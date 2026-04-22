Spis treści: Chery Tiggo 7 HEV - moc, osiągi i zużycie paliwa Tiggo 7 HEV vs Tiggo 7 - różnice w napędzie, skrzyni biegów i konstrukcji W hybrydzie napęd AWD znika, bagażnik maleje Wyposażenie Tiggo 7 HEV i Tiggo 7 Ile kosztuje Chery Tiggo 7 HEV? Z jakimi hybrydowymi SUV-ami będzie konkurować Chery Tiggo 7 HEV?

Zgodnie z zapowiedziami, podczas Poznań Motor Show zobaczymy kolejną odmianę napędową Chery Tiggo 7. Do wersji spalinowej i PHEV-a dołączy HEV.

Chery Tiggo 7 HEV - moc, osiągi i zużycie paliwa

Klasyczne Tiggo 7 korzysta z silnika 1.6 T-GDI o mocy 147 KM. Wersja HEV wprowadza zupełnie inny układ napędowy - oparty na benzynowej jednostce 1.5 TGDI oraz silniku elektrycznym.

Łączna moc systemowa wynosi 224 KM, a moment obrotowy 295 Nm. Przekłada się to na wyraźnie lepsze osiągi - przyspieszenie do 100 km/h spada z 10 s w wersji benzynowej do 8,5 s w hybrydzie.

Spadek zużycia paliwa jest równie istotny. Tiggo 7 z silnikiem benzynowym zużywa średnio 7,0-7,8 l/100 km, podczas gdy hybryda schodzi do 5,7 l/100 km.

Tiggo 7 HEV vs Tiggo 7 - różnice w napędzie, skrzyni biegów i konstrukcji

Różnice między tymi wersjami nie ograniczają się do samej mocy. Tiggo 7 HEV wykorzystuje zupełnie inną architekturę układu napędowego.

W wersji spalinowej pracuje klasyczny układ z 4-cylindrowym silnikiem 1.6 turbo i skrzynią 7DCT. W hybrydzie zastosowano silnik 1.5 TGDI o mocy 143 KM, współpracujący z jednostką elektryczną rozwijającą 204 KM. Oba źródła napędu mogą pracować razem lub niezależnie, w zależności od warunków.

Zmienia się również przekładnia. Zamiast dwusprzęgłowej skrzyni biegów zastosowano układ 1DHT - przekładnię dedykowaną napędom hybrydowym, która zarządza pracą silnika spalinowego i elektrycznego oraz trybami jazdy.

System może pracować w kilku konfiguracjach:

trybie elektrycznym przy niskim obciążeniu

trybie szeregowym, gdzie silnik spalinowy działa jako generator

trybie równoległym, w którym oba napędy wspólnie napędzają koła

Energia magazynowana jest w akumulatorze o pojemności 1,83 kWh.

W hybrydzie napęd AWD znika, bagażnik maleje

Wersja spalinowa Tiggo 7 opcjonalnie jest dostępna z napędem na cztery koła. W wersji hybrydowej napęd będzie trafiał wyłącznie na przednie koła.

Ponadto zmienia się pojemność bagażnika. W wersji spalinowej Tiggo 7 wynosi ona 500 litrów, w hybrydzie, ze względu na zamontowany pod podłogą akumulator, spada do 359 litrów.

Wyposażenie Tiggo 7 HEV i Tiggo 7

Według nieoficjalnych jeszcze informacji hybrydowe Tiggo 7, podobnie jak odmiana z napędem PHEV, będzie oferowane w dwóch wersjach wyposażenia: Comfort i Prestige. Wersja spalinowa występuje jeszcze w bazowej odmianie Essential.

Wyposażenie Tiggo 7 HEV Comfort obejmuje m.in. podwójne ekrany 12,3 cala, obowiązkowe systemy wsparcia kierowcy, kamerę 540 stopni czy bezprzewodową ładowarkę telefonów o mocy 50 W.

Wersja Prestige posiada dodatkowo dach panoramiczny, wentylowane i podgrzewane fotele z pamięcią ustawień, ambientowe oświetlenie czy bardziej rozbudowany system audio.

Ile kosztuje Chery Tiggo 7 HEV?

Cena nowej wersji napędowej zostanie opublikowana w chwili premiery w Poznaniu. Patrząc na inne rynki, na których ten model jest dostępny, należy spodziewać się wzrostu ceny w porównaniu do wersji spalinowej o ok. 9 tys. zł. To oznaczałoby, że hybrydowe Tiggo 7 powinno startować z poziomu ok. 143 tys. zł za wersję Comfort i 164 tys. zł za wersję Prestige.

Biorąc jednak pod uwagę fakt ostatnich promocji na wersję spalinową oraz debiutu na targach - można spodziewać się oferty specjalnej, korzystniejszej niż wynikałaby wprost z cennika.

Z jakimi hybrydowymi SUV-ami będzie konkurować Chery Tiggo 7 HEV?

Tiggo 7 HEV to kompaktowy SUV, a więc będzie konkurować z modelami takimi jak: Toyota Corolla Cross, Kia Niro, Hyundai Kona Hybrid czy Nissan Qashqai e-Power.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL