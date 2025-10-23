Spis treści: Jak duże jest Chery Tiggo 9? Wnętrze Chery Tiggo 9 Bagażnik Chery Tiggo 9 Jaki silnik ma Chery Tiggo 9? Ile kosztuje Chery Tiggo 9 PHEV?

Jak duże jest Chery Tiggo 9?

Chery Tiggo 9 to SUV segmentu D, który uzupełni ofertę marki w Polsce. Auto ma 4,81 m długości, 1,93 m szerokości i 1,74 m wysokości. Rozstaw osi to z kolei równo 2,8 m. Producent zwraca również uwagę na prześwit (18 cm, niespecjalnie imponujący) i głębokość brodzenia wynoszącą 50 cm. Łącznie w samochodzie może pomieścić się siedem osób.

Chery Tiggo 9 ma 4,81 m długości. Rozstaw osi to 2,8 m. materiały prasowe

Wnętrze Chery Tiggo 9

Z przodu centralne miejsce zajmuje wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i to za jego pomocą trzeba obsługiwać większość funkcji. Kilka fizycznych przycisków można znaleźć jeszcze na konsoli środkowej (ta z kolei jest dwupoziomowa). Oczywiście system inforozrywki samochodu można połączyć z naszym telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto.

Chery Tiggo 9 wyposażony jest w 10,25-calowy zestaw wskaźników oraz 15,6-calowy wyświetlacz multimediów. materiały prasowe

Na konsoli środkowej (dwupoziomowej) znajdziemy jeszcze kilka fizycznych przełączników, a także półkę na telefon z indukcyjną ładowarką. Skoro już o telefonie mowa, dodać należy, że samochód obsługuje łączność z naszym urządzeniem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Za dostarczanie niezbędnych informacji kierowcy odpowiada 10,25-calowy zestaw wskaźników oraz wyświetlacz HUD.

Przednie fotele regulowane są elektrycznie. Ten kierowcy w ośmiu kierunkach, pasażera w czterech. Dodatkowo fotel kierowcy wyposażony jest również w pamięć ustawień. Oprócz sterowania elektrycznego w pierwszym rzędzie można liczyć na podgrzewanie, wentylację i 10-punktowy masaż w pięciu trybach. Co więcej, pasażer z przodu może liczyć na elektrycznie regulowany podnóżek.

Fotel pasażera z przodu wyposażony jest w elektrycznie wysuwany podnóżek. materiały prasowe

Również zewnętrzne siedzenia drugiego rzędu mogą być wyposażone w funkcję podgrzewania i wentylacji. O komfort akustyczny dba 14-głośnikowy system audio firmy Sony. Głośniki ulokowano także w zagłówku fotela kierowcy. Samochód wyposażony jest także w dwustrefową klimatyzację automatyczną z systemem oczyszczania powietrza PM0.3, panoramiczny dach o powierzchni 1,1 m kwadratowego, 41 schowków i indukcyjną ładowarkę o mocy 50 W.

Na wyposażeniu znajdziemy także 14-głośnikowy system audio Sony. Głośniki są także ulokowane w zagłówku fotela kierowcy. materiały prasowe

Bagażnik Chery Tiggo 9

Mimo obecności trzeciego rzędu foteli samochód oferuje sporo miejsca na bagaże. Nawet, kiedy jest rozłożony, do dyspozycji podróżujących jest 413 litrów. Po jego złożeniu kufer rośnie do 819 litrów. Kiedy złożymy oba ostatnie rzędy do dyspozycji będziemy mieli 2 065 litrów.

Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu foteli bagażnik Chery Tiggo 9 pomieści 2 065 litrów. materiały prasowe

Jaki silnik ma Chery Tiggo 9?

W Polsce Chery Tiggo 9 PHEV będzie wyposażone w napęd hybrydowy typu plug-in. Składają się na niego benzynowy silnik 1.5 T-GDI, dwa silniki elektryczne (jeden na przedniej, drugi na tylnej osi) oraz generator. Moc systemowa wynosi 428 KM, a maksymalny moment obrotowy 580 Nm. Samochód rozpędza się od zera do 100 km/h w 5,4 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Układ napędowy Tiggo 9 może pracować na samym prądzie, jak klasyczna hybryda lub łączyć oba źródła energii.

Chery Tiggo 9 w Polsce wyposażone będzie w układ hybrydowy typu plug-in generujący 428 KM mocy systemowej. materiały prasowe

Akumulator o pojemności 34,46 kWh pozwala na przejechanie do 147 km w trybie elektrycznym. Ładując auto prądem stałym o mocy 71 kW można uzupełnić energię z 30 do 80 proc. w 18 minut. Łączny zasięg napędu spalinowego i elektrycznego to 1 050 km.

Duży udział napędu na prąd przekłada się na niskie zużycie paliwa. Zgodnie z normami WLTP na przejechanie 100 km przy naładowanym akumulatorze Tiggo 9 ma potrzebować 1,7 l/100 km. Po jego rozładowaniu układ hybrydowy zużywać będzie (zgodnie z danymi producenta) 6,9 l/100 km.

Chery Tiggo 9 z hybrydą plug-in będzie dostępne tylko w jednej wersji wyposażenia. Obejmuje on m.in.:

10,25-calowy wyświetlacz wskaźników

wyświetlacz HUD

15,6-calowy ekran multimediów

14-głośnikowy system audio SONY

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system kamer 540 stopni

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

20-calowe felgi z lekkich stopów

dwustrefową klimatyzację automatyczną

podgrzewaną kierownicę

elektrycznie regulowane fotele z przodu z podgrzewaniem, wentylacją i masażem

tylne siedzenia z elektryczną regulacją przód/tył oraz kątem pochylenia oparcia

podgrzewanie i wentylację zewnętrznych siedzeń drugiego rzędu

podgrzewaną przednią szybę i dysze spryskiwaczy

Ile kosztuje Chery Tiggo 9 PHEV?

Auto będzie dostępne w cenie 209 900 zł. Przedstawiciele chińskiego producenta w naszym kraju deklarują, że pierwsze egzemplarze trafią do salonów pod koniec listopada.

Chery Tiggo 9 w Polsce kosztuje 209 900 zł. materiały prasowe

Chery Tiggo 9 z hybrydą plug-in będzie konkurować o klientów m.in. z Hyundaiem Santa Fe. Auto z układem o mocy systemowej 288 KM kosztuje 215 900 zł w ramach ceny promocyjnej (cena katalogowa to 237 900 zł). Warto jednak zaznaczyć, że chodzi o egzemplarze z roku modelowego i produkcyjnego 2025. Standardowe wyposażenie obejmuje dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, indukcyjną ładowarkę, dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewaną kierownicę czy podgrzewanie przednich foteli.

Chiński SUV rywalizować będzie także ze Skodą Kodiaq wyposażoną w 204-konny układ hybrydowy typu plug-in. W ramach promocji model czeskiego producenta można dziś kupić za 191 800 zł (katalogowo 208 300 zł). W odróżnieniu od Tiggo 9 i Santa Fe napęd trafia jednak tylko na przód. W standardowym wyposażeniu znajdziemy m.in. 10,25-calowy ekran wskaźników, 10-calowy wyświetlacz multimediów, trójstrefową automatyczną klimatyzację, podgrzewanie przednich foteli czy elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

