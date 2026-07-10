Denza Bao 5 jest napędzana przez turbodoładowany silnik benzynowy 1.5, który współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc systemowa wynosi 544 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 760 Nm.

Przedni silnik elektryczny rozwija 272 KM, tylny - 388 KM, natomiast jednostka benzynowa generuje 150 KM. Jej głównym zadaniem jest jednak nie napędzanie auta, ale zasilanie akumulatora, dzięki czemu auto ma zapewniać charakterystykę jazdy zbliżoną do samochodu elektrycznego.

Takie parametry napędu pozwalają rozpędzić Bao 5 do 100 km/h w 4,8 s, prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h.

Zasięg całkowity przekracza 860 km. Na prądzie Bao 5 pojedzie ponad 90 km

Denza Beo 5 otrzymała akumulator Blade o poteżnej jak na auto hybrydowe pojemności 31,8 kWh. Według producenta pozwala on przejechać do 90 km wyłącznie na energii elektrycznej (WLTP).

Denza Bao 5 Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Po zatankowaniu i pełnym naładowaniu łączny zasięg wynosi 864 kilometrów. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,1 l/100 km według WLTP, a emisja CO₂ ma wynosić 30 g/km.

Akumulator można ładować prądem przemiennym z mocą 11 kW. Uzupełnienie energii od 15 do 100 proc. w ten sposób zajmuje niewiele ponad trzy godziny. Obsługiwane jest również szybkie ładowanie DC, które pozwala zwiększyć poziom naładowania z 30 do 80 proc. w 16 minut.

Denza Bao 5 ma terenowy charakter i trzy blokady mechanizmów różnicowych

Bao 5 to duży SUV. Długość nadwozia wynosi około 490 cm (są różnice w zależności od wersji) przy rozstawie osi mierzącym 280 cm. Szerokość auta to 197 cm, a wysokość - 192 lub 193 cm. Pojemność bagażnika wynosi 475 litrów, auto może holować przyczepę o masie do 2,5 tony.

Nowy SUV wykorzystuje ramową konstrukcję oraz technologię Cell-to-Chassis, w której akumulator stanowi element konstrukcyjny pojazdu. Producent zastosował elektroniczne blokady mechanizmów różnicowych z przodu i z tyłu oraz centralną blokadę rozdziału momentu obrotowego.

Denza Bao 5 materiały prasowe

Topowa odmiana Ultimate została wyposażona w inteligentne zawieszenie hydrauliczne DiSus-P. System analizuje dane z ponad 20 czujników i na bieżąco dostosowuje charakterystykę pracy zawieszenia. Pozwala również zwiększyć prześwit o 90 mm, do 310 mm.

Minimalny promień zawracania wynosi 5,9 metra, a kąty natarcia i zejścia w wersji Ultimate osiągają odpowiednio 39 i 34 stopnie.

Denza Bao 5 materiały prasowe

Wnętrze Beo jest pełne nowoczesnych technologii

Kabina Bao 5 została wyposażona w cztery ekrany dla przednich pasażerów. Kierowca korzysta z 12,3-calowego zestawu wskaźników i wyświetlacza Head-Up Display, natomiast centralnym punktem kokpitu jest 15,6-calowy ekran systemu multimedialnego z usługami Google.

Denza Bao 5 Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Przed pasażerem znalazł się dodatkowy ekran multimedialny, a sterowanie głosowe obsługuje ponad 300 funkcji samochodu.

Na pokładzie znalazł się także system audio Devialet z maksymalnie 18 głośnikami, fotele z elektryczną regulacją, funkcją masażu, podgrzewaniem i wentylacją oraz chłodzony i podgrzewany schowek o pojemności 4,5 litra. Producent przewidział również cyfrowy kluczyk oraz możliwość udostępniania go za pomocą aplikacji.

Denza Bao 5 materiały prasowe

Denza Bao 5 będzie oferowana w dwóch wersjach

Denza Bao 5 będzie oferowana w wersjach Elegance i Ultimate. Już podstawowa odmiana otrzyma panoramiczny dach, 18-calowe felgi, podgrzewane i wentylowane fotele z masażem, podgrzewaną kierownicę oraz rozbudowany system multimedialny.

Wersja Ultimate dodaje między innymi zawieszenie DiSus-P, 20-calowe obręcze, cyfrowe lusterko wsteczne, ulepszony system audio Devialet z 18 głośnikami oraz dodatkową ładowarkę indukcyjną.

Denza Bao 5 materiały prasowe

W wyposażeniu standardowym znajduje się również 11 poduszek powietrznych oraz rozbudowany zestaw systemów wspomagających kierowcę, obejmujący adaptacyjny tempomat, monitorowanie ruchu poprzecznego, asystenta utrzymania pasa ruchu, kamerę 360 stopni i system wspomagający zjazd ze wzniesień.

Podczas europejskiej premiery Stella Li, wiceprezes BYD, powiedziała: "Klienci segmentu premium w Europie uwielbiają SUV-y, dlatego jesteśmy przekonani, że Denza Bao 5 odniesie tutaj duży sukces. Elastyczność napędu DMO sprawia, że model jest gotowy na różne sytuacje - zarówno podczas codziennych dojazdów na samym prądzie, jak i jazdy poza utwardzonymi drogami."

Sprzedaż Denzy Bao 5 w Europie rozpocznie się jeszcze tego lata. Pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w ostatnim kwartale roku. Ceny nie są jeszcze znane.





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