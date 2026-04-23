Centralnym punktem ekspozycji Chery jest rodzina SUV-ów Tiggo z napędem Super Hybrid. Zobaczyć można modele Tiggo 4, Tiggo 8 i Tigg9, a nowością jest Tiggo 7, które po raz pierwszy otrzymało napęd hybrydowy.

Hybrydowe Chery Tiggo 7 po raz pierwszy w Polsce

Jest to kompaktowy SUV napędzany przez układ łączący silnik 1.5 TGDI (143 KM) i silnik elektryczny (204 KM). Moc systemowa wynosi 224 KM, maksymalny moment obrotowy to 295 Nm. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 8,5 s. Auto będzie oferowane w dwóch wersjach wyposażeniowych: Comfort i Prestige.

Chery Tiggo 7 HEV Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Hybrydowy napęd bez możliwości ładowania będzie już trzecim typem napędu dostępnym w Tiggo 7 po klasycznej odmianie benzynowej (1.6 TGDI o mocy 147 KM) i hybrydzie plug-in (279 KM).

Chery Tiggo 7 PHEV Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Chery Tiggo 7 HEV dostępny jest w Polsce w dwóch wersjach wyposażeniowych: Select i Premium. Bazowa wersja kosztuje od 124 900 zł, natomiast odmiana Premum jest o 10 tys. zł droższa. Samochód jest objęty 7-letnią gwarancją limitowaną przebiegiem 150 tys. km.

SUV-y Chery w cenach wyprzedażowych

Równolegle Chery prowadzi na polskim rynku specjalną ofertę wyprzedaży rocznika 2025. Dotyczy ona m.in. Tiggo 7 PHEV, które kosztuje od 132 900 zł, Tiggo 7 spalinowego (od 106 900 zł), Tiggo 8 PHEV (od 152 900 zł) oraz Tiggo 8 spalinowego (od 130 900 zł).

