BYD Shark wjeżdża do Europy. 436 KM mocy i 100 km/h w 5,7 sekund

Spis treści: Stylistyka inspirowana rekinem i komfortowe wnętrze 436 KM mocy i przyspieszenie do 100 km/h w 5,7 sekundy Układ DMO i inteligentny napęd 4x4 Bogate wyposażenie i rozbudowane systemy bezpieczeństwa Ile kosztuje BYD Shark?

Stylistyka inspirowana rekinem i komfortowe wnętrze

Stylistyka BYD Shark nawiązuje (a jakże!) do rekina. Przód samochodu zaprojektowano tak, aby przypominał głowę drapieżnika - wysoko umieszczone reflektory imitują oczy, natomiast szeroki pas przedni i dolna część zderzaka przywodzą na myśl otwartą paszczę. Muskularna sylwetka, osłony nadkoli oraz 18-calowe koła z oponami terenowymi podkreślają użytkowy charakter auta. Rozstaw osi wynosi 3260 mm, a krótkie zwisy pozwoliły uzyskać kąty natarcia i zejścia wynoszące odpowiednio 31 oraz 19,3 stopnia.

We wnętrzu zastosowano rozwiązania znane z najnowszych modeli BYD. Kierowca ma do dyspozycji cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala oraz centralny ekran systemu multimedialnego o przekątnej 15,6 cala. Producent postawił również na funkcjonalność, stosując duże przyciski. Jest także klasyczny wybierak skrzyni biegów.

Stylistyka BYD Shark nawiązuje do rekina. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Producent podkreśla, że pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji więcej przestrzeni niż w wielu konwencjonalnych pickupach. Płaska podłoga poprawia komfort podróżowania trzech osób, a miejsce na nogi wynosi niemal 90 cm. Dodatkowo tylne oparcie ustawiono pod kątem 27 stopni, co zapewnia bardziej naturalną i wygodną pozycję podczas jazdy.

436 KM mocy i przyspieszenie do 100 km/h w 5,7 sekundy

Układ napędowy BYD Shark składa się z dwóch silników elektrycznych. Przedni rozwija 231 KM i 310 Nm momentu obrotowego, natomiast tylny generuje 204 KM oraz 340 Nm. Łączna moc systemowa wynosi 436 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 650 Nm. Dzięki temu pickup przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy.

Układ napędowy BYD Shark składa się z dwóch silników elektrycznych. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Układ współpracuje z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 150 KM i momencie obrotowym 240 Nm. W zależności od warunków jazdy jednostka może pełnić funkcję generatora energii lub bezpośrednio napędzać koła. Priorytetem systemu jest jednak możliwie częste wykorzystywanie napędu elektrycznego.

Akumulator trakcyjny o pojemności 32,2 kWh jest - według producenta - największym stosowanym w pickupach typu plug-in hybrid. Pozwala przejechać do 90 km w trybie elektrycznym. Całkowity zasięg samochodu z pełnym akumulatorem i zbiornikiem paliwa wynosi do 675 km, a średnie zużycie paliwa według normy WLTP to 3,5 l/100 km. Nawet przy niemal rozładowanej baterii producent deklaruje zużycie na poziomie 9,6 l/100 km.

BYD Shark może holować przyczepę o masie do 2500 kg, a jego ładowność wynosi 790 kg. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Ładowanie akumulatora od 15 do 100 proc. przy użyciu trójfazowej ładowarki AC o mocy 11 kW trwa nieco ponad trzy godziny. Korzystając z szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 55 kW, uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmuje około 21 minut. Pickupa wyposażono także w funkcję Vehicle-to-Load (V2L), umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń mocą do 6 kW.

Układ DMO i inteligentny napęd 4x4

Najważniejszym elementem modelu jest układ hybrydowy DMO (Dual Mode Off-road), opracowany z myślą o połączeniu wysokiej wydajności z dobrymi właściwościami terenowymi. System pracuje w kilku trybach. W trybie elektrycznym samochód wykorzystuje wyłącznie silniki elektryczne. W trybie szeregowym silnik spalinowy zasila akumulator lub dostarcza energię do napędu elektrycznego.

Przy większym obciążeniu układ może przejść w tryb równoległy, w którym silniki elektryczne i jednostka benzynowa wspólnie napędzają pojazd. Podczas jazdy ze stałą, wyższą prędkością silnik spalinowy może również bezpośrednio przekazywać napęd na koła, zwiększając efektywność całego układu.

Jednocześnie samochód wyposażono w inteligentny napęd na cztery koła z trybami jazdy przeznaczonymi do poruszania się po piasku, błocie, śniegu i żwirze. Zawieszenie wykorzystuje układ podwójnych wahaczy zarówno z przodu, jak i z tyłu, a wyposażenie standardowe obejmuje również system kontroli zjazdu ze wzniesienia. Shark może holować przyczepę o masie do 2500 kg, a jego ładowność wynosi 790 kg.

Centralny ekran systemu multimedialnego ma przekątną 15,6 cala. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Bogate wyposażenie i rozbudowane systemy bezpieczeństwa

Na ten moment BYD oferuje model Shark w jednej wersji wyposażenia. Standard obejmuje m.in. tapicerkę ze skóry wegańskiej, podgrzewane i wentylowane przednie fotele, system audio Dynaudio z 12 głośnikami, wyświetlacz head-up, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, indukcyjną ładowarkę do smartfonów o mocy 50 W oraz aplikację umożliwiającą zdalne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją.

Na pokładzie znalazł się również rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Obejmuje on m.in. aktywny tempomat, system ostrzegania przed kolizją z przodu i z tyłu, asystenta utrzymania pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, system wykrywania ruchu poprzecznego oraz siedem poduszek powietrznych.

Ile kosztuje BYD Shark?

BYD ujawnił już europejskie ceny nowego modelu. W Wielkiej Brytanii pickup został wyceniony na 47 290 funtów. Polski importer nie ogłosił jeszcze oficjalnego cennika ani terminu rozpoczęcia sprzedaży. Biorąc jednak pod uwagę brytyjską wycenę oraz obowiązujące podatki i koszty homologacji, można spodziewać się, że cena BYD Shark w Polsce będzie wynosić około 240-260 tys. zł.

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