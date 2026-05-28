Chińscy producenci przyzwyczaili już europejski rynek do dość przewidywalnego scenariusza. Najpierw pojawiały się duże SUV-y, później efektowne elektryki, często dobrze wyposażone i wycenione agresywniej niż modele uznanych marek. Strategia była logiczna, bo łatwiej zwrócić uwagę samochodem, który na pierwszy rzut oka wygląda nowocześnie i oferuje więcej za mniej.

Problem polega na tym, że to nie SUV-y ani efektowne elektryczne nowinki budują w Europie największe wolumeny sprzedaży. Nadal ogromne znaczenie mają auta kompaktowe i mniejsze hatchbacki kupowane przez klientów indywidualnych, floty i osoby, które po prostu szukają praktycznego samochodu na co dzień. Dosyć powiedzieć, że europejskim królem sprzedaży od miesięcy jest Renault Clio. Właśnie dlatego debiut BYD Dolphin G może być znacznie istotniejszy niż kolejna premiera dużego SUV-a.

BYD Dolphin G ma nadwozie od długości 4,16 m materiały prasowe

To model, który według zapowiedzi ma być pierwszym samochodem BYD projektowanym z myślą stricte o europejskim odbiorcy, a nie chińską konstrukcją dostosowaną później do lokalnych wymagań. Sam ten fakt pokazuje, że producent przestaje traktować Europę jako dodatkowy kierunek ekspansji i zaczyna projektować auta pod realne oczekiwania tutejszych klientów.

BYD stawia nie na elektryka, lecz hybrydę plug-in

To o tyle ciekawe, że nazwa Dolphin kojarzy się dziś przede wszystkim z elektrycznym hatchbackiem oferowanym już na wielu rynkach. W przypadku wersji Dolphin G strategia ma być jednak inna. Samochód ma korzystać z napędu plug-in hybrid z układem DM-i, czyli technologii dobrze znanej już z innych modeli BYD.

BYD Dolphin G materiały prasowe

To wyraźny sygnał, że nawet producenci mocno kojarzeni z elektromobilnością zaczynają chłodniej oceniać tempo europejskiej transformacji. Plug-in hybrid daje klientowi możliwość codziennego poruszania się na prądzie przy krótszych dystansach, ale nie wymaga pełnego wejścia w świat ładowarek i planowania tras pod infrastrukturę. Dla wielu kierowców to znacznie bardziej strawna propozycja niż pełny elektryk.

W nieoficjalnych zapowiedziach pojawiają się informacje o ponad 1000 km łącznego zasięgu i możliwości przejechania ponad 100 km wyłącznie na energii elektrycznej. Jeśli te dane znajdą potwierdzenie w homologacji, byłby to parametr wyraźnie mocniejszy niż w przypadku klasycznych hybryd Toyoty.

To segment, w którym Europa od lat rozdaje karty

Mówimy o samochodzie długości około 4,16 metra, a więc nie o konkurencie dla Volkswagena Golfa, lecz modelach pokroju Toyoty Yaris, Renault Clio, Skody Fabii, czy VW Polo.

To właśnie tutaj europejski klient jest zwykle najbardziej pragmatyczny. Liczy się głównie cena zakupu, ale również spalanie, koszty serwisu, przewidywalność technologii i późniejsza wartość odsprzedaży. To zupełnie inna gra niż segment, w którym kupujący dają się skusić bogatemu wyposażeniu i efektowi nowości.

Dlatego BYD nie będzie walczył wyłącznie specyfikacją techniczną. Toyota przez lata zbudowała pozycję producenta aut, które po prostu działają, są przewidywalne i nie zaskakują właściciela kosztownymi niespodziankami. To przewaga, której nie da się skopiować jednym nowym modelem.

BYD Dolphin G materiały prasowe

Cena zdecyduje, czy będzie hit, czy ciekawostka

Na razie pojawiają się szacunki mówiące o cenie rzędu 25-27 tys. euro. W polskich realiach oznaczałoby to okolice 110-125 tys. zł, choć wiele zależy od polityki importera i wyposażenia.

Jeżeli BYD ustawi cenę zbyt blisko uznanych rywali, wielu klientów po prostu wybierze markę, którą znają. Jeśli jednak Chińczycy zdecydują się na agresywniejszą strategię cenową i zaoferują technologię plug-in w cenie klasycznych hybryd, sytuacja może zrobić się naprawdę interesująca.

Europa przyzwyczaiła się już do obecności chińskich marek. Polska jest zresztą dobrym przykładem, bo udział takich producentów przestał być egzotycznym dodatkiem do rynku - przebił 12 proc.





Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL