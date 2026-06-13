Jeszcze kilka lat temu dyskusja wokół BMW M koncentrowała się na jednym pytaniu - czy dział odpowiedzialny za modele takie jak BMW M3, BMW M4 czy BMW M5 w ogóle zaakceptuje pełną elektryfikację. Dziś jest ono już nieaktualne.

Premiera konceptu podczas 24h Le Mans pokazuje, że BMW nie tylko zaakceptowało taki kierunek, ale ma już gotowy pomysł na to, jak powinien wyglądać sportowy samochód M w erze elektromobilności.

BMW M Concept Neue Klasse ma zapowiadać nową generację sportowych modeli marki. Producent potwierdził zastosowanie czterech silników elektrycznych i akumulatora o pojemności przekraczającej 100 kWh. materiały prasowe

BMW M Concept Neue Klasse to coś więcej niż kolejny koncept

Producenci samochodów regularnie pokazują futurystyczne wizje, które później mają niewiele wspólnego z seryjnymi modelami. W tym przypadku sytuacja wygląda inaczej.

BMW otwarcie przyznaje, że koncept jest zapowiedzią nowego języka stylistycznego dla przyszłych modeli BMW M. Samochód otrzymał charakterystyczne poszerzone nadkola, agresywnie zarysowane przetłoczenia i rozwiązania aerodynamiczne inspirowane motorsportem. Pojawiły się również nowe reflektory M Yellow Lights, które mają nawiązywać do wyścigowych samochodów GT oraz prototypu BMW M Hybrid V8.

Ale to nie stylistyka jest najważniejszą informacją dotyczącą tej premiery.

BMW M Concept Neue Klasse otrzymał zupełnie nowy język stylistyczny dla modeli M. Samochód zachowuje klasyczne proporcje sportowego sedana, ale wykorzystuje rozwiązania opracowane z myślą o napędzie elektrycznym. materiały prasowe

Cztery silniki elektryczne mają stworzyć nowe BMW M

Najciekawsza informacja zawarta w komunikacie BMW dotyczy napędu. Producent potwierdził, że BMW M Concept Neue Klasse wykorzystuje układ składający się z czterech silników elektrycznych współpracujących z nowym systemem BMW M Dynamic Performance Control. Oznacza to możliwość indywidualnego sterowania momentem obrotowym na każdym kole.

W klasycznych modelach BMW M za charakter auta odpowiadały przede wszystkim silnik, skrzynia biegów i mechaniczne rozwiązania odpowiedzialne za przeniesienie napędu. W nowej generacji dużą część tych zadań przejmie oprogramowanie zarządzające pracą czterech silników.

Charakterystyczny tył z wąskimi lampami i rozbudowanym dyfuzorem ma podkreślać motorsportowe korzenie BMW M. Producent zapowiada, że część rozwiązań trafi do modeli seryjnych. materiały prasowe

BMW przekonuje, że rozwiązanie pozwoli osiągnąć jeszcze wyższy poziom precyzji prowadzenia, trakcji i stabilności podczas jazdy na granicy przyczepności.

Problem polega na tym, że fani BMW M nigdy nie kupowali tych samochodów wyłącznie dla osiągów. Kupowali je również dla charakterystyki silnika, sposobu oddawania mocy i specyficznego poczucia mechanicznego połączenia kierowcy z samochodem.

Projektanci BMW M postawili na czyste powierzchnie i mocno zaakcentowane elementy aerodynamiczne. Koncept zadebiutował podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans. materiały prasowe

Akumulator większy niż 100 kWh

BMW ujawniło również kilka kluczowych szczegółów technicznych. Nowy układ napędowy wykorzystuje architekturę 800 V oraz akumulator trakcyjny o pojemności przekraczającej 100 kWh. Producent zastosował także nową generację cylindrycznych ogniw opracowanych dla platformy Neue Klasse.

100 kWh to wartości spotykane dziś raczej w dużych elektrycznych SUV-ach niż w samochodach kojarzonych z torową jazdą. Według BMW bateria została zintegrowana z konstrukcją pojazdu, dzięki czemu wpływa nie tylko na zasięg, ale również na sztywność nadwozia i właściwości jezdne. Producent zapowiada także wysoką wydajność podczas intensywnej jazdy oraz szybkie ładowanie dzięki instalacji 800 V.

Wnętrze konceptu wyposażono w kubełkowe fotele z pięciopunktowymi pasami bezpieczeństwa. BMW podkreśla inspiracje zaczerpnięte bezpośrednio ze sportów motorowych. materiały prasowe

BMW M3 i BMW M4 staną przed największą zmianą od dekad

Dla przeciętnego kierowcy cztery silniki elektryczne i ponad 100 kWh pojemności akumulatora mogą brzmieć jak kolejny technologiczny wyścig producentów. Dla BMW stawka jest jednak znacznie większa.

Przez dekady marka budowała legendę modeli M wokół charakterystycznych jednostek napędowych, mechanicznego charakteru prowadzenia i bezpośredniego kontaktu kierowcy z samochodem. To właśnie dlatego BMW M3, BMW M4 czy wcześniejsze generacje BMW M5 zdobyły status motoryzacyjnych ikon.

Kabina BMW M Concept Neue Klasse została podporządkowana kierowcy. Cyfrowe wskaźniki i centralny ekran współpracują z nową architekturą elektroniczną Neue Klasse. materiały prasowe

Z komunikatu BMW można wyciągnąć jeden ciekawy wniosek. Producent poświęca znacznie więcej miejsca układowi sterowania, aerodynamice i rozwiązaniom zaczerpniętym z motorsportu niż samej mocy. Nie poznaliśmy liczby koni mechanicznych ani osiągów konceptu. BMW wyraźnie próbuje natomiast przekonać kierowców, że elektryczne M będzie oferować precyzję prowadzenia i charakter godny modeli noszących tę literę na klapie bagażnika.

Wygląda więc na to, że w Monachium wiedzą, że przyszłości modeli M nie obronią kolejne setki koni mechanicznych. Kluczowe będzie przekonanie kierowców, że elektryczne BMW nadal potrafi dawać frajdę za kierownicą.

Nowe reflektory M Yellow Lights nawiązują do wyścigowych samochodów GT oraz prototypu BMW M Hybrid V8 startującego w najważniejszych wyścigach długodystansowych świata. materiały prasowe





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