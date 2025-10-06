Spis treści: Jak zmieniła się Dacia Sandero i Jogger? Co nowego wewnątrz Dacii Sandero i Jogger? Jakie nowe napędy ma Dacia Sandero i Jogger? Co zmieniło się w Dacii Spring? Nowe napędy Dacii Spring

Dacia Sandero (wraz z wariantem Stepway) oraz Jogger to trzon sprzedaży rumuńskiej marki. Szczególnie ważny modelem jest ten pierwszy. Od 2017 roku pozostaje on w czołówce sprzedaży na rynku klientów indywidualnych w Europie, a w 2024 roku zdobył tytuł najlepiej sprzedającego się auta w ogóle na Starym Kontynencie. Jogger z kolei zajął w 2024 roku drugie miejsce wśród najlepiej sprzedających się samochodów w europejskim segmencie C (z wyłączeniem SUV-ów). Marka nie zamierza odpuszczać i chce kontynuować swoją dobrą passę sprzedażową. W związku z tym wprowadziła zmiany w swoich samochodach.

Jak zmieniła się Dacia Sandero i Jogger?

Z przodu pojawiła się nowa sygnatura świetlna - światła do jazdy dziennej mają teraz kształt odwróconej litery "T" (to pierwsze modele marki, w których zastosowano takie rozwiązanie). Pojawiły się nowe osłony chłodnicy z cienkimi liniami białych punktów, które zdaniem producenta przypominają piksele. Przeprojektowano również przednie zderzaki.

Po modernizacji Dacia Jogger i Sandero (w tym Sandero Stepway) zostały wyposażone w nową osłonę chłodnicy i światła do jazdy dziennej w kształcie odwróconej litery "T". Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nowe światła, także z sygnaturą w kształcie odwróconej litery "T" pojawiły się także z tyłu Sandero i jej odmiany Stepway. W Joggerze wyglądają one nieco inaczej, choć również można zauważyć inspirację wspomnianą literą. Ponadto w Sandero Stepway znajdziemy przeprojektowany tylny zderzak i nową listwę w kolorze matowej czerni biegnącą między tylnymi światłami.

W Dacii Sandero Stepway, oprócz nowych świateł pojawił się również przeprojektowany tylny zderzak i nową listwę w kolorze matowej czerni biegnącą między światłami. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Ponadto we wspomnianym już Sandero Stepway, a także w Joggerze pojawiły się nowe osłony z materiału Starkle zawierającego 20 proc. tworzyw pochodzących z recyklingu. Elementy z niego wykonane znajdziemy na nadkolach, a także w dolnej części nadwozia i na obramowaniach reflektorów. Dodatkowo, w zależności od wersji wyposażenia, oba warianty Sandero oraz Jogger wyposażone są w nowe kołpaki lub felgi.

Co nowego wewnątrz Dacii Sandero i Jogger?

Dacia pozmieniała trochę również wewnątrz swoich modeli. Pojawiły się nowe nawiewy powietrza w kształcie odwróconej litery "T", nawiązując w ten sposób do świateł. Pojawiła się także nowa kierownica, a w samochodach z automatyczną skrzynią biegów znajdziemy nową niewielką dźwignię znaną choćby ze Springa. Na fotelach, desce rozdzielczej i panelach drzwi pojawiły się nowe tkaniny. W wersji Extreme niezmiennie znajdziemy jednak tapicerkę ze zmywalnej tkaniny, gumowe dywaniki oraz gumową wykładzinę bagażnika.

Dacia zadbała również o usługi cyfrowe. I tak wszystkie trzy auta wyposażone będą teraz w nowy system multimediów, który można obsługiwać za pomocą 10-calowego ekranu. Pojawił się również nowy, 7-calowy wyświetlacz wskaźników. Co więcej, wewnątrz tych trzech samochodów będzie można znaleźć indukcyjną ładowarkę (ale nie w standardzie).

W ramach modernizacji wewnątrz pojawiła się nowa kierownica oraz 10-calowy ekran multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Rozszerzono również system mocowania specjalnych akcesoriów wewnątrz auta YouClip. Sandero i Sandero Stepway zostały wyposażone w dodatkowy punkt mocowania po wewnętrznej stronie klapy bagażnika. W Joggerze punkt mocowania został dodany na bocznej ścianie bagażnika. Do punktów mocowania można przyczepić np. wieszak na ubrania.

Jakie nowe napędy ma Dacia Sandero i Jogger?

Nie jest to jednak koniec nowości. W ramach modernizacji marka wprowadziła również nowe napędy. W Dacii Jogger, a od czwartego kwartału 2026 r. także w Sandero Stepway, pojawi się układ hybrid 155, po raz pierwszy użyty w Dacii Bigster. Na ten napęd składa się czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,8 generujący 109 KM. Wspomagają go silnik elektryczny o mocy 50 KM i rozruszniko-alternator. Cały zespół napędowy oferuje 155 KM mocy systemowej i 205 Nm.

W Dacii Jogger, a od czwartego kwartału 2026 r. także w Sandero Stepway, pojawi się nowy układ hybrydowy generujący 155 KM i 205 Nm. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności 1,4 kWh. Układ współpracuje z zelektryfikowaną automatyczną skrzynią biegów posiadającą cztery przełożenia dla silnika spalinowego i dwa dla silnika elektrycznego. Układ działa tak, by auto zawsze ruszało z miejsca na prądzie. Co więcej, producent przekonuje, że jeżdżąc po mieście nawet przez 80 proc. czasu napęd będzie pracował w trybie elektrycznym. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym ma wynosić 4,6 litra na 100 km.

Nowością jest także silnik wykorzystujący instalację LPG: Eco-G 120. Znaleźć go będzie można w Sandero, Sandero Stepway i Joggerze. Trzycylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,2 generuje 120 KM i 200 Nm. Współpracuje on z sześciobiegową przekładnią dwusprzęgłową. Co więcej, zwiększono pojemność zbiorników LPG. Zamiast 40 litrów mają one teraz 48,8 w Joggerze oraz 49,6 w obu wariantach Sandero. Dzięki temu zasięg na gazie wzrósł o 20 proc. Całkowity zasięg z kolei, czyli na LPG i benzynie, wynosi teraz 1 590 km w przypadku Sandero i 1 480 km w Sandero Stepway i Jogger.

Nowością w obu wariantach Sandero oraz w Joggerze będzie trzycylindrowy turbodoładowany silnik 1,2 generujący 120 KM i 200 Nm. Współpracować on będzie z instalacją LPG. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Oprócz tego wzmocniono również moc trzycylindrowego turbodoładowanego litrowego silnika dostępnego w wariantach Sandero. Teraz zamiast 90 KM generuje on 100 KM.

Co zmieniło się w Dacii Spring?

Oprócz tego Dacia postanowiła zmodernizować swój punkt odniesienia dla tanich samochodów elektrycznych - model Spring. Tutaj wprowadzono sporo zmian konstrukcyjnych. Centralna część platformy została wzmocniona. Ponadto wprowadzono nowy akumulator, który w odróżnieniu od poprzednika nie znajduje się tylko w tylnej części auta, ale podobnie jak w większości współczesnych elektryków, został rozprowadzony po większej powierzchni podłogi.

Dzięki temu auto ma charakteryzować się większą sztywnością konstrukcji i zoptymalizowanym rozkładem masy. Ponadto Spring został po raz pierwszy wyposażony w stabilizator poprzeczny. Przekładać się to ma na poprawienie zachowania auta w zakrętach. Wprowadzono również nowe ustawienia amortyzatorów i sprężyn.

Po modernizacji Dacia Spring została wyposażona we wzmocnioną część platformy i nowy akumulator. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Oprócz tego Dacia zastosowała ulepszenia aerodynamiczne. Pojawił się zespół opływowych wzmocnień podwozia z przodu, na bokach i z tyłu, ograniczających zawirowania strug powietrza pod samochodem. Nowy spoiler pozwala na zmniejszenie zawirowań wokół górnej części klapy bagażnika.

Nowe napędy Dacii Spring

Zmodyfikowano także ofertę napędową. Pojawiły się dwa nowe układy o mocy 70 KM i 100 KM, które zastępują dotychczas oferowane wersje generujące 45 KM i 65 KM. Za magazynowanie energii odpowiada już wspomniany nowy akumulator o pojemności 24,3 kWh (wcześniej 26,8 kWh). Zapewniać ma on zasięg 225 km w cyklu mieszanym WLTP w wersji z 15-calowymi kołami. Ponadto samochód obsługuje teraz ładowanie prądem stałym o mocy 40 kW (wcześniej 30 kW). Dzięki temu baterię będzie można naładować od 20 do 80 proc. w 29 minut.

Dacia Spring dostępna będzie również z nowymi układami napędowymi. Zamiast wariantów o mocy 45 KM i 65 KM w ofercie znajdą się układy generujące 70 KM i 100 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W ramach modernizacji Dacii Sandero i Jogger skrzynia automatyczna została wyposażona w nową dźwignię. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nowe tylne światła Dacii Jogger również nawiązują do litery "T". Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dacia Sandero i Jogger to trzon sprzedaży rumuńskiej marki. Pierwszy z modeli zdobył tytuł najchętniej kupowanego samochodu w 2024 roku w Europie. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

