BMW M Neue Klasse. 4 "supermózgi", 4 silniki i możliwość zmiany biegów

Spis treści: Jaki napęd w BMW M Neue Klasse? Jaka moc ładownia w BMW M Neue Klasse? Nowe materiały w BMW M Neue Klasse

BMW M Neue Klasse to kolejny rozdział w strategii bawarskiej marki. Po pierwszym seryjnie produkowanym modelu klastra technologicznego Neue Klasse, czyli iX3, Bawarczycy przedstawiają garść informacji na temat tego, jak marka rozumie sportowe osiągi i emocje w samochodzie elektrycznym. Producent deklaruje, że to początek nowej ery. "Modele BMW M Neue Klasse mają wyznaczyć nowy standard w segmencie pojazdów o wysokich osiągach" - powiedział Franciscus van Meel, dyrektor zarządzający BMW M GmbH.

Jaki napęd w BMW M Neue Klasse?

Samochody BMW M Neue Klasse będą wykorzystywać szóstą generację napędu elektrycznego (korzysta z niego nowe iX3). We wszystkich elektrycznych modelach sygnowanych literą M znajdziemy cztery niezależne silniki, po jednym dla każdego z kół. Producent podkreśla, że taka koncepcja łączy zalety napędu na tył i na cztery koła, a to dlatego, że przednią oś będzie można odłączyć i korzystać wyłącznie z silników znajdujących się z tyłu.

Podobnie jak we wszystkich samochodach BMW Neue Klasse, również w tych z literą M, znajdą się cztery wydajne komputery zwane "supermózgami", które zarządzają dynamiką jazdy, jazdą zautomatyzowaną, systemem multimediów czy funkcjami komfortu. Tym samym zarządzaniem każdym z czterech silników elektrycznych zajmować się będzie komputer Heart of Joy. Wskutek jego zastosowania system rozdzielania mocy BMW Dynamic Performance Control da "nowe możliwości" pod kątem nie tylko dynamiki jazdy, ale także bezpieczeństwa. Co więcej układ elektryczny stosowany w nowych BMW M ma oferować najwyższe wartości rekuperacji spośród modeli wyposażonych w szóstą generację układu.

Producent śmiało deklaruje, że nowy układ zapewnia poziom osiągów, który wcześniej nie był osiągany w samochodach produkcyjnych sygnowanych literą M. To jednak nie wszystko, bowiem elektryczne BMW M będą również wyposażone w dedykowane tryby jazdy, ale też symulowane zmiany biegów (podobnie jak w elektrykach Hyundaia sygnowanych literą N) oraz "ekskluzywną" ścieżkę dźwiękową.

Jaka moc ładownia w BMW M Neue Klasse?

Energia elektryczna, wykorzystana do wprawiania tego samochodu w ruch, gromadzona będzie w akumulatorze o pojemności przekraczającej 100 kWh (bateria iX3 ma pojemność 108,7 kWh). Bawarczycy podkreślają, że został on specjalnie dostosowany do potrzeb pojazdów o wysokich osiągach. Wskutek wprowadzonych modyfikacji elektryki sygnowane literą M mają oferować jeszcze wyższą moc ładowania w porównaniu z "cywilnymi" modelami Neue Klasse. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że iX3 można ładować prądem stałym o mocy 400 kW.

Nowe materiały w BMW M Neue Klasse

Ale M Neue Klasse to nie tylko bardziej wydajny napęd. To również innowacyjne w zakresie stosowanych materiałów. BMW M Neue Klasse po raz pierwszy będzie wykorzystywać elementy z włókien naturalnych. Bawarska marka zdobyła doświadczenie w zakresie trwałości oraz produkcji materiału z włókien naturalnych wykorzystując je w sportach motorowych od 2019 roku. Materiał oferuje podobne właściwości jak włókno węglowe, ale można go produkować z ok. o 40 proc. niższą emisją dwutlenku węgla.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit INTERIA.PL