Denza Z ma trzy silniki, 1604 KM i ładuje się w 9 minut

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Denza Z to elektryczny supersamochód o fenomalnej mocy i osiągach. Model ten trafi do Europy, a jego oficjalna premiera miała miejsce na Goodwood Festival of Speed. Producent zapowiedział cztery wersje, w tym odmianę przygotowaną z myślą o walce o rekord okrążenia Nürburgringu.

Pomarańczowy Denza Z z czarnym dachem, sportowa sylwetka, duże felgi, ciemne tło.
Denza Zmateriały prasowe

Spis treści:

  1. Denza Z ma 1604 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,25 s
  2. Bateria Denzy Z nie jest może duża, ale za to ładuje się 9 minut!
  3. Platforma e3 Sports Car Platform z rozwiązaniami rodem z toru
  4. Wersja Racing przygotowana na Nürburgring
  5. Cztery miejsca i luksusowe wnętrze
  6. Denza Z trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku

Prezentację nowego modelu poprowadzili wiceprezes BYD Stella Li (Denza to marka należąca do tego chińskiego producenta) oraz mistrz świata Formuły 1 Jenson Button.

Ogłoszono, że do sprzedaży trafią trzy odmiany - Coupe, Spider i Racing. Powstanie również specjalna wersja Special Edition, która jesienią ma podjąć próbę ustanowienia rekordu okrążenia na północnej pętli Nürburgringu.

Denza Z ma 1604 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,25 s

Sercem Denzy Z jest nowa platforma e3 Sports Car Platform opracowana specjalnie dla marki Dezna. Niezależnie od wersji samochód jest napędzany przez układ trzech silników elektrycznych - jeden napędza przednią oś, a dwa - tylne koła.

Łączna moc układu wynosi 1604 KM, a maksymalny moment obrotowy osiąga 1240 Nm. Coupe przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 2,25 sekundy i rozpędza się do 300 km/h.

Pomarańczowy sportowy samochód z nisko zawieszonym nadwoziem, wyrazistymi reflektorami i aerodynamiczną sylwetką, prezentowany na neutralnym tle.
Denza Zmateriały prasowe

Jeszcze lepszymi osiągami ma pochwalić się odmiana Racing. Na opcjonalnych oponach półslick rozpędza się do 100 km/h w 1,96 sekundy, a prędkość maksymalna wzrasta do 349 km/h.

Moc najbardziej ekstremalnej wersji, czyli Special Edition przekroczy granicę 2000 KM. Producent zapowiada przyspieszenie do 100 km/h w czasie krótszym niż 1,7 s. Szczegóły techniczne tej wersji zostaną ujawnione później.

Bateria Denzy Z nie jest może duża, ale za to ładuje się 9 minut!

Denza Z wykorzystuje drugą generację akumulatora Blade Battery o pojemności 76 kWh (jak na tak potężną moc pojemność jest mocno przeciętna) oraz nową technologię Flash Charging. Według producenta uzupełnienie energii od 10 do 70 proc. zajmuje zaledwie 5 minut, natomiast ładowanie od 10 do 97 proc. trwa 9 minut. Nawet przy temperaturze -30 stopni Celsjusza samochód ma osiągnąć poziom od 20 do 97 proc. w ciągu 12 minut.

Pomarańczowy sportowy samochód o opływowych liniach i przyciemnianych szybach, widoczny z profilu w delikatnym oświetleniu, podkreślającym czarne felgi oraz nowoczesny tył nadwozia z charakterystycznymi światłami LED.
Denza Zmateriały prasowe

Za takie parametry odpowiada nowa architektura baterii oraz stacja ładowania FLASH Charging opracowana przez BYD. Firma podkreśla, że rozwiązanie ma łączyć bardzo wysoką moc ładowania z trwałością i bezpieczeństwem akumulatora.

Platforma e3 Sports Car Platform z rozwiązaniami rodem z toru

Nowa platforma przynosi kilka technologii, które producent określa jako unikalne w tej klasie. Wśród nich znalazł się inteligentny system sterowania momentem obrotowym trzech silników, integracja akumulatora z konstrukcją nadwozia Cell-to-Body oraz zawieszenie DiSus-M z amortyzatorami magnetoreologicznymi.

Pomarańczowy sportowy samochód o opływowych kształtach w profilu, z czarnym dachem i przyciemnianymi szybami, podkreślony światłem na ciemnym tle.
Denza Zmateriały prasowe

Układ sterowania potrafi reagować w czasie około 10 milisekund, zarządzając jednocześnie napędem, hamulcami, zawieszeniem i układem kierowniczym. Samochód otrzymał także system stabilizujący auto po uszkodzeniu opony oraz funkcję wykonywania tzw. compass turn, czyli obrotu wokół przedniej osi.

Za skuteczne hamowanie odpowiadają standardowe hamulce karbonowo-ceramiczne z sześciotłoczkowymi zaciskami z przodu i czterotłoczkowymi z tyłu.

Wersja Racing przygotowana na Nürburgring

Wersja Racing otrzymała przeprojektowany układ chłodzenia, karbonowy splitter, generatory wirów pod podłogą oraz opcjonalne tylne skrzydło z włókna węglowego. Całość generuje do 1060 kg docisku przy prędkości 349 km/h.

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Jeszcze dalej idzie Special Edition. Dzięki aktywnej aerodynamice i szerokiemu wykorzystaniu włókna węglowego samochód ma wytwarzać ponad 2000 kg docisku przy 300 km/h.

Cztery miejsca i luksusowe wnętrze

Denza Z ma długość 4780 mm, producent zastosował rozstaw osi wynoszący 2780 mm. Duży rozstaw osi jest konieczny do zmieszczenia baterii, ponadto w kabinie można było wygospodarować cztery miejsca.

Kierownica sportowego samochodu z charakterystyczną czerwono-czarną kolorystyką, nowoczesna deska rozdzielcza z cyfrowymi wyświetlaczami, dużym ekranem dotykowym pośrodku oraz detalami z włókna węglowego i pomarańczowymi akcentami na tapicerce.
Denza Zmateriały prasowe

We wnętrzu zastosowano włókno węglowe, metalowe elementy i materiały przypominające zamsz. Kierowca korzysta z cyfrowych zegarów o przekątnej 8,88 cala oraz centralnego ekranu multimedialnego 12,8 cala z usługami Google.

Na wyposażeniu znalazły się także wentylowane, podgrzewane i masujące fotele z elektryczną regulacją, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, cyfrowe lusterko wsteczne, system audio Devialet z maksymalnie 12 głośnikami oraz zdalny dostęp do auta przez aplikację.

Luksusowe wnętrze sportowego samochodu z pomarańczowo-czarną tapicerką, nowoczesną kierownicą, cyfrowym kokpitem oraz dużym ekranem dotykowym na centralnej konsoli.
Denza Zmateriały prasowe

Tryb Track pozwala analizować dane z jazdy po torze, zapisywać okrążenia i indywidualnie konfigurować pracę napędu, zawieszenia, układu hamulcowego czy systemów kontroli trakcji.

Denza Z trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku

Po premierze w Goodwood specjalna odmiana rozpocznie przygotowania do prób bicia rekordu na Nürburgringu. Tymczasem wersje Coupe, Spider i Racing mają trafić do sprzedaży na wybranych rynkach jeszcze tego lata, a pierwsze egzemplarze powinny zostać dostarczone klientom przed końcem roku.

Ceny nie są jeszcze znane.

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