W skrócie Changan wchodzi na polski rynek z ofertą obejmującą modele elektryczne, hybrydowe oraz benzynowe.

Na start zaprezentowane zostaną dwa elektryczne SUV-y Deepal S05 i Deepal S07 oraz dwa modele benzynowe CS55 PLUS i CS75 PLUS.

Oficjalna premiera sprzedaży w Polsce odbędzie się 7 maja w Warszawie, a w kolejnych miesiącach pojawi się także model hybrydowy typu plug-in.

Chiński koncern Changan działa od 45 lat i dysponuje rozbudowaną infrastrukturą obejmującą 14 baz produkcyjnych oraz 40 fabryk. Globalna sieć sprzedaży obejmuje 118 rynków i ponad 14 tysięcy punktów dealerskich. W grudniu 2025 roku łączna produkcja i sprzedaż przekroczyły poziom 30 milionów samochodów.

Od niemal dwóch dekad marka jest obecna w Europie, a to za sprawą uruchomienia centrum stylistycznego w Turynie i zaplecza badawczo-rozwojowego w Birmingham. Debiut na Polskim rynku ma być kolejnym krokiem w kierunku tej ekspansji. Na początek oferta nad Wisłą obejmie pięć modeli reprezentujących trzy typy napędu.

Changan Deepal S05 to elektryczny SUV segmentu C z deklarowanym zasięgiem do 485 km.

Na początek dwa modele elektryczne. Jednym już jeździliśmy

Kluczową rolę odegrają dwa samochody elektryczne - Deepal S05 oraz Deepal S07. Pierwszym z nich mieliśmy już okazję jeździć w kwietniu tego roku. Jest to SUV segmentu C+, zaprojektowany z myślą o europejskich odbiorcach. Zasięg na poziomie 485 km ma pozwalać na swobodne użytkowanie, a szybkie ładowanie umożliwia uzupełnienie energii na ponad 240 km w około 15 minut. Model oferuje 17 systemów wsparcia kierowcy i funkcje jazdy autonomicznej na poziomie 2. Całość uzupełnia pięciogwiazdkowa ocena w testach Euro NCAP.

Deepal S07 jest bardziej zaawansowany technologicznie od S05.

Deepal S07 to bardziej zaawansowana konstrukcja pod względem technologii. Wyróżnia się systemem wyświetlania informacji w polu widzenia kierowcy z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Na pokładzie działa rozbudowany pakiet systemów ADAS, w tym rozwiązania monitorujące zmęczenie kierowcy i wspierające go w przewidywaniu sytuacji na drodze.

CS55 PLUS to kompaktowy SUV zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu.

Nie tylko elektryki. Changan zaoferuje też modele spalinowe

Dla osób, które nie planują jeszcze przejścia na napęd elektryczny, przygotowano dwa SUV-y benzynowe: CS55 PLUS i CS75 PLUS. Oba korzystają z technologii BlueCore, która ma zapewniać dobre osiągi przy umiarkowanym zużyciu paliwa. Producent podkreśla także obecność nowoczesnych systemów bezpieczeństwa oraz bogatego wyposażenia już w standardzie.

Changan CS75 PLUS należy do segmentu D i celuje w potrzeby rodzin.

CS55 PLUS to kompaktowy SUV zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu, zarówno w mieście, jak i w trasie. W standardzie oferuje m.in. system kamer 540 stopni z funkcją "Transparent Chassis", a także systemy wspomagania, takie jak automatyczne hamowanie awaryjne czy monitorowanie martwego pola.

Większy CS75 PLUS należy do segmentu D i celuje w potrzeby rodzin. Oprócz mocniejszego silnika wyróżnia się przestronnym wnętrzem i dużym bagażnikiem. Producent zwraca uwagę na połączenie osiągów z ograniczonym spalaniem oraz zestaw funkcji wspierających kierowcę podczas dłuższych podróży.

Changan w Polsce. Oficjalne otwarcie sprzedaży już 7 maja

Oficjalne wejście marki na polski rynek zaplanowano na 7 maja w Warszawie. Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie pełna oferta modelowa oraz szczegóły dotyczące strategii rozwoju w Polsce. Jak podkreśla producent - w kolejnych miesiącach na naszym rynku zadebiutuje także model z napędem hybrydowym typu plug-in.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL