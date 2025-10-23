Chery Tiggo 9 ma trzy silniki i zużywa 1,7 l/100 km. Już wkrótce w Polsce
Chery Tiggo 9 to flagowy SUV, który już wkrótce uzupełni ofertę chińskiego producenta w naszym kraju. Samochód może przyciągnąć do siebie mocnym napędem i bogatym wyposażeniem. Teraz już wiemy, kiedy pierwsze egzemplarze trafią do Polski.
Spis treści:
- Jak duże jest Chery Tiggo 9?
- Wnętrze Chery Tiggo 9
- Bagażnik Chery Tiggo 9
- Jaki silnik ma Chery Tiggo 9?
- Ile kosztuje Chery Tiggo 9 PHEV?
Jak duże jest Chery Tiggo 9?
Chery Tiggo 9 to SUV segmentu D, który uzupełni ofertę marki w Polsce. Auto ma 4,81 m długości, 1,93 m szerokości i 1,74 m wysokości. Rozstaw osi to z kolei równo 2,8 m. Producent zwraca również uwagę na prześwit (18 cm, niespecjalnie imponujący) i głębokość brodzenia wynoszącą 50 cm. Łącznie w samochodzie może pomieścić się siedem osób.
Wnętrze Chery Tiggo 9
Z przodu centralne miejsce zajmuje wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i to za jego pomocą trzeba obsługiwać większość funkcji. Kilka fizycznych przycisków można znaleźć jeszcze na konsoli środkowej (ta z kolei jest dwupoziomowa). Oczywiście system inforozrywki samochodu można połączyć z naszym telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto.
Na konsoli środkowej (dwupoziomowej) znajdziemy jeszcze kilka fizycznych przełączników, a także półkę na telefon z indukcyjną ładowarką. Skoro już o telefonie mowa, dodać należy, że samochód obsługuje łączność z naszym urządzeniem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Za dostarczanie niezbędnych informacji kierowcy odpowiada 10,25-calowy zestaw wskaźników oraz wyświetlacz HUD.
Przednie fotele regulowane są elektrycznie. Ten kierowcy w ośmiu kierunkach, pasażera w czterech. Dodatkowo fotel kierowcy wyposażony jest również w pamięć ustawień. Oprócz sterowania elektrycznego w pierwszym rzędzie można liczyć na podgrzewanie, wentylację i 10-punktowy masaż w pięciu trybach. Co więcej, pasażer z przodu może liczyć na elektrycznie regulowany podnóżek.
Również zewnętrzne siedzenia drugiego rzędu mogą być wyposażone w funkcję podgrzewania i wentylacji. O komfort akustyczny dba 14-głośnikowy system audio firmy Sony. Głośniki ulokowano także w zagłówku fotela kierowcy. Samochód wyposażony jest także w dwustrefową klimatyzację automatyczną z systemem oczyszczania powietrza PM0.3, panoramiczny dach o powierzchni 1,1 m kwadratowego, 41 schowków i indukcyjną ładowarkę o mocy 50 W.
Bagażnik Chery Tiggo 9
Mimo obecności trzeciego rzędu foteli samochód oferuje sporo miejsca na bagaże. Nawet, kiedy jest rozłożony, do dyspozycji podróżujących jest 413 litrów. Po jego złożeniu kufer rośnie do 819 litrów. Kiedy złożymy oba ostatnie rzędy do dyspozycji będziemy mieli 2 065 litrów.
Jaki silnik ma Chery Tiggo 9?
W Polsce Chery Tiggo 9 PHEV będzie wyposażone w napęd hybrydowy typu plug-in. Składają się na niego benzynowy silnik 1.5 T-GDI, dwa silniki elektryczne (jeden na przedniej, drugi na tylnej osi) oraz generator. Moc systemowa wynosi 428 KM, a maksymalny moment obrotowy 580 Nm. Samochód rozpędza się od zera do 100 km/h w 5,4 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Układ napędowy Tiggo 9 może pracować na samym prądzie, jak klasyczna hybryda lub łączyć oba źródła energii.
Akumulator o pojemności 34,46 kWh pozwala na przejechanie do 147 km w trybie elektrycznym. Ładując auto prądem stałym o mocy 71 kW można uzupełnić energię z 30 do 80 proc. w 18 minut. Łączny zasięg napędu spalinowego i elektrycznego to 1 050 km.
Duży udział napędu na prąd przekłada się na niskie zużycie paliwa. Zgodnie z normami WLTP na przejechanie 100 km przy naładowanym akumulatorze Tiggo 9 ma potrzebować 1,7 l/100 km. Po jego rozładowaniu układ hybrydowy zużywać będzie (zgodnie z danymi producenta) 6,9 l/100 km.
Chery Tiggo 9 z hybrydą plug-in będzie dostępne tylko w jednej wersji wyposażenia. Obejmuje on m.in.:
- 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników
- wyświetlacz HUD
- 15,6-calowy ekran multimediów
- 14-głośnikowy system audio SONY
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- system kamer 540 stopni
- elektrycznie sterowaną klapę bagażnika
- 20-calowe felgi z lekkich stopów
- dwustrefową klimatyzację automatyczną
- podgrzewaną kierownicę
- elektrycznie regulowane fotele z przodu z podgrzewaniem, wentylacją i masażem
- tylne siedzenia z elektryczną regulacją przód/tył oraz kątem pochylenia oparcia
- podgrzewanie i wentylację zewnętrznych siedzeń drugiego rzędu
- podgrzewaną przednią szybę i dysze spryskiwaczy
Ile kosztuje Chery Tiggo 9 PHEV?
Auto będzie dostępne w cenie 209 900 zł. Przedstawiciele chińskiego producenta w naszym kraju deklarują, że pierwsze egzemplarze trafią do salonów pod koniec listopada.
Chery Tiggo 9 z hybrydą plug-in będzie konkurować o klientów m.in. z Hyundaiem Santa Fe. Auto z układem o mocy systemowej 288 KM kosztuje 215 900 zł w ramach ceny promocyjnej (cena katalogowa to 237 900 zł). Warto jednak zaznaczyć, że chodzi o egzemplarze z roku modelowego i produkcyjnego 2025. Standardowe wyposażenie obejmuje dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, indukcyjną ładowarkę, dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewaną kierownicę czy podgrzewanie przednich foteli.
Chiński SUV rywalizować będzie także ze Skodą Kodiaq wyposażoną w 204-konny układ hybrydowy typu plug-in. W ramach promocji model czeskiego producenta można dziś kupić za 191 800 zł (katalogowo 208 300 zł). W odróżnieniu od Tiggo 9 i Santa Fe napęd trafia jednak tylko na przód. W standardowym wyposażeniu znajdziemy m.in. 10,25-calowy ekran wskaźników, 10-calowy wyświetlacz multimediów, trójstrefową automatyczną klimatyzację, podgrzewanie przednich foteli czy elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.