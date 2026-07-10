BYD Shark wjeżdża do Europy. 436 KM mocy i 100 km/h w 5,7 sekund
Segment pickupów coraz śmielej otwiera się na napędy zelektryfikowane. BYD postanowiło wykorzystać ten trend, wprowadzając model Shark - mocną hybrydę typu plug-in zaprojektowaną zarówno do pracy, jak i aktywnego spędzania wolnego czasu. Samochód może przejechać do 90 km wyłącznie na baterii, zachowując jednocześnie możliwości typowe dla aut użytkowych.
Spis treści:
- Stylistyka inspirowana rekinem i komfortowe wnętrze
- 436 KM mocy i przyspieszenie do 100 km/h w 5,7 sekundy
- Układ DMO i inteligentny napęd 4x4
- Bogate wyposażenie i rozbudowane systemy bezpieczeństwa
- Ile kosztuje BYD Shark?
Stylistyka inspirowana rekinem i komfortowe wnętrze
Stylistyka BYD Shark nawiązuje (a jakże!) do rekina. Przód samochodu zaprojektowano tak, aby przypominał głowę drapieżnika - wysoko umieszczone reflektory imitują oczy, natomiast szeroki pas przedni i dolna część zderzaka przywodzą na myśl otwartą paszczę. Muskularna sylwetka, osłony nadkoli oraz 18-calowe koła z oponami terenowymi podkreślają użytkowy charakter auta. Rozstaw osi wynosi 3260 mm, a krótkie zwisy pozwoliły uzyskać kąty natarcia i zejścia wynoszące odpowiednio 31 oraz 19,3 stopnia.
We wnętrzu zastosowano rozwiązania znane z najnowszych modeli BYD. Kierowca ma do dyspozycji cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala oraz centralny ekran systemu multimedialnego o przekątnej 15,6 cala. Producent postawił również na funkcjonalność, stosując duże przyciski. Jest także klasyczny wybierak skrzyni biegów.
Producent podkreśla, że pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji więcej przestrzeni niż w wielu konwencjonalnych pickupach. Płaska podłoga poprawia komfort podróżowania trzech osób, a miejsce na nogi wynosi niemal 90 cm. Dodatkowo tylne oparcie ustawiono pod kątem 27 stopni, co zapewnia bardziej naturalną i wygodną pozycję podczas jazdy.
436 KM mocy i przyspieszenie do 100 km/h w 5,7 sekundy
Układ napędowy BYD Shark składa się z dwóch silników elektrycznych. Przedni rozwija 231 KM i 310 Nm momentu obrotowego, natomiast tylny generuje 204 KM oraz 340 Nm. Łączna moc systemowa wynosi 436 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 650 Nm. Dzięki temu pickup przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy.
Układ współpracuje z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 150 KM i momencie obrotowym 240 Nm. W zależności od warunków jazdy jednostka może pełnić funkcję generatora energii lub bezpośrednio napędzać koła. Priorytetem systemu jest jednak możliwie częste wykorzystywanie napędu elektrycznego.
Akumulator trakcyjny o pojemności 32,2 kWh jest - według producenta - największym stosowanym w pickupach typu plug-in hybrid. Pozwala przejechać do 90 km w trybie elektrycznym. Całkowity zasięg samochodu z pełnym akumulatorem i zbiornikiem paliwa wynosi do 675 km, a średnie zużycie paliwa według normy WLTP to 3,5 l/100 km. Nawet przy niemal rozładowanej baterii producent deklaruje zużycie na poziomie 9,6 l/100 km.
Ładowanie akumulatora od 15 do 100 proc. przy użyciu trójfazowej ładowarki AC o mocy 11 kW trwa nieco ponad trzy godziny. Korzystając z szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 55 kW, uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmuje około 21 minut. Pickupa wyposażono także w funkcję Vehicle-to-Load (V2L), umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń mocą do 6 kW.
Układ DMO i inteligentny napęd 4x4
Najważniejszym elementem modelu jest układ hybrydowy DMO (Dual Mode Off-road), opracowany z myślą o połączeniu wysokiej wydajności z dobrymi właściwościami terenowymi. System pracuje w kilku trybach. W trybie elektrycznym samochód wykorzystuje wyłącznie silniki elektryczne. W trybie szeregowym silnik spalinowy zasila akumulator lub dostarcza energię do napędu elektrycznego.
Przy większym obciążeniu układ może przejść w tryb równoległy, w którym silniki elektryczne i jednostka benzynowa wspólnie napędzają pojazd. Podczas jazdy ze stałą, wyższą prędkością silnik spalinowy może również bezpośrednio przekazywać napęd na koła, zwiększając efektywność całego układu.
Jednocześnie samochód wyposażono w inteligentny napęd na cztery koła z trybami jazdy przeznaczonymi do poruszania się po piasku, błocie, śniegu i żwirze. Zawieszenie wykorzystuje układ podwójnych wahaczy zarówno z przodu, jak i z tyłu, a wyposażenie standardowe obejmuje również system kontroli zjazdu ze wzniesienia. Shark może holować przyczepę o masie do 2500 kg, a jego ładowność wynosi 790 kg.
Bogate wyposażenie i rozbudowane systemy bezpieczeństwa
Na ten moment BYD oferuje model Shark w jednej wersji wyposażenia. Standard obejmuje m.in. tapicerkę ze skóry wegańskiej, podgrzewane i wentylowane przednie fotele, system audio Dynaudio z 12 głośnikami, wyświetlacz head-up, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, indukcyjną ładowarkę do smartfonów o mocy 50 W oraz aplikację umożliwiającą zdalne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją.
Na pokładzie znalazł się również rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Obejmuje on m.in. aktywny tempomat, system ostrzegania przed kolizją z przodu i z tyłu, asystenta utrzymania pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, system wykrywania ruchu poprzecznego oraz siedem poduszek powietrznych.
Ile kosztuje BYD Shark?
BYD ujawnił już europejskie ceny nowego modelu. W Wielkiej Brytanii pickup został wyceniony na 47 290 funtów. Polski importer nie ogłosił jeszcze oficjalnego cennika ani terminu rozpoczęcia sprzedaży. Biorąc jednak pod uwagę brytyjską wycenę oraz obowiązujące podatki i koszty homologacji, można spodziewać się, że cena BYD Shark w Polsce będzie wynosić około 240-260 tys. zł.