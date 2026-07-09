Denza Z ma trzy silniki, 1604 KM i ładuje się w 9 minut
Denza Z to elektryczny supersamochód o fenomalnej mocy i osiągach. Model ten trafi do Europy, a jego oficjalna premiera miała miejsce na Goodwood Festival of Speed. Producent zapowiedział cztery wersje, w tym odmianę przygotowaną z myślą o walce o rekord okrążenia Nürburgringu.
Spis treści:
- Denza Z ma 1604 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,25 s
- Bateria Denzy Z nie jest może duża, ale za to ładuje się 9 minut!
- Platforma e3 Sports Car Platform z rozwiązaniami rodem z toru
- Wersja Racing przygotowana na Nürburgring
- Cztery miejsca i luksusowe wnętrze
- Denza Z trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku
Prezentację nowego modelu poprowadzili wiceprezes BYD Stella Li (Denza to marka należąca do tego chińskiego producenta) oraz mistrz świata Formuły 1 Jenson Button.
Ogłoszono, że do sprzedaży trafią trzy odmiany - Coupe, Spider i Racing. Powstanie również specjalna wersja Special Edition, która jesienią ma podjąć próbę ustanowienia rekordu okrążenia na północnej pętli Nürburgringu.
Denza Z ma 1604 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,25 s
Sercem Denzy Z jest nowa platforma e3 Sports Car Platform opracowana specjalnie dla marki Dezna. Niezależnie od wersji samochód jest napędzany przez układ trzech silników elektrycznych - jeden napędza przednią oś, a dwa - tylne koła.
Łączna moc układu wynosi 1604 KM, a maksymalny moment obrotowy osiąga 1240 Nm. Coupe przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 2,25 sekundy i rozpędza się do 300 km/h.
Jeszcze lepszymi osiągami ma pochwalić się odmiana Racing. Na opcjonalnych oponach półslick rozpędza się do 100 km/h w 1,96 sekundy, a prędkość maksymalna wzrasta do 349 km/h.
Moc najbardziej ekstremalnej wersji, czyli Special Edition przekroczy granicę 2000 KM. Producent zapowiada przyspieszenie do 100 km/h w czasie krótszym niż 1,7 s. Szczegóły techniczne tej wersji zostaną ujawnione później.
Bateria Denzy Z nie jest może duża, ale za to ładuje się 9 minut!
Denza Z wykorzystuje drugą generację akumulatora Blade Battery o pojemności 76 kWh (jak na tak potężną moc pojemność jest mocno przeciętna) oraz nową technologię Flash Charging. Według producenta uzupełnienie energii od 10 do 70 proc. zajmuje zaledwie 5 minut, natomiast ładowanie od 10 do 97 proc. trwa 9 minut. Nawet przy temperaturze -30 stopni Celsjusza samochód ma osiągnąć poziom od 20 do 97 proc. w ciągu 12 minut.
Za takie parametry odpowiada nowa architektura baterii oraz stacja ładowania FLASH Charging opracowana przez BYD. Firma podkreśla, że rozwiązanie ma łączyć bardzo wysoką moc ładowania z trwałością i bezpieczeństwem akumulatora.
Platforma e3 Sports Car Platform z rozwiązaniami rodem z toru
Nowa platforma przynosi kilka technologii, które producent określa jako unikalne w tej klasie. Wśród nich znalazł się inteligentny system sterowania momentem obrotowym trzech silników, integracja akumulatora z konstrukcją nadwozia Cell-to-Body oraz zawieszenie DiSus-M z amortyzatorami magnetoreologicznymi.
Układ sterowania potrafi reagować w czasie około 10 milisekund, zarządzając jednocześnie napędem, hamulcami, zawieszeniem i układem kierowniczym. Samochód otrzymał także system stabilizujący auto po uszkodzeniu opony oraz funkcję wykonywania tzw. compass turn, czyli obrotu wokół przedniej osi.
Za skuteczne hamowanie odpowiadają standardowe hamulce karbonowo-ceramiczne z sześciotłoczkowymi zaciskami z przodu i czterotłoczkowymi z tyłu.
Wersja Racing przygotowana na Nürburgring
Wersja Racing otrzymała przeprojektowany układ chłodzenia, karbonowy splitter, generatory wirów pod podłogą oraz opcjonalne tylne skrzydło z włókna węglowego. Całość generuje do 1060 kg docisku przy prędkości 349 km/h.
Jeszcze dalej idzie Special Edition. Dzięki aktywnej aerodynamice i szerokiemu wykorzystaniu włókna węglowego samochód ma wytwarzać ponad 2000 kg docisku przy 300 km/h.
Cztery miejsca i luksusowe wnętrze
Denza Z ma długość 4780 mm, producent zastosował rozstaw osi wynoszący 2780 mm. Duży rozstaw osi jest konieczny do zmieszczenia baterii, ponadto w kabinie można było wygospodarować cztery miejsca.
We wnętrzu zastosowano włókno węglowe, metalowe elementy i materiały przypominające zamsz. Kierowca korzysta z cyfrowych zegarów o przekątnej 8,88 cala oraz centralnego ekranu multimedialnego 12,8 cala z usługami Google.
Na wyposażeniu znalazły się także wentylowane, podgrzewane i masujące fotele z elektryczną regulacją, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, cyfrowe lusterko wsteczne, system audio Devialet z maksymalnie 12 głośnikami oraz zdalny dostęp do auta przez aplikację.
Tryb Track pozwala analizować dane z jazdy po torze, zapisywać okrążenia i indywidualnie konfigurować pracę napędu, zawieszenia, układu hamulcowego czy systemów kontroli trakcji.
Denza Z trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku
Po premierze w Goodwood specjalna odmiana rozpocznie przygotowania do prób bicia rekordu na Nürburgringu. Tymczasem wersje Coupe, Spider i Racing mają trafić do sprzedaży na wybranych rynkach jeszcze tego lata, a pierwsze egzemplarze powinny zostać dostarczone klientom przed końcem roku.
Ceny nie są jeszcze znane.