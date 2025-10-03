CHERY kusi polskich klientów nowoczesnymi SUVami

W stwierdzeniu, iż SUV-y zdominowały motoryzację (w tym także w Polsce), nie będzie wiele przesady. A zdominowały nie bez powodu. Wysoka pozycja za kierownicą daje świetny widok na drogę, co nie tylko ułatwia prowadzenie, ale też przekłada się na poczucie kontroli. Większy prześwit z kolei sprawia, że SUV-y świetnie radzą sobie z trudniejszymi nawierzchniami - od wysokich miejskich krawężników, poprzez leśne ścieżki, a kończąc na bezdrożach. Następny atut, z którym trudno polemizować, to przestronna kabina. Każdy pasażer ma dla siebie mnóstwo miejsca, a podgrzewane i wentylowane fotele poprawiają komfort nawet w długiej trasie. Wreszcie: zaawansowane technologie. Systemy wspomagające kierowcę, kamery 540 stopni, asystenci parkowania czy inteligentne multimedia z dostępem do internetu... Nie sposób wymienić wszystkich. Wszystkie jednak nie tylko uprzyjemniają podróż, ale też podnoszą jej bezpieczeństwo. Co więcej, obok SUV-ów często nie da się przejść obojętnie, ponieważ wzrok przyciąga dynamiczna sylwetka. Zlekceważyć nie można również nowego gracza, który właśnie wkroczył na polski rynek - globalnej marki CHERY.

CHERY: od skromnej produkcji do pozycji globalnego gracza

Marka CHERY została założona w 1997 roku w Chinach i początkowo koncentrowała się na produkcji samochodów dla rynku krajowego. Jednak od 2001 roku rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne, eksportując dziesięć sedanów Fulwin. Na zdobycie popularności nie trzeba było długo czekać - zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji.

W 2005 roku CHERY wprowadziła na rynek model TIGGO, który stał się fundamentem jej strategii. Dość powiedzieć, iż do 2025 roku na całym świecie sprzedało się ponad pięć milionów pojazdów CHERY, a marka jest dziś obecna w ponad 110 krajach i dysponuje 19 zakładami montażowymi poza granicami Chin. Pozwala to zapewniać wysoką jakość produkcji na miejscu oraz szybko dostosowywać się do wymagań lokalnych rynków.

- Dwadzieścia cztery lata temu dołączyłem do CHERY, a w 2005 roku miałem zaszczyt uczestniczyć w debiucie rodziny TIGGO. Jej misja była jasna: wypełnić lukę w segmencie SUV-ów, zająć unikalną pozycję na "błękitnym oceanie" i zbudować globalną więź emocjonalną poprzez nazwę "Totem Tygrysa". Najważniejsze jednak, że stworzyliśmy kompletną, międzynarodowo ustandaryzowaną gamę SUV-ów, w pełni opracowaną i należącą do CHERY - powiedział Shaodong Zhu, wiceprezes wykonawczy CHERY International i CEO marki.

Do polskiego klienta trafi... pięciomilionowy samochód eksportowy marki CHERY materiały promocyjne

Wreszcie przyszedł czas na Polskę. W naszym kraju marka CHERY oficjalnie zadebiutowała 30 czerwca 2025 roku, zdobywając uznanie za przystępne cenowo pojazdy o świetnym wyposażeniu. Kolejny krok to wprowadzenie nowych modeli SUV-ów, takich jak TIGGO 4 HEV i TIGGO 9 PHEV.

Dlaczego Polska jest jednym z kluczowych rynków dla CHERY w Europie? Ponieważ w naszym kraju wciąż rośnie zainteresowanie SUV-ami, w tym również w segmencie hybrydowym. Wprowadzenie modeli TIGGO 4 HEV i TIGGO 9 PHEV to zatem naturalna odpowiedź na oczekiwania polskich kierowców, którzy poszukują nowoczesnych, ekologicznych i komfortowych pojazdów. Premiera obu modeli zaplanowana jest na 6 października 2025 roku.

SUV-y CHERY: symbol komfortu i technologii

CHERY pozycjonuje swoje SUV-y jako pojazdy łączące nowoczesny design, komfort i zaawansowaną technologię. Wszystkie modele oferują przestronną kabinę, wysokiej jakości materiały wykończeniowe oraz nowoczesne systemy multimedialne. Dodatkowo, pojazdy wyposażone są w szereg systemów wspomagających kierowcę, takich jak adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu czy system monitorowania martwego pola.

Przykładami zaawansowanych SUV-ów CHERY są TIGGO 7 oraz TIGGO 8 (oba do nabycia także w wersjach PHEV). Pierwszy model (dostępny od kwoty 124 900 zł) to klasyczny SUV segmentu C, cechujący się przestronnym wnętrzem (rozstaw osi to aż 2670 mm), wysokiej jakości materiałami, licznymi i przemyślanymi schowkami, a także rozwiązaniami poprawiającymi komfort akustyczny (dwuwarstwowe szyby czy izolacja hałasu). Jego "sercem" jest silnik benzynowy 1.6 T-GDI sprzężony z 7-stopniową skrzynią dwusprzęgłową, generujący około 147 KM i moment obrotowy około 275 Nm.

O krok dalej idzie TIGGO 8 (ceny zaczynają się od 149 900 zł), oferując jeszcze więcej przestrzeni i jeszcze więcej luksusu oraz prestiżu. Model ma dłuższe nadwozie, a po złożeniu tylnych rzędów można uzyskać przestrzeń bagażową nawet do około 1930 litrów. TIGGO 8 wyposażony został w rozbudowany zestaw systemów ADAS, szereg udogodnień multimedialnych, a także kilka dodatków premium, jak choćby oświetlenie ambientowe 64-kolorowe czy audio SONY z imponującą liczbą głośników (w tym w zagłówku kierowcy). W zakresie osiągów i technologii TIGGO 8 ma natomiast podobny silnik benzynowy 1.6T-GDI i tę samą skrzynię 7-biegową dwusprzęgłową.

Marka CHERY wprowadziła do naszego kraju innowacyjne SUV-y, oferując kierowcom coś więcej niż zwykły środek transportu materiały promocyjne

Nowością jest Chery TIGGO 4 HEV, którego ceny zaczynają się od 95 900 zł. To kompaktowy, 5-miejscowy, dynamiczny SUV segmentu B i pierwsza hybryda non-plug-in w ofercie Chery. Model łączy dynamiczny design (zintegrowane reflektory i światła tylne LED, tylny spojler oraz 17-calowe felgi aluminiowe, diamentowa osłona chłodnicy) z nowoczesną technologią (w kabinie znajdziemy podwójny ekran o łącznej przekątnej 24,6 cala, wspierany przez układ Qualcomm 8155).

TIGGO 4 HEV wyposażony został w silnik elektryczny o mocy 204 KM oraz szereg systemów podnoszących bezpieczeństwo (nadwozie powstało w ponad 60 proc. z wysokowytrzymałej stali, w tym elementów o wytrzymałości 1500 MPa). Samochód wyposażono w siedem poduszek powietrznych oraz zestaw 24 funkcji ADAS wspierających autonomiczną jazdę.

TIGGO 9 PHEV (ceny poznamy już wkrótce) to flagowy, 7-miejscowy, SUV klasy D wysokiej wydajności, oferujący napęd na wszystkie koła i łączną moc systemu hybrydowego wynoszącą 428 KM. Dzięki pojemnej baterii pojazd może przejechać do 147 km w trybie wyłącznie elektrycznym, a w trybie mieszanym zasięg wynosi ponad 1000 km.

Pojazd wyposażony jest również w system szybkiego ładowania, który pozwala naładować baterię od 30 do 80 proc. w zaledwie... 18 minut. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h? 5,4 s. Głosowy asystent "Hello CHERY" obsługuje klimatyzację, nawigację, szyby czy ustawienia foteli, a aplikacja na smartfonie umożliwi między innymi zlokalizowanie samochodu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Marka CHERY już dziś wpisuje się w nowe trendy w motoryzacji, stawiając na elektromobilność, inteligentne systemy i komfort dla kierowców. Na tym jednak nie poprzestaje i planuje dalszy rozwój oferty, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynków. Tym bardziej że, jak podkreśla wiceprezes wykonawczy CHERY International i CEO marki Shaodong Zhu, "nasi ludzie tworzą każdy pojazd z tą samą pasją, co pierwszy".

Zużycie paliwa dla modelu TIGGO 4 HEV: 5,3 l/100 km; emisja CO2 120 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu TIGGO 7: 7 l/100 km; emisja CO2 159 - 179 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu TIGGO 8: 7,8 l/100 km; emisja CO2 177 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu TIGGO 9 PHEV: 6,9 l/100 km (zużycie paliwa przy rozładowanym akumulatorze).; emisja CO2 40 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Materiał promocyjny