moc pojemność jest mocno przeciętna) oraz nową technologię Flash Charging. Według producenta uzupełnienie energii od 10 do 70 proc. zajmuje zaledwie 5 minut, natomiast ładowanie od 10 do 97 proc. trwa 9 minut. Nawet przy temperaturze -30 stopni Celsjusza samochód ma osiągnąć poziom od 20 do 97 proc. w ciągu 12 minut.

Denza Z materiały prasowe

Za takie parametry odpowiada nowa architektura baterii oraz stacja ładowania FLASH Charging opracowana przez BYD. Firma podkreśla, że rozwiązanie ma łączyć bardzo wysoką moc ładowania z trwałością i bezpieczeństwem akumulatora.

Platforma e3 Sports Car Platform z rozwiązaniami rodem z toru

Nowa platforma przynosi kilka technologii, które producent określa jako unikalne w tej klasie. Wśród nich znalazł się inteligentny system sterowania momentem obrotowym trzech silników, integracja akumulatora z konstrukcją nadwozia Cell-to-Body oraz zawieszenie DiSus-M z amortyzatorami magnetoreologicznymi.

Denza Z materiały prasowe

Układ sterowania potrafi reagować w czasie około 10 milisekund, zarządzając jednocześnie napędem, hamulcami, zawieszeniem i układem kierowniczym. Samochód otrzymał także system stabilizujący auto po uszkodzeniu opony oraz funkcję wykonywania tzw. compass turn, czyli obrotu wokół przedniej osi.

Za skuteczne hamowanie odpowiadają standardowe hamulce karbonowo-ceramiczne z sześciotłoczkowymi zaciskami z przodu i czterotłoczkowymi z tyłu.

Wersja Racing przygotowana na Nürburgring

Wersja Racing otrzymała przeprojektowany układ chłodzenia, karbonowy splitter, generatory wirów pod podłogą oraz opcjonalne tylne skrzydło z włókna węglowego. Całość generuje do 1060 kg docisku przy prędkości 349 km/h.

Jeszcze dalej idzie Special Edition. Dzięki aktywnej aerodynamice i szerokiemu wykorzystaniu włókna węglowego samochód ma wytwarzać ponad 2000 kg docisku przy 300 km/h.

Cztery miejsca i luksusowe wnętrze

Denza Z ma długość 4780 mm, producent zastosował rozstaw osi wynoszący 2780 mm. Duży rozstaw osi jest konieczny do zmieszczenia baterii, ponadto w kabinie można było wygospodarować cztery miejsca.

Denza Z materiały prasowe

We wnętrzu zastosowano włókno węglowe, metalowe elementy i materiały przypominające zamsz. Kierowca korzysta z cyfrowych zegarów o przekątnej 8,88 cala oraz centralnego ekranu multimedialnego 12,8 cala z usługami Google.

Na wyposażeniu znalazły się także wentylowane, podgrzewane i masujące fotele z elektryczną regulacją, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, cyfrowe lusterko wsteczne, system audio Devialet z maksymalnie 12 głośnikami oraz zdalny dostęp do auta przez aplikację.

Denza Z materiały prasowe

Tryb Track pozwala analizować dane z jazdy po torze, zapisywać okrążenia i indywidualnie konfigurować pracę napędu, zawieszenia, układu hamulcowego czy systemów kontroli trakcji.

Denza Z trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku

Po premierze w Goodwood specjalna odmiana rozpocznie przygotowania do prób bicia rekordu na Nürburgringu. Tymczasem wersje Coupe, Spider i Racing mają trafić do sprzedaży na wybranych rynkach jeszcze tego lata, a pierwsze egzemplarze powinny zostać dostarczone klientom przed końcem roku.

Ceny nie są jeszcze znane.

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