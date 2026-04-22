Chery szykuje Tiggo 7 HEV. Więcej mocy, dwa duże minusy
Na targach w Poznaniu Chery zaprezentuje nową wersję napędową dobrze znanego SUV-a. Do spalinowego Tiggo 7 dołączy odmiana hybrydowa (HEV).
Zgodnie z zapowiedziami, podczas Poznań Motor Show zobaczymy kolejną odmianę napędową Chery Tiggo 7. Do wersji spalinowej i PHEV-a dołączy HEV.
Chery Tiggo 7 HEV - moc, osiągi i zużycie paliwa
Klasyczne Tiggo 7 korzysta z silnika 1.6 T-GDI o mocy 147 KM. Wersja HEV wprowadza zupełnie inny układ napędowy - oparty na benzynowej jednostce 1.5 TGDI oraz silniku elektrycznym.
Łączna moc systemowa wynosi 224 KM, a moment obrotowy 295 Nm. Przekłada się to na wyraźnie lepsze osiągi - przyspieszenie do 100 km/h spada z 10 s w wersji benzynowej do 8,5 s w hybrydzie.
Spadek zużycia paliwa jest równie istotny. Tiggo 7 z silnikiem benzynowym zużywa średnio 7,0-7,8 l/100 km, podczas gdy hybryda schodzi do 5,7 l/100 km.
Tiggo 7 HEV vs Tiggo 7 - różnice w napędzie, skrzyni biegów i konstrukcji
Różnice między tymi wersjami nie ograniczają się do samej mocy. Tiggo 7 HEV wykorzystuje zupełnie inną architekturę układu napędowego.
W wersji spalinowej pracuje klasyczny układ z 4-cylindrowym silnikiem 1.6 turbo i skrzynią 7DCT. W hybrydzie zastosowano silnik 1.5 TGDI o mocy 143 KM, współpracujący z jednostką elektryczną rozwijającą 204 KM. Oba źródła napędu mogą pracować razem lub niezależnie, w zależności od warunków.
Zmienia się również przekładnia. Zamiast dwusprzęgłowej skrzyni biegów zastosowano układ 1DHT - przekładnię dedykowaną napędom hybrydowym, która zarządza pracą silnika spalinowego i elektrycznego oraz trybami jazdy.
System może pracować w kilku konfiguracjach:
- trybie elektrycznym przy niskim obciążeniu
- trybie szeregowym, gdzie silnik spalinowy działa jako generator
- trybie równoległym, w którym oba napędy wspólnie napędzają koła
Energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 1,83 kWh.
W hybrydzie napęd AWD znika, bagażnik maleje
Wersja spalinowa Tiggo 7 opcjonalnie jest dostępna z napędem na cztery koła. W wersji hybrydowej napęd będzie trafiał wyłącznie na przednie koła.
Ponadto zmienia się pojemność bagażnika. W wersji spalinowej Tiggo 7 wynosi ona 500 litrów, w hybrydzie, ze względu na zamontowany pod podłogą akumulator, spada do 359 litrów.
Wyposażenie Tiggo 7 HEV i Tiggo 7
Według nieoficjalnych jeszcze informacji hybrydowe Tiggo 7, podobnie jak odmiana z napędem PHEV, będzie oferowane w dwóch wersjach wyposażenia: Comfort i Prestige. Wersja spalinowa występuje jeszcze w bazowej odmianie Essential.
Wyposażenie Tiggo 7 HEV Comfort obejmuje m.in. podwójne ekrany 12,3 cala, obowiązkowe systemy wsparcia kierowcy, kamerę 540 stopni czy bezprzewodową ładowarkę telefonów o mocy 50 W.
Wersja Prestige posiada dodatkowo dach panoramiczny, wentylowane i podgrzewane fotele z pamięcią ustawień, ambientowe oświetlenie czy bardziej rozbudowany system audio.
Ile kosztuje Chery Tiggo 7 HEV?
Cena nowej wersji napędowej zostanie opublikowana w chwili premiery w Poznaniu. Patrząc na inne rynki, na których ten model jest dostępny, należy spodziewać się wzrostu ceny w porównaniu do wersji spalinowej o ok. 9 tys. zł. To oznaczałoby, że hybrydowe Tiggo 7 powinno startować z poziomu ok. 143 tys. zł za wersję Comfort i 164 tys. zł za wersję Prestige.
Biorąc jednak pod uwagę fakt ostatnich promocji na wersję spalinową oraz debiutu na targach - można spodziewać się oferty specjalnej, korzystniejszej niż wynikałaby wprost z cennika.
Z jakimi hybrydowymi SUV-ami będzie konkurować Chery Tiggo 7 HEV?
Tiggo 7 HEV to kompaktowy SUV, a więc będzie konkurować z modelami takimi jak: Toyota Corolla Cross, Kia Niro, Hyundai Kona Hybrid czy Nissan Qashqai e-Power.