W skrócie Cupra wprowadza do oferty model Raval Plus, który wyposażono w nowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) o pojemności 37 kWh i zasięgu do 300 km.

Raval Plus dysponuje silnikiem o mocy 135 KM i obsługuje ładowanie DC z mocą 88 kW, co pozwala uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w czasie około 23 minut.

Sprzedaż wersji Raval Plus rusza w połowie września 2026 roku, a ceny w polskich salonach startują od poziomu 113,9 tys. zł, po wcześniejszej konfiguracji online.

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Do gamy Ravala dołącza nowa wersja Plus, która zajmie miejsce pomiędzy podstawowymi a bogatszymi odmianami. Główną nowością jest zastosowanie innego typu akumulatora, który ma obniżyć koszt zakupu samochodu przy zachowaniu parametrów wystarczających do codziennej jazdy po mieście.

Nowy akumulator LFP. Cupra Raval Plus przejedzie do 300 km

Najważniejszą zmianą w wersji Plus jest zastosowanie akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego (LFP). Tego typu baterie są coraz częściej wykorzystywane w samochodach elektrycznych ze względu na niższe koszty produkcji, wysoką trwałość oraz większą odporność na częste ładowanie.

Raval Plus posiada akumulator LFP. Cupra materiały prasowe

Raval Plus napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 135 KM. Według producenta samochód może przejechać do 300 km na jednym ładowaniu, a bateria ma pojemność 37 kWh. Auto obsługuje ładowanie prądem przemiennym (AC) z mocą do 11 kW, a na szybkich ładowarkach prądu stałego (DC) może przyjmować moc do 88 kW. W drugim z tych przypadków ładowanie od 10 do 80 proc. zajmuje około 23 minut.

Warto zaznaczyć, że wersje Endurance oraz VZ nie tylko posiadają mocniejszy silnik elektryczny, ale także większy akumulator o pojemności 52 kWh, który pozwala pokonać na jednym ładowaniu do 440 km.

Raval Plus w trzech pakietach wyposażenia

Nowa wersja Plus będzie dostępna w trzech pakietach wyposażenia. Pierwszy z nich o nazwie Edge został przygotowany z myślą o codziennym użytkowaniu samochodu. W jego skład wchodzi bezprzewodowa ładowarka do smartfona o mocy 15 W, funkcja Vehicle-to-Load (V2L) pozwalającą zasilać urządzenia zewnętrzne, system bezkluczykowego dostępu Kessy Advanced oraz cyfrowy kluczyk umożliwiający otwieranie samochodu za pomocą smartfona.

Cupra Raval najlepiej sprawdzi się w mieście - mierzy 4046 mm długości, 1784 mm szerokości oraz 1518 mm wysokości Cupra materiały prasowe

Pakiet Drive skupia się na systemach wspomagających kierowcę. Na liście wyposażenia znajduje się m.in. Travel Assist 3.0, Emergency Assist, funkcja zdalnego parkowania przy użyciu smartfona oraz system kamer zapewniających widok 360 stopni wokół pojazdu. Z kolei pakiet Light & Sound obejmuje 12-głośnikowy system audio Sennheiser, nastrojowe oświetlenie wnętrza oraz system Smartlight 2.0.

Miejski elektryk z Barcelony. Ile będzie kosztować Cupra Raval Plus?

Cupra Raval została zaprojektowana, opracowana i będzie produkowana w Barcelonie. Model zbudowano na platformie MEB+, a jego nazwa pochodzi od jednej z najbardziej charakterystycznych dzielnic katalońskiej stolicy, czyli El Raval, która w ostatnich latach stała się centrum kultury, sztuki i turystyki. Sama nazwa modelu ma zatem wskazywać, że jest to nowoczesny samochód o oryginalnym wyglądzie, który najlepiej będzie sprawdzać się na ciasnych ulicach dużych europejskich miast.

Od połowy lipca 2026 r. klienci mogą skonfigurować nową wersję Raval Plus za pośrednictwem internetowego konfiguratora Cupry. Samochód trafi do sprzedaży w połowie września, a ceny nowego wariantu mają rozpoczynać się od około 29 tys. euro. W polskim cenniku cena tego modelu wynosi 113,9 tys. zł. Podstawowa odmiana kosztuje 99,9 tys. zł, wersja Endurance z silnikiem o mocy 211 KM to wydatek rzędu 142,9 tys. zł, a topowa VZ z jednostką generującą 226 KM kosztuje 155,2 tys. zł.