Denza Bao 5 to hybrydowy SUV. Ma 544 KM i przejedzie ponad 860 km

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Denza Bao 5 oficjalnie zadebiutowała w Europie na Festiwalu Prędkości w Goodwood. To pierwszy SUV tej należącej do koncernu BYD marki, który trafi na Stary Kontynent. Auto ma napęd plug-in dużej mocy i ma sprawdzać się w terenie.

Denza Bao 5, żółty hybrydowy SUV na kamieniach, z dużymi kołami; w tle zwiedzający i inne auta.
Denza Bao 5Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Denza Bao 5 jest napędzana przez turbodoładowany silnik benzynowy 1.5, który współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc systemowa wynosi 544 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 760 Nm.

Przedni silnik elektryczny rozwija 272 KM, tylny - 388 KM, natomiast jednostka benzynowa generuje 150 KM. Jej głównym zadaniem jest jednak nie napędzanie auta, ale zasilanie akumulatora, dzięki czemu auto ma zapewniać charakterystykę jazdy zbliżoną do samochodu elektrycznego.

Takie parametry napędu pozwalają rozpędzić Bao 5 do 100 km/h w 4,8 s, prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h.

Zasięg całkowity przekracza 860 km. Na prądzie Bao 5 pojedzie ponad 90 km

Denza Beo 5 otrzymała akumulator Blade o poteżnej jak na auto hybrydowe pojemności 31,8 kWh. Według producenta pozwala on przejechać do 90 km wyłącznie na energii elektrycznej (WLTP).

Złoty SUV z czarnymi felgami, wyposażony w akcesoria turystyczne na dachu, zaparkowany w zadaszonym miejscu, otoczony przez osoby oglądające pojazd.
Denza Bao 5Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Po zatankowaniu i pełnym naładowaniu łączny zasięg wynosi 864 kilometrów. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,1 l/100 km według WLTP, a emisja CO₂ ma wynosić 30 g/km.

Akumulator można ładować prądem przemiennym z mocą 11 kW. Uzupełnienie energii od 15 do 100 proc. w ten sposób zajmuje niewiele ponad trzy godziny. Obsługiwane jest również szybkie ładowanie DC, które pozwala zwiększyć poziom naładowania z 30 do 80 proc. w 16 minut.

Denza Bao 5 ma terenowy charakter i trzy blokady mechanizmów różnicowych

Bao 5 to duży SUV. Długość nadwozia wynosi około 490 cm (są różnice w zależności od wersji) przy rozstawie osi mierzącym 280 cm. Szerokość auta to 197 cm, a wysokość - 192 lub 193 cm. Pojemność bagażnika wynosi 475 litrów, auto może holować przyczepę o masie do 2,5 tony.

Nowy SUV wykorzystuje ramową konstrukcję oraz technologię Cell-to-Chassis, w której akumulator stanowi element konstrukcyjny pojazdu. Producent zastosował elektroniczne blokady mechanizmów różnicowych z przodu i z tyłu oraz centralną blokadę rozdziału momentu obrotowego.

żółty samochód terenowy o nowoczesnej sylwetce, z czarnym dachem, kołem zapasowym zamocowanym z tyłu oraz dużymi czarnymi felgami, zaparkowany na asfalcie przy białym budynku
Denza Bao 5materiały prasowe

Topowa odmiana Ultimate została wyposażona w inteligentne zawieszenie hydrauliczne DiSus-P. System analizuje dane z ponad 20 czujników i na bieżąco dostosowuje charakterystykę pracy zawieszenia. Pozwala również zwiększyć prześwit o 90 mm, do 310 mm.

Minimalny promień zawracania wynosi 5,9 metra, a kąty natarcia i zejścia w wersji Ultimate osiągają odpowiednio 39 i 34 stopnie.

Konsola środkowa samochodu z nowoczesną dźwignią automatycznej skrzyni biegów oraz szeregiem przycisków do sterowania funkcjami pojazdu, w tym wyraźnie oznaczonym czerwoną osłoną przyciskiem awaryjnym.
Denza Bao 5materiały prasowe

Wnętrze Beo jest pełne nowoczesnych technologii

Kabina Bao 5 została wyposażona w cztery ekrany dla przednich pasażerów. Kierowca korzysta z 12,3-calowego zestawu wskaźników i wyświetlacza Head-Up Display, natomiast centralnym punktem kokpitu jest 15,6-calowy ekran systemu multimedialnego z usługami Google.

Nowoczesna kabina kierowcy z dużym, wielofunkcyjnym wyświetlaczem, elektroniczną dźwignią zmiany biegów oraz luksusowymi, skórzanymi fotelami.
Denza Bao 5Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Przed pasażerem znalazł się dodatkowy ekran multimedialny, a sterowanie głosowe obsługuje ponad 300 funkcji samochodu.

Na pokładzie znalazł się także system audio Devialet z maksymalnie 18 głośnikami, fotele z elektryczną regulacją, funkcją masażu, podgrzewaniem i wentylacją oraz chłodzony i podgrzewany schowek o pojemności 4,5 litra. Producent przewidział również cyfrowy kluczyk oraz możliwość udostępniania go za pomocą aplikacji.

Przestronna tylna kanapa samochodu z czarną tapicerką i dużą ilością miejsca na nogi, otwarte drzwi umożliwiają swobodny dostęp do wnętrza pojazdu.
Denza Bao 5materiały prasowe

Denza Bao 5 będzie oferowana w dwóch wersjach

Denza Bao 5 będzie oferowana w wersjach Elegance i Ultimate. Już podstawowa odmiana otrzyma panoramiczny dach, 18-calowe felgi, podgrzewane i wentylowane fotele z masażem, podgrzewaną kierownicę oraz rozbudowany system multimedialny.

Wersja Ultimate dodaje między innymi zawieszenie DiSus-P, 20-calowe obręcze, cyfrowe lusterko wsteczne, ulepszony system audio Devialet z 18 głośnikami oraz dodatkową ładowarkę indukcyjną.

Nowoczesna deska rozdzielcza z dużym, panoramicznym ekranem dotykowym, cyfrowym zestawem wskaźników, wielofunkcyjną kierownicą i wygodnymi fotelami w przestronnym wnętrzu samochodu.
Denza Bao 5materiały prasowe

W wyposażeniu standardowym znajduje się również 11 poduszek powietrznych oraz rozbudowany zestaw systemów wspomagających kierowcę, obejmujący adaptacyjny tempomat, monitorowanie ruchu poprzecznego, asystenta utrzymania pasa ruchu, kamerę 360 stopni i system wspomagający zjazd ze wzniesień.

Podczas europejskiej premiery Stella Li, wiceprezes BYD, powiedziała: "Klienci segmentu premium w Europie uwielbiają SUV-y, dlatego jesteśmy przekonani, że Denza Bao 5 odniesie tutaj duży sukces. Elastyczność napędu DMO sprawia, że model jest gotowy na różne sytuacje - zarówno podczas codziennych dojazdów na samym prądzie, jak i jazdy poza utwardzonymi drogami."

Sprzedaż Denzy Bao 5 w Europie rozpocznie się jeszcze tego lata. Pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w ostatnim kwartale roku. Ceny nie są jeszcze znane.


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